SEO Auslese Januar 2023

News der Suchmaschinen

AI Content isn’t bad

Was taugt KI-generierter Content für die Suchmaschinenoptimierung? Führt der Einsatz zu einer Verschlechterung der Rankings? Und wie gut ist Google überhaupt darin, automatisch erstellte Inhalte zu erkennen? Spätestens seit ChatGPT in aller Munde ist (wir berichteten in der SEO Auslese vom Dezember), nimmt die Debatte um den Einsatz künstlicher Intelligenz an Fahrt auf.

Einige SEOs mutmaßen, dass Google verstärkt gegen KI-Content vorgehen möchte. Zumindest wurde beobachtet, dass die letzten Updates auf reinen KI-basierten Websites zu stärkeren Traffic-Einbußen und Rankingverlusten geführt haben, wie das nachfolgende Beispiel zeigt.

Most missed this, but Google just dropped the hammer on AI-generated articles with their October Spam Update.



Neil Patel has 50 ranking sites, half pure AI-gen and half AI-gen with human editing. He charted the update’s impact below.



Big drops across the board for GPT-3 😬 pic.twitter.com/GyOlBZbsnz — Chris Frantz (@frantzfries) October 25, 2022

Daraufhin meldete sich Google Search Advocat Danny Sullivan in der Diskussion zu Wort und stellte klar: “We haven’t said AI content is bad. We’ve said, pretty clearly, content written primarily for search engines rather than humans is the issue. That’s what we’re focused on.” Inhalte, die nur für Suchmaschinen erstellt werden, sind aus Googles Sicht also das eigentliche Problem (und verstoßen im Übrigen gegen die Spam-Richtlinien). Ob die Texte von einer künstlichen Intelligenz oder von einem Menschen verfasst wurden, ist nicht so entscheidend, solange sie hilfreich und nutzerorientiert sind.

Wir bei Projecter sehen es so: KI-Tools können helfen, den aufwendigen Prozess der Content-Recherche und -Erstellung effizienter zu gestalten. Darum lohnt es sich, die Anwendungsmöglichkeiten zu prüfen. Ein gewisses Maß an menschlicher Nacharbeit ist jedoch in jedem Fall erforderlich, um die benötigte Qualität sicherzustellen.

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Speaking of KI-Tools: ChatGPT könnte schon bald Veränderungen für die Suchmaschine Bing mit sich bringen. Laut Insidern plant Microsoft, ChatGPT in die Bing-Suche zu integrieren. Antworten für bestimmte Suchanfragen könnten dann direkt ausgespielt werden – ähnlich wie Googles Knowledge Panels. Wir können gespannt sein.

Das Helpful Content Update und Link Spam Update vom Dezember 2022 sind seit dem 12. Januar 2023 vollständig ausgerollt. Die Einführung dauerte deutlich länger als ursprünglich angekündigt, da Google den Rollout über die Feiertage aus Sicherheitsgründen gedrosselt hatte, wie Googles Webmaster John Müller auf Mastodon erklärte.

Google hat ein neues Video der Reihe „Ecommerce Essentials“ auf Youtube hinzugefügt. Dieses Mal geht es um Tipps zu Händlereinträgen, die z. B. in Form von Rich Results in der Google-Suche oder Produktbildern in der Bildersuche auftauchen können. In dem Video wird empfohlen, Produktinformationen – wenn möglich – sowohl über strukturierte Daten im Quellcode als auch über einen Merchant Center Feed bereitzustellen.

Branchen Insights

Branchen News kurz & knapp