Bei Facebook, Instagram, Threads & Co. gab es schon im Januar wieder einiges Neues zu entdecken: Während Meta sein „Creator Management Tool“ einführt, bietet Instagram jetzt endlich die Möglichkeit, Story Uploads vorzeitig abzubrechen. TikTok hat einen neuen KI-basierten „Creative Assistant“ und auf BeReal seht ihr ab morgen womöglich nicht nur euren Freund*innen, sondern auch großen Marken, Taylor Swift & Co. in ihrem Alltag zu. Alle Updates gibt’s wieder hier in unseren Social Media News!

Entwicklungen und Trends

Welches Videoformat ist das beste?

Emplifi, eine Plattform für Customer Experiences, hat einen spannenden Report, der verschiedene Videoformate miteinander vergleicht, veröffentlicht. Die Erkenntnisse könnten für viele ein Learning für 2024 sein: Laut Report performen nämlich Instagram Reels besser als alle anderen Videoformate. Vor allem lange Instagram Reels erreichen mehr Nutzer*innen als TikTok-Videos jeglicher Länge.

Der Report wirft außerdem einen Blick auf die Performance von Instagram Stories und Facebook Videos. Mehr Details erfahrt ihr hier.

Reels schneiden im Gegensatz zu TikTok deutlich besser ab (Quelle: Emplifi).

Ein neues Tool für Agenturen

Agenturkolleg*innen aufgepasst! Meta kündigte ein neues „Creator Management Tool“ für die Business Suite an, welches vor allem hilfreiche Features für Agenturen und Creator beinhalten soll. Das teilte auch Social-Media-Experte Matt Navarra auf seinem Threads-Kanal:

Das neue Tool soll die Zusammenarbeit zwischen Creatorn und Agenturen deutlich vereinfachen, z. B. wenn es um die Übertragung von Zugängen und Berechtigungen oder um die Verwaltung von Informationen und Umsätzen geht. Mehr Infos dazu gibt es bei Facebook.

SMX 2024 – Suchmarketing in Zeiten von KI und TikTok

Vom 12. bis 13. März 2024 findet in München wieder die SMX statt: Mit über 70 Speaker*innen, mehr als 60 Sessions zu aktuellen Themen aus den Bereichen Content, SEO, SEA, Analytics, E-Commerce und Generative AI sowie bis zu sechs parallelen Tracks an zwei Konferenztagen bietet euch Europas größte Suchmarketing-Konferenz für Professionals ein Rundum-Paket, das ihr 2024 auf jeden Fall mitnehmen solltet.

Wir haben diesmal noch ein paar News aus unserem Team für euch dabei: Kathi Schmid, Team Lead für das Social Ads Team bei Projecter, spricht live auf der Bühne über die Formate und Potenziale von TikTok Ads. In ihrer Session zeigt sie euch, welche Art von Werbung auf der Plattform funktioniert und wie ihr die Marketing-Chancen von TikTok auch mit geringerem Zeitbudget optimal für euch nutzen könnt.

Mit unserem Code „24projecter“ erhaltet ihr außerdem 15 % Rabatt auf euer Konferenzticket – meldet euch am besten direkt schon mal an. Wir freuen uns darauf, euch in München zu treffen!

Instagram

Vertikales Swipen in den Stories

TikTok, is it you? Schon bald sollen Instagram-Nutzer*innen – wie bei TikTok und Reels – vertikal durch Stories swipen können. Aktuell wird diese Funktion getestet, aber erste Einblicke teilte Social-Media-Experte Ahmed Ghanem bereits auf Threads.

Das vertikale Swipen erinnert stark an die Kurzvideo-App TikTok und selbstverständlich auch an Instagram Reels. Wir sind gespannt, wann diese Funktion für alle User zugänglich gemacht wird und ob es einen Einfluss auf das Konsumverhalten von Instagram Stories haben wird.

