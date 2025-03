Bestimmt hatten einige von euch schon mal den Wunsch im Kopf, einen Social Media Feed auf einer Plattform nur zu einem bestimmten Hobby oder Interesse anlegen zu können. Auf Threads ist das eventuell bald möglich: die Plattform testet persönliche Feeds, die mit Freund*innen geteilt werden können. Genauso testet LinkedIn das Feature „MyNetwork“, wobei der jeweilige Feed dann nur Beiträge und Updates von Personen anzeigt, mit denen wir verknüpft sind. Mehr dazu und von vielen weiteren großen und kleinen Updates lest ihr wieder in unseren Social Media News!

Instagram

Neuerungen für die Meta Business Suite

Eine News, die Social-Media-Manager*innen freuen wird: Ab sofort können Einladungen zu Collaborations auf Instagram auch über die Meta Business App eingestellt werden – und nicht nur über die Instagram App:

Ein weiteres neues Feature in der Meta Business Suite App: Konversationen können über die App nun als „gut“ oder „schlecht“ bewertet werden. Das hilft bei der Organisation der Nachrichten im Community Management:

Neue Chat-Features

Instagram möchte die Verbindung in der Community weiterhin stärken – das zeigen auch die nachfolgenden neuen Chat-Funktionen. Hier könnt ihr alles nachlesen.

💬 Nachrichten könnt ihr nun in 99 Sprachen übersetzen lassen.

⏰ Chat-Nachrichten können nun für einen bestimmten Zeitpunkt vorgeplant werden.

📌 Bestimmte Nachrichten, Fotos oder Reels können jetzt oben in Chats angepinnt werden.

🎶 Mit dem neuen Musik-Nachrichten-Sticker können Ausschnitte von Songs ganz einfach geteilt werden.

🤝🏼 Eigene QR-Codes für Chats machen es jetzt noch einfacher, Freund*innen zu bestehenden Gruppenchats hinzuzufügen.

Post-Vorschau nachträglich anpassen

Euer neuer Beitrag ist online, aber die Bildvorschau im Grid ist abgeschnitten oder nicht optimal? Seit einer Weile kann diese nun individuell pro Post neu angepasst werden. Über die drei Punkte rechts oben im Beitrag könnt ihr die Vorschau aktualisieren und das Bild so zurechtziehen, wie es am besten in euren Grid passt – gut geeignet für Brands mit fest geplanten Grafik-Templates.

„Vorschau anpassen“ auswählen … … und zurechtziehen.

Neue Features im Test

Threads

Im Test: Custom Feeds

Threads kommt mit etwas ganz Neuem um die Ecke: Dort könnt ihr vielleicht schon bald euren ganz persönlichen Feed erstellen, den ihr mit Freund*innen teilen könnt. Dieser „Custom Feed“ ergänzt den „For You“ und den „Following Feed“ und vereint bestimmte, interessenbasierte Inhalte, z.B. zu einem bestimmten Hobby. Bei mir wäre es zum Beispiel ein Feed zu Rezeptideen und einer zu Büchern und Buch-News. Und bei euch? Mehr Infos dazu findet ihr hier.

LinkedIn

Mehr Insights für Newsletter

Redakteur*innen von LinkedIn-Newslettern haben nun Zugriff auf E-Mail-Auswertungen. Diese News teilte Social-Media-Experte Lindsey Gamble auf Threads. Nun könnt ihr euch z. B. die Anzahl der versendeten E-Mails sowie die Öffnungsrate eurer LinkedIn-Newsletter anzeigen lassen – wird auch Zeit, da nachzulegen, LinkedIn!

Lindsey Gamble zeigt auf Threads, welche Insights für LinkedIn Newsletter zur Verfügung stehen.

Im Test: MyNetwork

Der LinkedIn Feed ist bekannt dafür, immer mal Beiträge von Leuten anzuzeigen, denen man nicht unbedingt folgt. Mit dem neuen Feature „MyNetwork“, das sich aktuell im Test befindet, soll ein Feed entstehen, der nur Beiträge und Updates von Personen anzeigt, mit denen wir verknüpft sind. Das geht aus einem Bericht von Social Media Today hervor. Demnach sollen LinkedIn-Nutzer*innen schließlich die Wahl aus den Feeds „All“ und „MyNetwork“ haben.