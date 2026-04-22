Web Analytics News Q1 2026: Google Analytics 4 wird smarter und neue Entwicklungen beim Thema Tracking

Franziska Hess 22.04.2026 5 min Web Analytics
Zusammenfassen mit ChatGPT

Der Druck durch Datenschutz und Browser-Restriktionen wächst, Google liefert mit dem Tag Gateway eine neue Tracking-Lösung und Meta hat sein Attributionsmodell für Klicks angepasst … Seid ihr bereit für aktuelle Web Analytics News? Wir haben die wichtigsten Updates der letzten Monate wieder für euch zusammengefasst.

Inhaltsverzeichnis Verbergen
1 Datenschutz
1.1 Global Privacy Control (GPC) wird in den USA zum Gesetz
2 Serverside Tracking
2.1 Google Tag Gateway – was bringt’s?
3 KI News
3.1 Google Analytics 4 wird bald zur echten Entscheidungs-Engine
4 Tracking Updates
4.1 Meta definiert Click-Through-Attribution neu

Datenschutz

Global Privacy Control (GPC) wird in den USA zum Gesetz

In unseren Kick Off News 2026 haben wir berichtet, dass die Europäische Kommission über das Ende von Cookie-Bannern zugunsten einer Lösung auf Browser-Ebene nachdenkt. Während die EU-Mühlen noch langsam mahlen und man über theoretische Entwürfe diskutiert, haben die USA mit der Global Privacy Control (GPC) dieses Konzept in die Tat umgesetzt:

Quelle: Didomi Blog

GPC ist mittlerweile in zwölf US-Bundesstaaten (darunter Kalifornien und Texas) rechtlich bindend. Wer das Signal im Browser der User ignoriert, spielt mit dem Feuer – in Kalifornien fließen bereits erste Millionenstrafen. Seit diesem Jahr muss dort sogar ein expliziter Hinweis („Opt-Out Request Honored“) auf der Website angezeigt werden, sobald ein GPC-Signal erfolgreich verarbeitet wurde.

Serverside Tracking

Google Tag Gateway – was bringt’s?

Google preist das neue Google Tag Gateway for Advertisers (früher First-Party Mode) aktuell stark an. Bei diesem Konzept fungiert ein Reverse Proxy auf der eigenen Hauptdomain als Gateway für euren Web GTM, wodurch Container und Google Tags nicht mehr von der externen Google-Domain (www.googletagmanager.com/gtm.js) geladen werden, sondern von einem Same-Origin Pfad (www.mywebsite.com/metrics/gtm.js). Das mag simple DNS-Blocker umgehen, aber bei strengen Adblockern wie uBlock Origin ist trotzdem Schluss, wie ein Test gezeigt hat. 

Warum das Gateway alleine nicht ausreicht, um wieder mehr und vollständigere Daten zu tracken:

Unser Fazit: Um ITP zu umgehen und Cookies via HTTP-Header serverseitig zu setzen, ist ein Server GTM zwingend erforderlich. Läuft dieser auf einer Subdomain (metrics.mywebsite.com), erkennt Safari das als „CNAME Cloaking“ und beschränkt die Cookie-Laufzeit trotzdem auf sieben Tage. Ein optimiertes Setup entsteht erst durch die Kombination: Nur wenn alle Tracking-Requests intern an den Server GTM über euren Same-Origin Pfad (www.mywebsite.com/metrics/) weitergeleitet werden, kommt die HTTP-Antwort von derselben IP wie die Website. ITP erkennt einen First-Party-Kontext und lässt die Cookies am Leben.

Was bedeutet das für euer Setup? Wer Cloudflare nutzt und das Gateway mit einem Klick aktivieren kann, soll dies gerne tun. Dennoch darf die Erwartungshaltung nicht allzu groß sein, da ein Gateway ohne Server GTM dahinter keinen erwartbaren Mehrwert liefert. Deutlich mehr dürfen Stape-Kund*innen von der Aktivierung des Custom Loader und Cookie Keeper erwarten. Allerdings sollte es sich hierbei um eine bewusste Entscheidung handeln, die im besten Fall mit euren Datenschutzexpert*innen abgeklärt ist.

KI News

Google Analytics 4 wird bald zur echten Entscheidungs-Engine

Google Analytics 4 bringt jetzt KI-generierte Insights (Anomalien, Trends) prominent auf die Startseite und hat eine Beta für Cross-Channel Budgeting ausgerollt. Google positioniert Analytics damit immer stärker weg vom reinen Reporting-Tool hin zur automatisierten Entscheidungs-Engine.

Was bringt’s aus unserer Sicht? Die neuen KI-Insights sind fantastisch, um auf einen Blick starke Schwankungen in den Daten zu sehen. Aber KI ersetzt keine tiefergehende Analyse, geschweige denn eine saubere GA4-Konfiguration, die weiterhin die Grundlage eurer gesammelten Daten bleibt. 😉

Tracking Updates

Meta definiert Click-Through-Attribution neu

Meta ändert die Definition von Conversion-Klicks. Für die Click-Through-Attribution zählen ab sofort nur noch echte Link-Klicks. Interaktionen wie Likes oder Shares wandern in eine neue „Engage-Through Attribution“.

Quelle: Facebook

Außerdem wird das Attributions-Zeitfenster für Video-Views von zehn auf fünf Sekunden halbiert. Das klare Ziel von Meta: Die massive Diskrepanz zu Web Analytics Tools wie GA4 verringern. 

Wichtig dabei: Wenn die Conversion-Zahlen und eure CTR im Ads Manager aktuell sinken, muss es nicht zwingend an einem Performance-Einbruch eurer Kampagnen liegen, sondern kann auf Metas neue Zählung für Conversion-Klicks zurückzuführen sein.

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