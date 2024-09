Was war denn im letzten Monat bitte alles in den sozialen Netzwerken los? Nicht nur das Mini-Flusspferd Moo Deng beherrschte Instagram, Threads, TikTok und Co., sondern auch einige neue Features – von Instagram-Konten speziell für Teenager über neue Funktionen bei Instagram Reels bis hin zum nachträglichen Bearbeiten von Videos bei TikTok. Alles dazu lest ihr wie immer hier in unseren Social Media News. 🦛🫧

Instagram

Sichere Konten für Teens

Mehr Sicherheit für Teenager bei der Social-Media-Nutzung: Das versprechen die neuen Teen-Konten von Instagram. Sie enthalten einen starken Standardschutz für User*innen unter 16 Jahren – beispielsweise sind sie automatisch Privatkonten und es wird eingeschränkt, welche Inhalte den jungen Nutzer*innen gezeigt werden, welche Profile sie kontaktieren dürfen und welche Kommentare ihnen angezeigt werden.

Zusätzlich gibt es regelmäßige Erinnerungen bei übermäßiger Nutzung der Instagram-App und einen automatischen Schlafmodus. Nur mit Erlaubnis eines Elternteils kann dieser Schutz gelockert werden. Laut Instagram sollen alle Nutzer*innen, die noch nicht das 16. Lebensjahr vollendet haben, automatisch ein Teen-Konto erhalten. Bis Ende des Jahres werden diese Konten auch in der EU eingeführt. Im kommenden Jahr sollen Teen-Konten auch für weitere Meta-Plattformen möglich sein.

Mehr Informationen dazu gibt es auf der Website von Instagram.

Im Test: Das beliebteste Foto eures Carousels herausfinden

Carousel-Posts sind schön und gut, aber nicht ganz übersichtlich, wenn es um die Auswertung geht. Welches Foto in der Reihe kam denn nun bei der Community am besten an? Diese Frage beantwortet wohl schon bald eine neue Funktion, die sich aktuell noch im Test befindet. Denn erste Nutzer*innen können bereits sehen, welches spezifische Bild in ihrem Instagram Carousel geliked wurde.

Das sorgt für eine deutlichere Auswertung und kann vor allem für Marken oder Unternehmen spannend sein, um ihre Social-Media-Strategien den beliebtesten Bildern eines Carousels entsprechend anzupassen. Wir freuen uns auf dieses neue Feature!

… und psssst: Laut CEO Adam Mosseri arbeitet Instagram wohl aktuell auch an der Möglichkeit, ein Foto nachträglich zu einem Carousel hinzuzufügen. Es bleibt spannend!

Ebenfalls eine Funktion, die Social-Media-Manager*innen die tägliche Arbeit erleichtern wird: erste Nutzer*innen haben auf Instagram die Möglichkeit entdeckt, einen klickbaren Link zu Reels hinzuzufügen.

Bisher musste – sowohl in Beiträgen als auch in Reels – immer auf die Instagram Bio verwiesen werden, da Links in der Caption nicht klickbar sind. Diese neue Funktion könnte die Weiterleitung auf Websites, vor allem für Content Creator und Brands, deutlich vereinfachen. Wann und ob die Funktion nur für Meta Verified Subscriber ausgerollt wird oder für alle Nutzer*innen, ist noch unklar. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden!

Im Test: Text auf Reel Cover hinzufügen

Auch dieses Feature befindet sich noch im Test, könnte aber sehr hilfreich im Social Media Alltag sein: Reel-Titelbilder können wohl bald in der App mit einem eigenen Text ausgestattet werden. Wir freuen uns auf diese neue Funktion, die die Gestaltung des Feeds einfacher macht:

Reel aus Carousels erstellen

Reels noch schneller erstellen: Mit nur einem Klick können Instagram-Nutzer*innen nun aus ihren statischen Carousel-Postings ein Instagram Reel erstellen. Nur noch Musik hinzufügen, ggf. auch Text, und schon wurde eine Slideshow eurerFotos als Reel erstellt. Wie im Thread von Social-Media-Experte Lindsey Gamble kann das Ganze aussehen. Würdet ihr die Funktion nutzen?

Das Affiliate Marketing eBook 3.0 ist da 🎉

Affiliate … was? Ja, genau, ihr habt richtig gelesen: News gibt’s in dieser Social Media Ausgabe ausnahmsweise auch mal von unserem Affiliate Marketing Team. Denn unser Affiliate Marketing eBook ist in der dritten, komplett aktualisierten Auflage erschienen! 🎉 Das branchenbekannte Standardwerk umfasst Expertenwissen für Affiliates, Merchants, Agenturen, aber auch für Auszubildende und Affiliate-Marketing-Interessierte auf mehr als 200 Seiten. Die bisherigen Versionen wurden über 15.000 Mal heruntergeladen.

Die bisherigen Versionen wurden über 15.000 Mal heruntergeladen. Die mittlerweile dritte Version haben wir um Themen ergänzt, die die Branche aktuell bewegen: z. B. der Unterschied zwischen Influencerinnen und Content-Websites, welche Fallstricke es gerade im Tracking-Prozess gibt und vieles mehr.

