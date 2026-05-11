Meta hat auch in den letzten Wochen wieder zahlreiche Neuerungen für die eigenen Plattformen veröffentlicht – mal nützlich, mal „nice to have“. Wir sind jedenfalls gespannt, ob das Unternehmen das Tempo beibehält, in dem es regelmäßig neue Apps droppt, oder ob der Trend irgendwann mal wieder stärker in Richtung „All in one“ geht. Die wichtigsten Updates erfahrt ihr wie immer hier, in unseren Social Media News.

Instagram

Mehr Reichweite für Original-Content

Instagram-Profile, die Content von anderen auf ihren Profilen verwendet, werden nun von Instagram abgestraft. Die Plattform möchte damit Original-Creator unterstützen. Was bedeutet das für Marken und Unternehmen? Erstellt bevorzugt eigenen Content – vor allem ist das für Unternehmen mit einem großen Haupt-Account und kleineren lokalen Accounts wichtig. Trends und Memes sollen von dieser Einschränkung nicht betroffen sein, solange eigene Elemente hinzugefügt werden.

Erweiterte Insights

Instagram führt mal wieder neue Insights ein, mit denen ihr euren Content noch besser auswerten könnt:

Die Skip Rate zeigt euch, wie viele Nutzer*innen euer Reel aktiv wegwischen. Das könnte ein hilfreicher Indiz sein, um die Hook oder die Titelszene im nächsten Reel zu ändern.

zeigt euch, wie viele Nutzer*innen euer Reel aktiv wegwischen. Das könnte ein hilfreicher Indiz sein, um die Hook oder die Titelszene im nächsten Reel zu ändern. Durch die Share Rate seht ihr genau, wie oft euer Content geteilt wird. Diese Zahl ist laut Instagram CEO Adam Mosseri mittlerweile sogar wichtiger als andere Interaktionen wie Likes oder Kommentare.

BeReal 2.0?

Als wären Edits und Threads nicht genug, kommt Instagram nun mit einer weiteren Extra-Plattform daher. Instants erinnert an die App BeReal. Dort sollen echte Schnappschüsse und Momentaufnahmen für 24 Stunden mit Freund*innen geteilt werden können. Monatsrückblicke zeigen eine Zusammenfassung aller Momente.

Einblicke in Instants (Quelle: Google Play)

Den Algorithmus mitbestimmen

Englischsprachige Instagram-Nutzer*innen können sich bereits über dieses neue Feature freuen: Die „Entdecken“-Seite kann nun nach den eigenen Wünschen angepasst werden. Die gleiche Funktion soll es auch bald für den Reels-Feed geben – so werden euch nur Reels zu einem bestimmten Thema angezeigt. Das ist wiederum interessant für Brands und Unternehmen, die ihren Content nach bestimmten Suchbegriffen ausrichten sollten.

Über ein Plus könnt ihr eure Entdecken-Seite personalisieren (Quelle: Instagram auf Threads)

Im Test: Instagram Plus

In einigen Ländern wie den Philippinen, in Mexiko und in Japan wird aktuell das neue „Instagram Plus“ getestet. Dieses Abo-Modell mit einer monatlichen Gebühr von etwa 2 US-Dollar enthält verschiedene neue Story-Features, z. B. Superlikes, Story Previews oder Story Rewatches als Insight.

Webinar

KI einzusetzen ist leicht. Eine rechtssichere und skalierbare Lösung für das gesamte Unternehmen zu finden, die eigentliche Herausforderung.

Catayoun Azarm, Customer Engineer bei Google, und Projecter-CEO Katja von der Burg stellen euch in unserem nächsten AI Update am Dienstag, den 19. Mai, Gemini Enterprise vor. Mit Fokus auf eine sichere und datensouveräne Nutzung zeigen sie Anwendungsfälle und Beispiele, wie die Implementierung in eurem Unternehmen funktionieren kann.

TikTok

Die eigenen Keywords managen

Social SEO ist ein Thema, das Unternehmen und Marken definitiv im Blick behalten sollten: Das versteht auch TikTok und gibt Accounts nun die Möglichkeit, die Keywords zu ihrem Content eigenständig zu managen. Bei den Beiträgen können dann bestimmte Begriffe geblockt werden und bevorzugte Begriffe ausgewählt werden, die mit dem Content in Verbindung stehen sollen. Aktuell wird dieses Feature noch ausgerollt. Wir freuen uns drauf!

TikTok-Nutzer*innen können nun ihre Keywords eigenständig hinzufügen oder entfernen (Quelle: Jonah Manzano auf Threads)

Und sonst so?

Instagram testet die Möglichkeit, Reels offline anzusehen.

Threads bringt mehrere neue Features und arbeitet an Stickern.

X launcht mit X-Chat eine eigene Messenger-App.