Story Uploads anhalten

„Hallelujah!“ wird sich jetzt jede*r denken, der/die schonmal eine falsche oder unvollständige Story auf Instagram gepostet hat. Denn bis jetzt konnte man den Upload nicht abbrechen. Immer musste man die Story posten, bevor man sie dann ganz schnell wieder löschen konnte – Adrenalin pur! Das gehört nun der Vergangenheit an: Endlich können Instagram Stories noch während des Uploads abgebrochen werden. Das spart Zeit und Nerven. Instagram Stories können jetzt vor dem Upload abgebrochen werden.

Stories für Freund*innen erstellen

Mit „Friend’s Story“ könnt ihr ab sofort Stories für eure Freund*innen erstellen. Sie können daraufhin entscheiden, ob sie die Stories teilen möchten. Wenn sie sich für das Teilen entscheiden, dann gehört ihnen die Story und sie können sie schließlich so verwalten, als wäre es ihre eigene.

Praktisch stellen wir uns diese Funktion z. B. für Wohnungsanzeigen vor, die dann durch Freund*innen ganz einfach mit fremden Communities geteilt werden können. In den letzten Monaten hat Instagram immer wieder Updates und Änderungen vorgenommen, die die Community insgesamt zu mehr Interaktion untereinander anregen soll. Tech-Kenner Jonah Manzano teilte diese News auf Threads und zeigte Einblicke.

Notes Prompts

Nutzt ihr aktiv Instagram Notes? Bei mir ist die Leiste über den Direktnachrichten auf Instagram schon seit längerer Zeit leer. Dem möchte Instagram entgegenwirken und führt „Notes Prompts“ ein – Aufrufe in den Instagram Notes, die zum Mitmachen anregen sollen. Social-Media-Experte Radu Onescu teilte Einblicke der neuen Funktion:

(Quelle: Radu Onescu auf Threads)

Mit dieser neuen Funktion möchte Instagram das Engagement zwischen Nutzer*innen fördern und Verbindungen stärken. Notes Prompts können Aufrufe oder Fragen sein, auf die die eigenen Follower*innen antworten können, zum Beispiel: „Was macht ihr heute?“ Wir sind gespannt, wie sich dieses neue Feature entwickelt und welche Chancen sich daraus ergeben.

Threads

Im Hintergrund war einiges los bei dem sozialen Netzwerk: Aktuell arbeitet Threads an einigen Neuerungen, z. B. an einer Möglichkeit, Posts speichern zu können. Diese Insights teilte Entwickler Alessandro Paluzzi:

Eine hilfreiche Möglichkeit, um spannende und interessante Threads einfach wiederzufinden, ohne Screenshots machen zu müssen. Des Weiteren soll die App wohl an Direktnachrichten und Post-Entwürfen arbeiten.

TikTok

Creator Center für den Desktop

Diese News wird Social-Media-Manager*innen freuen: TikTok testet aktuell eine Desktop-Version des Creator Centers – einen Einblick teilte Social-Media-Experte Ahmed Ghanem auf Threads.

(Quelle: Ahmed Ghanem auf Threads)

So können TikTok-Kanäle deutlich einfacher direkt über den Desktop verwaltet werden und nicht nur in der App. Im Creator Center haben Nutzer*innen die Möglichkeit, neue Trends, Songs und Ads zu entdecken, ihre Insights aufzurufen sowie an Kursen teilzunehmen, um den eigenen TikTok-Kanal auf ein neues Level zu heben.

TikToks Creative Assistant

Auch neu: KI-Unterstützung im Creator Center. Und zwar durch den Creative Assistant – ein Chatbot, ähnlich aufgebaut wie Chat GPT, der euch beim Brainstorming und Texten helfen kann.

Der Creative Assistant hilft beim Texten, Brainstorming oder bei der Suche nach Trends (Quelle: TikTok Creative Center).

Liegt die Zukunft nun doch in horizontalen Videos?

Social-Media-Experte Matt Navarra teilte Insights der TikTokerin Jules Terpak, in denen es um einen Video Boost für horizontale Videos mit einer Länge von mehr als einer Minute auf TikTok geht:

Innerhalb von 72 Stunden sollen diese Videos einen Extra-Boost erhalten und können so von mehr Menschen gesehen werden als andere Videoformate. TikTok scheint so mit der Videoplattform YouTube mithalten zu wollen.