PS: Snackable Affiliate Marketing Insights für Einsteiger*innen gibt es in den kommenden Wochen auch bei uns auf LinkedIn und Instagram. Folgt uns gerne dort! 🤝

Threads

Bis zu 20 Fotos teilen

Sehr kreativ kündigte der offizielle Threads-Account dieses neue Feature an: Ab sofort können in dem sozialen Netzwerk bis zu 20 Fotos oder Videos als Carousel geteilt werden! Den Kommentaren nach zu urteilen, ist diese Funktion jedoch noch nicht bei allen Threads-Nutzer*innen angekommen und wird erst nach und nach ausgerollt.

TikTok

Videos nachträglich bearbeiten

Dieses neue Feature lässt unser Social-Media-Managerinnen-Herz höher schlagen: Videos auf TikTok können ab sofort innerhalb von 24 Stunden nach dem Hochladen geändert werden. Super praktisch, sollte sich doch ein kleiner Fehler im Schnitt oder im Text eingeschlichen haben:

Erweitere Suchfunktion

Für uns ebenfalls ein echter Gamechanger: TikTok weitet seine Suchfunktion aus! Ab sofort kann nicht nur in der App selbst, sondern auch in bestimmten Profilen nach Hashtags, Themen und Stichwörtern gesucht werden. Und das ist noch nicht alles: Das Gleiche gilt auch für die eigenen Posts, Reposts, geliketen und gespeicherten Beiträge. Nie mehr ewiges Scrollen nach einem bestimmten Video, was man sich vor Ewigkeiten gespeichert hatte … ein Träumchen!

TikTok Thoughts sind da

Moment mal, das kennen wir doch irgendwo her? Ein weiteres neues Feature bei TikTok trägt den Namen „Thoughts“ – und ähnelt sehr den Instagram Notes. Denn wie auch bei Instagram sind die Thoughts kurze Textnachrichten in der Profilübersicht, die nach 24 Stunden automatisch gelöscht werden:

Im Test: Collab-Funktion

Viele von euch kennen diese Funktion bereits von Instagram: Und zwar, Collab-Partner zu einem Content-Piece einzuladen, was dann auf beiden Profilen erscheint. Dieses Feature wird nun auch bei TikTok getestet. Es wurde bei ersten Nutzer*innen entdeckt.

Die Collab-Funktion ist auch schon bei Instagram sehr hilfreich, um die Reichweite einzelner Beiträge zu erhöhen und den eigenen Content neuen Follower*innen auszuspielen. Wir sind gespannt, wie sie sich bei TikTok entwickeln wird!

LinkedIn

Foto-Carousels im Videofeed

TikTok, bist du’s? Das fragen sich aktuell wohl einige LinkedIn-Nutzer*innen bei der Entdeckung dieses neuen Features: Im Videofeed sind jetzt auch Foto-Carousels möglich. Das könnte sich das berufliche Netzwerk von der beliebten Videoplattform abgeschaut haben.

YouTube

Ihr möchtet nur den bestimmten Teil eines YouTube-Videos mit Freund*innen oder Kolleg*innen teilen? Mit dieser Funktion kein Problem. Via Timestamp können Videos in der YouTube App (Android und iOS) nun ab einer bestimmten Zeit geteilt werden. Öffnet eine andere Person den Link, startet das Video ab der ausgewählten Sekunde:

Möchtet ihr ein Video auf YouTube teilen, könnt ihr in der App den Timestamp auswählen (Quelle: Today auf YouTube).

Und sonst so?

Instagram macht es möglich, noch persönlichere Nachrichten zu verschicken. Außerdem ist die neue Funktion „Stories kommentieren“ nun für alle Nutzer*innen verfügbar. Mit 38 neuen Stickern von Künstler Carlos Oliveras Colom könnt ihr in euren Stories und Reels jetzt noch kreativer werden. Noch mehr Persönlichkeit in eurem Profil gibt es wahrscheinlich bald mit der Möglichkeit, mehrere Profilbilder bei Instagram einzustellen, denn diese Funktion befindet sich aktuell im Test.

Weitere Funktionen, die sich bei Instagram im Test befinden: Schon bald könnten sich Direktnachrichten planen und im Chat mit anderen übersetzen lassen. Auch in den Broadcast Channels gibt es News, denn dort können nun Antworten der Community eingeschaltet werden.

Bei YouTube Shorts gibt es eine Neuigkeit, die vielen von euch schon von Instagram bekannt sein dürfte: Ab sofort kann auch in Shorts via „Add Yours“-Sticker zum Mitmachen aufgerufen werden.

Schon bald müsst ihr die TikTok-App außerdem nicht mehr schließen, wenn ihr andere App benutzen wollt – dank Floating Action Button bleibt TikTok als Player geöffnet. Und eine letzte News der Kurzvideoplattform: TikTok Stories können nun nachträglich bearbeitet werden.

Thementipps für die folgenden Monate

