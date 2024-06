Kennzeichnung von KI-Inhalten

KI-Inhalte findet man mittlerweile überall. Teilweise ist es schwer, sie von „echten“ Aufnahmen zu unterscheiden. Das weiß auch Meta und führt Label ein, die KI-Inhalte als solche kennzeichnen. Das teilte Nick Clegg, Metas Präsident für Global Affairs, bei Threads:

Mit dieser automatischen Kennzeichnung sind jedoch nur Inhalte von Unternehmen wie Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney und Shutterstock gemeint, beschreibt Clegg weiter. Doch auch wenn die Inhalte aus anderen Quellen stammen, können Nutzer*innen sie selbst als KI-generiert kennzeichnen. Bei Instagram gibt es diese Funktion schon seit ein paar Wochen, nun zieht Facebook nach:

Auch Instagram Stories sollen schon bald die Möglichkeit einer KI-Kennzeichnung erhalten. Wir finden: eine wichtige Sache, um Nutzer*innen die Unterscheidung zwischen KI und Realität leichter zu machen.

Instagram

Aktuelle Stories auf einen Blick

Da kommt ein spannendes neues Feature auf uns zu: Mit „Lately“ ist es möglich, die Instagram Stories der vergangenen sieben Tage als Highlight auf dem Profil zu platzieren. Stories, die dort nicht festgehalten werden sollen, können jederzeit aus dem Highlight gelöscht werden. Nach sieben Tagen verschwinden die alten Stories und werden durch neue ersetzt. Wir finden: ein großartiges Feature, was vor allem für Profile mit aufwendigeren Stories hilfreich sein wird, um sie nicht so schnell „sterben“ zu lassen.

Memes als Vorlage

Ihr kennt es sicher auch: Da sieht man einen witzigen Trend mit Meme-Charakter, weiß aber nicht, wie man ohne viel Aufwand auf diesen Trend-Zug aufspringen kann. Instagram hat dieses Problem erkannt und testet derzeit ein neues Feature, mit dem Memes ganz einfach in Instagram Reels eingefügt werden können. Derzeit ist diese Test-Funktion nur auf Android-Geräten verfügbar, teilte Social-Media-Experte Radu Oncescu auf X mit. Wir können das Ausprobieren kaum abwarten!

📲 Instagram is testing a new editing feature for Instagram Reels, “Memes”, but on Android (beta) this time. pic.twitter.com/VoZRx3CTrM — Radu Oncescu (@oncescuradu) May 25, 2024

Lust auf noch mehr Reels?

Nutzer*innen, die lange auf der App verweilen – der Traum eines jeden sozialen Netzwerks. Damit euch Instagram Reels besonders lange fesseln, gibt es ein neues Feature: Ein „Watch more Reels“-Pop-up erscheint, der euch direkt zum Reels-Feed bringt. Ein cleverer Schachzug, damit die App bloß nicht so schnell geschlossen wird.

„Bereits gesehen“ – schon wieder TikTok abgekupfert

Die TikTok-Nutzer*innen unter euch kennen diese Funktion bereits: Entdeckt man auf seiner For-You-Page das Video eines bestimmten Creators und möchte sich den zweiten Teil des Videos oder weitere Videos anschauen, wird der zuletzt gesehene Inhalt auf dem Creator-Profil markiert. So verliert man nicht den Überblick. Diese Funktion wird nun auch auf Instagram eingeführt. Erste Profile haben dieses neue Feature bereits:

Ein weiterer Weg, um Nutzer*innen länger auf der App verweilen zu lassen. Denn wenn man direkt erkennt, welches Reel man zuletzt gesehen hat, fällt es leichter, weitere Inhalte des jeweiligen Creators zu konsumieren. Wir finden: eine gute Möglichkeit, um unendliches Scrollen auf beliebten Profilen zu vermeiden und sich besser zurechtzufinden.

Private Einblicke mit Instagram Peek

„Share little moments with people you love“, heißt es bei der neuen Funktion Instagram Peek, an welcher Instagram zurzeit arbeitet. Wie man es von Plattformen wie Snapchat kennt, gibt euch Peek bald die Möglichkeit, Fotos mit einem Klick aufzunehmen und sie an Freund*innen zu verschicken. Diese können die Fotos nur einmal öffnen. Ihr habt nicht die Möglichkeit, Filter oder ähnliche Bearbeitungen zu verwenden – ganz im „BeReal“-Style. Wann diese neue Funktion ausgerollt wird, ist noch nicht bekannt. Einen ersten Einblick teilte Entwickler Alessandro Paluzzi auf Threads:

Auch für die Instagram Notes hat sich im vergangenen Monat etwas geändert. Ab sofort könnt ihr mit „Notes Prompts“ in den Notes zum Mitmachen aufrufen.

Die Notes Prompts rufen zum Mitmachen auf (Quelle: @mattnavarra auf Threads).

