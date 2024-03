So, jetzt müssten wir eigentlich alle so langsam aus dem Winterschlaf erwacht sein. Die sozialen Netzwerke sind es auf jeden Fall, denn im März gab es mal wieder einige neue Features, Tests und Updates. Bei Instagram sind ab sofort Reels mit einer Länge von bis zu drei Minuten möglich und auch Carousel Posts werden „länger“, denn aktuelle werden bis zu 20 Fotos pro Carousel getestet. TikTok lässt das natürlich nicht auf sich sitzen und plant eine eigene Foto-App. Ach ja, und schon bald könnt ihr bei LinkedIn nicht nur networken, sondern auch zocken. Ihr wollt mehr Infos? Die bekommt ihr in unseren Social Media News!

Instagram

Reels dürfen ab sofort länger sein

Nachdem es bei TikTok bereits seit einigen Monaten möglich ist, auch längere Videos von bis zu zehn Minuten zu veröffentlichen, können nun wohl auch bald bei Instagram Reels gepostet werden, die immerhin bis zu drei Minuten lang sind:

Instagram legt weiterhin einen großen Fokus auf Video-Content, viele Nutzer*innen verweilen auf dem Reels Tab und viele Creator setzen auf hochwertigen Video-Content, der wahrscheinlich bald länger als nur 90 Sekunden lang sein darf. Obwohl sich diese neue Funktion aktuell erst noch im Test befindet, freuen wir uns darauf, endlich auch bei Instagram längere Video-Inhalte teilen zu können!

Carousel News: Bis zu 20 Fotos und Verlinkung im Kommentar

Doch nicht nur Video-Content bekommt „mehr Inhalt“, auch Foto-Carousels sollen wohl bald ausgebaut werden. Erste Nutzer*innen berichten, dass bei ihnen 15 oder sogar 20 Visuals pro Carousel hochgeladen werden können. The more, the merrier? Viele Instagram-Nutzer*innen haben sich sicherlich schon einmal ein bis zu zwei Images mehr gewünscht, aber bei 20 Images könnte man schnell Erinnerungen an die Urlaubs-Fotoalben auf Facebook bekommen.

Bei TikTok kommen jedoch Carousels mit vielen Images – bis zu 35 per Post – weiterhin sehr gut an. Ob das auch auf Instagram der Fall sein wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Passend zu dieser Carousel-Erweiterung kommt ein neues Instagram Feature daher: Erste Nutzer*innen können bereits in den Kommentaren auf ein bestimmtes Bild des Carousels verlinken.

Clever, denn so kann auch bei bis zu 20 Carousel-Fotos auf bestimmte Fotos in den Kommentaren eingegangen werden. Das sorgt weiterhin für mehr Interaktion unter den Beiträgen. Habt ihr dieses neue Feature schon bei euch entdeckt?

Threads

Swipe to like, Entwürfe speichern und Fotos in der App

Auch bei Threads gab es im letzten Monat einige neue Features. Mark Zuckerberg kündigte an, dass aktuell eine „Swipe to Like“-Funktion getestet wird. Sollte euch ein bestimmter Thread gefallen, könnt ihr das mit einem Wisch nach rechts zeigen. Mit einem Wisch nach links zeigt ihr dem Algorithmus, dass euch der Thread nicht gefallen hat. Moment … das kennen wir doch von einer anderen App? 👀🔥

Doch das ist nicht die einzige Neuheit: Schon bald kann man unfertige Threads wohl in den Entwürfen speichern und Fotos direkt in der App aufnehmen.

TikTok

Erweiterte Sound-Bibliothek für Business-Konten

Gute Nachrichten für TikTok-Nutzer*innen und Brands: TikTok erweitert die Sounds der Business-Bibliothek! Ab sofort findet ihr dort eine Auswahl an Voice Clips von anerkannten Creator*innen, die sowohl für den organischen als auch für den bezahlten Content eingesetzt werden können. Es gibt insgesamt 18 Voiceover-Audiovorlagen von namhaften Urheber:innen, wie Anania, Matt Buechele und mehr.

Leider können Brands und Unternehmen aufgrund von Urheberrechten nur wenige Sounds auf TikTok nutzen. Daher freut es uns, dass TikTok seine Sound-Bibliothek weiter ausbaut.

Gibt es bald eine TikTok-eigene Foto-App?

TikTok ist in den letzten Jahren mit Video-Content und Carousel Posts zu einer großen Konkurrenz für Instagram geworden. Social-Media-Experte Matt Navarra postete nun auf Threads spannende Insights, die TikTok zu einem noch stärkeren Konkurrenten machen könnten:

Es wurden Hinweise auf eine Foto-App namens „TikTok Photos“ entdeckt, die sich wohl aktuell in der Entwicklung befindet. Offiziell bestätigt hat dies das soziale Netzwerk noch nicht. Es bleibt also spannend … Wir halten euch in unseren monatlichen News wie immer auf dem Laufenden!

Ein neues Tool: Creator Search Insights

TikTok hat seine Suchfunktion in den letzten Monaten immer mehr gestärkt und ausgeweitet. Die Suchleiste wurde vergrößert und sogar über die Kommentare kann mittlerweile nach bestimmten Begriffen, Namen oder Trends gesucht werden. Mit den „Creator Search Insights“ kommt nun ein neues Tool, welches sich auf die Suchfunktion konzentriert.

Die Creator Search Insights helfen ab sofort bei der Themenfindung (Quelle: TikTok).

Über diese Insights bekommen Creator*innen Informationen darüber, wonach User in der App suchen. So können sie ihren Content den Suchergebnissen und Interessen entsprechend anpassen. Das erhöht die Chance auf Content, der für Suchende relevant ist und in der App erfolgreich performt. Die Ergebnisse des Tools können außerdem nach bestimmten Themenbereichen gefiltert werden, zum Beispiel Sport oder Wissenschaft. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, bewusst nach „Gap Topics“ zu suchen, also Themen, die oft gesucht werden, aber zu denen es erst wenige Inhalte gibt.

LinkedIn

Networkst du noch oder zockst du schon?

Die berufliche Plattform LinkedIn wird anscheinend zum Game Center: Entwickler Nima Owji entdeckte in einem LinkedIn-Code Hinweise auf kommende Spiele. Dort können Mitarbeiter*innen verschiedener Unternehmen in Rätselspielen gegeneinander antreten und für ihre Firma Punkte sammeln.

BREAKING: #LinkedIn is working on IN-APP GAMES!



There are going to be a few different games and companies will be ranked in the games based on the scores of their employees!



Pretty cool and fun, in my opinion! pic.twitter.com/hLITqc8aqw — Nima Owji (@nima_owji) March 16, 2024

LinkedIn möchte so scheinbar mehr Spaß und Unterhaltung in das berufliche Umfeld bringen. Und nicht nur das: durch die Spiele könnte auch die Verweildauer der Nutzer*innen auf der Plattform steigen.

Obwohl ich persönlich LinkedIn nicht mit Gaming in Verbindung bringe, könnte dieses Feature zu einer schönen Möglichkeit werden, um zwischen zwei To-dos kurz den Kopf frei zu bekommen oder sich über die Spiele mit anderen LinkedIn-Nutzer*innen zu verknüpfen. Networking via Gaming sozusagen! 🎮

Und sonst so?

Das war’s noch nicht mit den News: Bei Instagram gibt es neue Funktionen für Direktnachrichten, das Aufrufen und Speichern von Hashtags wird vereinfacht und Instagram Notes können bald Likes bekommen.

