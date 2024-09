Mit diesem neuen Instagram-Feature werden wir direkt an alte MySpace-Zeiten erinnert: Auf dem eigenen Profil kann man jetzt seinen Lieblingssong hinterlegen. Doch das ist nicht die einzige neue Funktion, die es in die sozialen Netzwerke geschafft hat. Von Collagen über Gruppenchats bis hin zu Beiträgen, die sich nach 24 Stunden löschen: bei Instagram, Threads, TikTok und Co. gibt es wieder Spannendes zu entdecken!

Instagram

Ein neuer Look für eure Texte

Einige von euch haben die neuen Schriftarten vielleicht schon in ihren Stories oder Reels nutzen können, nun wurden sie von Instagram bestätigt: Für alle Nutzer*innen werden neue Schriftarten ausgerollt.

(Quelle: Instagram auf Threads)

Doch das ist noch nicht alles! Weitere neue Features, wie Sticker oder Texteffekte, können nun für eure Stories, Reels und Beiträge genutzt werden. Die neuen Funktionen sind hier in einem Ankündigungsvideo versammelt:

Songs zu Profilen hinzufügen

Na, wer von euch war früher auch großer MySpace-Fan? Eine neue Instagram-Funktion holt jetzt ein wenig MySpace-Feeling zurück, denn ab sofort könnt ihr euren Lieblingssong zu eurem Profil hinzufügen.

… Dieser Lieblingssong läuft übrigens auch bei uns gerade in Dauerschleife (Quelle: Instagram auf Threads)

Chats direkt aus der Story starten

Auch schon gesehen? Ab sofort können Gruppenchats direkt aus Stories gestartet werden, und zwar mit den Accounts, die in der Story erwähnt werden.

Ein weiteres Feature, mit dem Instagram die Interaktion zwischen Nutzer*innen stärken möchte und das auch für Social-Media-Manager*innen in Bezug auf Kooperationen hilfreich sein könnte.

Collagen aus euren Fotos

Noch mehr Gründe für mehr Interaktionen? Bitteschön: Mit der neuen Collagen-Funktion könnt ihr aus Fotos, die ihr euch mit Freund*innen in euren Direct Messages geschickt habt, tolle Erinnerungen schaffen.

Views als wichtigste KPI

Eine wichtige News für alle Social-Media-Manager*innen unter euch: Ab sofort gelten die Views als primäre Metrik bei der Auswertung von Content auf Instagram. Instagram teilte dazu genaue Definitionen, denn sowohl „Reel Plays“ als auch „Impressions“ werden nun durch „Views“ ersetzt. Onlinemarketing.de hat diese Neuigkeit in einem Artikel hilfreich zusammengefasst.

Was bedeutet das nun? Content, der oft gesehen, geklickt und abgespielt wird, performt am besten. Weiterhin bleiben jedoch andere KPIs, wie Reichweite oder Send Rate, wichtig.

Mehr Sichtbarkeit für Instagram Stories

„Moment mal, wo kommen denn jetzt auf einmal die Stories her?“, haben sich vielleicht einige von euch bereits gedacht, als sie diese Neuerung in ihrem Instagram Feed entdeckt haben: „Recent stories“ werden nun auch zwischen den Feed-Beiträgen angezeigt. So möchte Instagram auch beim Scrollen mehr Sichtbarkeit für Instagram Stories schaffen und weiterhin zur Interaktion mit anderen Nutzer*innen aufrufen.

Spotify und Instagram verknüpfen

Der Song aus dem Reel holt euch total ab und ihr möchtet ihn am liebsten sofort in eurer Spotify-Playlist speichern? Eine neue Kooperation zwischen Instagram und Spotify macht das schon bald möglich. Mit der Verlinkung zu Spotify können Songs aus Instagram direkt in einer Playlist gespeichert werden. Aktuell ist diese Funktion erst bei einigen Testnutzer*innen verfügbar.

Threads

Entwürfe speichern, Beiträge vorplanen und Threads als Reel posten

Auf diese Features warten Threads-Nutzer*innen bereits: Schon bald wird es die Möglichkeit geben, bis zu 100 Entwürfe für Postings zu speichern sowie Beiträge ganz einfach über die App vorzuplanen. Zweiteres befindet sich noch in der Testphase. Um euren Threads noch mehr Reichweite zu verschaffen, könnt ihr sie außerdem ab sofort als Reel bei Instagram teilen:

Beiträge für 24 Stunden

Dieses neue Feature verspricht spannende Postings: Schon bald wird es auf Threads die Möglichkeit geben, Beiträge nach 24 Stunden verschwinden zu lassen – ähnlich, wie man es bereits von Snapchat oder Instagram Stories kennt:

Eine Funktion, die gut zu dem schnelllebigen Netzwerk passt. Auch für Marken und Unternehmen könnte dieses Feature spannend werden, bspw. wenn es um kurzfristige Aktionen, News oder Rabatte geht. Wir sind gespannt, ob und wie die „24h-Posts“ genutzt werden.