Was denn nun, TikTok? Vertikal oder horizontal? Kurze oder lange Videos? Wir beobachten diese Entwicklung und halten euch in den nächsten News wie immer auf dem Laufenden.

LinkedIn

Im Mainstream angekommen?

Gekaufte Follower*innen, gefälschte Likes. Praktiken, die man bis jetzt nur von anderen sozialen Netzwerken kennt – und nicht von beruflichen Netzwerken wie LinkedIn.

Doch mittlerweile scheinen auch dort die Kennzahlen fleißig aufgebessert zu werden: Das geht zumindest aus einem Artikel von t3n zur Corporate Influencerin Lara Sophie Bothur hervor. Es war vorhersehbar, dass der Trend zu Fake-Follower*innen auch bei Corporate Influencer*innen keinen Halt machen wird. Wir sind gespannt, wie es weitergeht.

BeReal

Neue Features trotz Nutzerrückgang

BeReal, die App, die auf realistische Momentaufnahmen setzt, erlebte 2022 einen regelrechten Hype. Mittlerweile sind die Nutzerzahlen wieder etwas zurückgegangen: Während die App im August 2022 73,5 Millionen monatlich aktive Nutzer*innen vorzuweisen hatte, waren es im November 2023 nur noch 25 Millionen.

Das scheut die Entwickler*innen aber nicht, neue Funktionen einzuführen. Seit kurzem könnt ihr bei BeReal eigene Gruppen mit Familie, Freund*innen oder Kolleg*innen erstellen. In dieser Gruppe gibt es einen zusätzlichen Aufruf zum BeReal, der dann nur für die Gruppenmitglieder sichtbar ist. Außerdem gibt es die Möglichkeit, BeReals zu reposten, in denen ihr vertaggt seid. Dieser Repost wird dann als zweites BeReal angezeigt. Gleichzeitig erhaltet ihr einen „Streak“, wenn ihr mehrere Tage nacheinander postest. Ähnlich, wie man es von Apps wie Snapchat oder Duolingo kennt. Ein Versuch, User zum Bleiben zu motivieren? Seit kurzem sind bei BeReal Gruppen und „Streaks“ möglich.

„RealBrands“ und „RealPeople“

Ab morgen, dem 6. Februar, findet ihr auf BeReal nicht mehr nur Einblicke eurer Freund*innen – sondern auch Momentaufnahmen von Marken und Promis. Die Info teilte Social-Media-Experte Matt Navarra auf Threads. „Now it’s becoming much like any other social media platform“, schreibt er dazu. Erste Brands entdeckten wir in den vergangenen Monaten bereits auf BeReal, wie Zara, Chipotle oder die Hautpflege-Marke Kiehl’s.

Einblicke in den BeReal-Auftritt von Kiehl’s

Auch Organisationen in Deutschland haben einen BeReal Account: Der Account des ZDF zeigt zum Beispiel den Alltag der Volontär*innen. Wir sind gespannt, in welche Richtung sich die App nun entwickeln wird.

Nutzer*innen haben Ende Januar beim Öffnen der App außerdem die Teilnahme an einer Umfrage vorgeschlagen bekommen, in der nach ihrer Meinung zu Marken und Promis auf BeReal gefragt wurde.

BeReal könnte auf der einen Seite eine große Möglichkeit für mehr Persönlichkeit und Authentizität von Marken und Promis sein. Sollten sich dort jedoch nun auch jede Menge Rabattcodes und gestellte Bilder finden, dann müssen wir Matt Navarra leider Recht geben … Wir halten euch auf dem Laufenden!

Und sonst so?

Instagram testet einen Fitness-Sticker und gibt euch die Möglichkeit, Nachrichten bis zu 15 Minuten nachträglich zu bearbeiten. TikTok optimiert weiterhin die Suchfunktion und legt Search Highlights an.