Doch das ist noch nicht alles. Aktuell testet Instagram die Möglichkeit, Notes auch zu Beiträgen und Reels hinzuzufügen:

Das könnte die Funktion noch offensichtlicher im Feed platzieren. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht: In meiner Bubble werden die Instagram Notes nur spärlich benutzt. Vielleicht geben ihnen diese Updates einen kleinen Aufschwung.

Threads

Viewcount und Recent Tab sind da

Social-Media-Manager*innen atmen auf: Endlich lässt auch Threads mehr Möglichkeiten für Reportings und Analysen zu. Bis jetzt konnte man den Erfolg eines Threads nur an den Likes und Kommentaren messen. Ab sofort ist es jedoch auch möglich, die Views des eigenen Posts einzusehen:

Eine weitere Neuerung des Kurznachrichtendienstes: Über den „Recent Tab“ in der Suche werden dir chronologisch geordnete Suchergebnisse angezeigt. So haben die Nutzer*innen immer die aktuellsten Inhalte vor Augen.

TikTok

Collaborations sind da

Dass die sozialen Netzwerke sich oft gegenseitig inspirieren, wissen wir ja bereits. Bei diesem neuen Feature scheint TikTok sich an Instagram orientiert zu haben. Denn aktuell werden bei der Videoplattform Collaborations getestet, mit denen Creator gemeinsamen Content erstellen können. Dieser Content erscheint dann auf beiden Profilen:

Wir finden, dass dieses neue Feature super zu TikTok passt. Gemeinsame Videos von verschiedenen Creatorn gibt es auf dem sozialen Netzwerk sehr oft. Die Collaborations machen diese Zusammenarbeit einfacher und fördern außerdem die Reichweite des jeweiligen Creators. Wir freuen uns auf dieses neue Feature!

Das neue „TikTok Studio“

Eine tolle Neuigkeit für Creator auf TikTok: über das kostenlose TikTok Studio habt ihr nun die Möglichkeit, euren Content aufzunehmen, zu bearbeiten, zu organisieren und zu analysieren – alles an einem Ort. Den ersten Screenshots nach zu urteilen, die TikTok auf X teilte, haben Creator dort die Möglichkeit, den genauen Überblick über ihren Content und die Performance zu behalten. Neugierig geworden? Im TikTok Newsroom findet ihr noch mehr Infos zum TikTok Studio.

Mit dem TikTok Studio können Creator ihren Content ganz einfach managen (Quelle: TikTok auf X).

In-App Games gelauncht

Lust auf eine spielerische Pause? Mit dem LinkedIn Games kein Problem. Dieses neue Feature wurde vor kurzem eingeführt und verspricht Spielspaß – doch was hat das berufliche Netzwerk davon? Der Clue: die Spiele können nur einmal pro Tag gespielt werden. Hat man Lust auf eine zweite Runde, muss man sich am nächsten Tag wieder einloggen.

So möchte LinkedIn User zur täglichen Nutzung bringen und gleichzeitig die Verweildauer auf dem Netzwerk verlängern. Außerdem regen die In-App-Games zum Teamwork an: Denn Mitarbeiter*innen können dort für ihr Unternehmen Punkte sammeln und so gegen andere Firmen antreten.

Wir finden: Spiele sind nicht das, was LinkedIn unbedingt gebraucht hat. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht trotzdem Spaß machen dürfen. Wir haben schon eine Runde gezockt, ihr auch?

BREAKING: #LinkedIn is working on IN-APP GAMES!



There are going to be a few different games and companies will be ranked in the games based on the scores of their employees!



Pretty cool and fun, in my opinion! pic.twitter.com/hLITqc8aqw — Nima Owji (@nima_owji) March 16, 2024

Unique Views

Das berufliche Netzwerk kommt jedoch nicht nur mit neuen Spielen daher, sondern hat auch eine neue Kennzahl eingeführt. Die Unique Views zeigen euch, wie viele verschiedene Accounts den Post gesehen haben.

Und sonst so?

Instagram Stories können mit einem Shortcut in der eigenen Story-Ansicht jetzt noch schneller erstellt werden. Spendenaufrufe oder Produktvorstellungen können wohl schon bald via Instagram Banners im eigenen Profil angezeigt werden. TikTok orientiert sich scheinbar an YouTube und testet 60-minütige Videos. Auch LinkedIn ist auf den KI-Zug aufgesprungen und macht KI-Inhalte durch ein Icon sichtbar.

Thementipps für die folgenden Monate

Vom Sommeranfang über den Welt-Emoji-Tag bis zum Tag der Kartoffel: Wir haben euch alle wichtigen, spannenden und witzigen Thementage für eure Redaktionsplanung zusammengefasst. Welcher Tag darf in eurem Feed nicht fehlen? Schreibt es uns per Kommentar!