TikTok

Beste Posting-Zeiten

Super hilfreich für alle Creator und Social-Media-Manager*innen: Onlinemarketing.de fasst die besten TikTok-Postingzeiten, veröffentlicht vom Social-Media-Management-Tool Sprout Social, in ihrem Blogartikel zusammen.

Dienstags (16 bis 18 Uhr), mittwochs (9 bis 11 Uhr und 14 bis 18 Uhr), donnerstags (9 bis 11 Uhr und 14 bis 18 Uhr) und freitags (16 bis 18 Uhr) sollen demnach die besten Postingzeiten für mehr Reichweite und hohes Engagement auf TikTok sein. Das merken wir uns auf jeden Fall! Ausprobieren schadet ja nicht, oder?

Mehr Austausch mit Freund*innen

Nicht nur bei Instagram scheinen Gruppenchats und somit der Austausch von Nutzer*innen untereinander wichtiger zu werden: TikTok führt nun mit Gruppenchats die Möglichkeit ein, sich mit mehreren Freund*innen über Videos auszutauschen. Bis zu 32 Personen können in den Chats Content sehen und kommentieren. Das unterstreicht auch die Wichtigkeit der Send Rate von Content, denn Gruppenchats rufen dazu auf, Videos mit Freund*innen zu teilen. TikTok betont außerdem, dass Teenager nur von Freund*innen zu Gruppenchats hinzugefügt werden können, um vor allem junge Nutzer*innen zu schützen.

Auch personalisierte Sticker sind ein neues Feature, mit denen sich in den TikTok-Nachrichten auf humorvolle Weise ausgetauscht werden kann – so, wie man es bspw. von WhatsApp kennt.

LinkedIn

Geplante Beiträge ändern

Eine tolle Nachricht für alle LinkedIn Creator und Social-Media-Manager*innen: Vorgeplante Beiträge können auf dem beruflichen Netzwerk schon bald bearbeitet werden. Bis zu diesem Feature konnten geplante Beiträge zwar umgeplant und gelöscht werden, aber nicht bearbeitet. Die neue Funktion wurde bei ersten Nutzer*innen bereits entdeckt und wird sicherlich auch bald für alle auf LinkedIn verfügbar sein:

Ein neuer Video Feed

Instagram, TikTok – seid ihr’s? Nein, ihr habt nicht aus Versehen nach oben gescrollt, wir sind immer noch bei den LinkedIn-News – und auch da erwartet es uns, wie bei anderen Netzwerken: ein eigener Video Feed namens „Videos For You“. Erste Nutzer*innen sind auf diese neue Funktion aufmerksam geworden, die sich aktuell jedoch noch im Test befindet:

Beiträge direkt beim Scrollen speichern

Ebenfalls eine Funktion, die viele auf LinkedIn vermisst haben: Interessante Postings können nun für später direkt über das Menü unterhalb des jeweiligen Posts gespeichert werden. Das Speichern von Beiträgen könnte als Metrik somit zukünftig noch wichtiger für den Algorithmus und die Auswertung der Beiträge werden.

Und sonst so?

Ähnlich, wie man es bereits von Instagram (und bald LinkedIn) kennt, testet Facebook nun ebenfalls einen eigenen Video Feed. Instagram testet währenddessen einen Feed in vertikaler Ansicht. Euren Broadcast Channel könnt ihr außerdem nun auch in euren Instagram Postings verlinken und Instagram Creator können sich über eine neue Profile Card freuen. TikTok möchte Creator von anderen Plattformen zu sich holen und lockt mit Gutscheinen.

Thementipps für die folgenden Monate

… am Tag der Wohltätigkeit zu einer guten Tat aufrufen, am autofreien Tag das Fahrrad anpreisen, an Halloween Gruseliges teilen oder am Black Friday besondere Angebote bewerben: Wir haben euch spannende Themen- und Feiertage für eure Redaktionsplanung in den kommenden Monaten auf einen Blick zusammengefasst! 👇🏼