Der Druck durch Datenschutz und Browser-Restriktionen wächst, Google liefert mit dem Tag Gateway eine neue Tracking-Lösung und Meta hat sein Attributionsmodell für Klicks angepasst … Seid ihr bereit für aktuelle Web Analytics News? Wir haben die wichtigsten Updates der letzten Monate wieder für euch zusammengefasst.

Global Privacy Control (GPC) wird in den USA zum Gesetz

In unseren Kick Off News 2026 haben wir berichtet, dass die Europäische Kommission über das Ende von Cookie-Bannern zugunsten einer Lösung auf Browser-Ebene nachdenkt. Während die EU-Mühlen noch langsam mahlen und man über theoretische Entwürfe diskutiert, haben die USA mit der Global Privacy Control (GPC) dieses Konzept in die Tat umgesetzt:

GPC ist mittlerweile in zwölf US-Bundesstaaten (darunter Kalifornien und Texas) rechtlich bindend. Wer das Signal im Browser der User ignoriert, spielt mit dem Feuer – in Kalifornien fließen bereits erste Millionenstrafen. Seit diesem Jahr muss dort sogar ein expliziter Hinweis („Opt-Out Request Honored“) auf der Website angezeigt werden, sobald ein GPC-Signal erfolgreich verarbeitet wurde.

Serverside Tracking

Google Tag Gateway – was bringt’s?

Google preist das neue Google Tag Gateway for Advertisers (früher First-Party Mode) aktuell stark an. Bei diesem Konzept fungiert ein Reverse Proxy auf der eigenen Hauptdomain als Gateway für euren Web GTM, wodurch Container und Google Tags nicht mehr von der externen Google-Domain (www.googletagmanager.com/gtm.js) geladen werden, sondern von einem Same-Origin Pfad (www.mywebsite.com/metrics/gtm.js). Das mag simple DNS-Blocker umgehen, aber bei strengen Adblockern wie uBlock Origin ist trotzdem Schluss, wie ein Test gezeigt hat.

Warum das Gateway alleine nicht ausreicht, um wieder mehr und vollständigere Daten zu tracken:

Kein Schutz vor strengen Adblockern: Ein Test mit uBlock Origin hat gezeigt, dass der GTM trotz First-Party-Domain gnadenlos weggeblockt wird. Moderne Adblocker nutzen Mustererkennung (RegEx) und blockieren anhand typischer Dateinamen oder Parameter. Ohne aufwändige Verschleierung (z.B. mittels Stapes Custom Loader) lädt der GTM gar nicht erst. Zudem kann man davon ausgehen, dass Adblocker-Nutzer*innen das Tracking im Cookie-Banner ablehnen, womit es hier eigentlich keine Daten zu gewinnen gibt.

Ein Test mit uBlock Origin hat gezeigt, dass der GTM trotz First-Party-Domain gnadenlos weggeblockt wird. Moderne Adblocker nutzen Mustererkennung (RegEx) und blockieren anhand typischer Dateinamen oder Parameter. Ohne aufwändige Verschleierung (z.B. mittels Stapes Custom Loader) lädt der GTM gar nicht erst. Zudem kann man davon ausgehen, dass Adblocker-Nutzer*innen das Tracking im Cookie-Banner ablehnen, womit es hier eigentlich keine Daten zu gewinnen gibt. Keine Lösung für Safari ITP: Marketing-Cookies werden bei klassischen Setups weiterhin via JavaScript gesetzt (sofern ihr keinen Server GTM habt), weshalb Apples Intelligent Tracking Prevention (ITP) diese auf maximal sieben Tage (teilweise 24 Stunden) limitiert.

Unser Fazit: Um ITP zu umgehen und Cookies via HTTP-Header serverseitig zu setzen, ist ein Server GTM zwingend erforderlich. Läuft dieser auf einer Subdomain (metrics.mywebsite.com), erkennt Safari das als „CNAME Cloaking“ und beschränkt die Cookie-Laufzeit trotzdem auf sieben Tage. Ein optimiertes Setup entsteht erst durch die Kombination: Nur wenn alle Tracking-Requests intern an den Server GTM über euren Same-Origin Pfad (www.mywebsite.com/metrics/) weitergeleitet werden, kommt die HTTP-Antwort von derselben IP wie die Website. ITP erkennt einen First-Party-Kontext und lässt die Cookies am Leben.

Was bedeutet das für euer Setup? Wer Cloudflare nutzt und das Gateway mit einem Klick aktivieren kann, soll dies gerne tun. Dennoch darf die Erwartungshaltung nicht allzu groß sein, da ein Gateway ohne Server GTM dahinter keinen erwartbaren Mehrwert liefert. Deutlich mehr dürfen Stape-Kund*innen von der Aktivierung des Custom Loader und Cookie Keeper erwarten. Allerdings sollte es sich hierbei um eine bewusste Entscheidung handeln, die im besten Fall mit euren Datenschutzexpert*innen abgeklärt ist.

KI News

Google Analytics 4 wird bald zur echten Entscheidungs-Engine

Google Analytics 4 bringt jetzt KI-generierte Insights (Anomalien, Trends) prominent auf die Startseite und hat eine Beta für Cross-Channel Budgeting ausgerollt. Google positioniert Analytics damit immer stärker weg vom reinen Reporting-Tool hin zur automatisierten Entscheidungs-Engine.

Was bringt’s aus unserer Sicht? Die neuen KI-Insights sind fantastisch, um auf einen Blick starke Schwankungen in den Daten zu sehen. Aber KI ersetzt keine tiefergehende Analyse, geschweige denn eine saubere GA4-Konfiguration, die weiterhin die Grundlage eurer gesammelten Daten bleibt. 😉

Meta definiert Click-Through-Attribution neu

Meta ändert die Definition von Conversion-Klicks. Für die Click-Through-Attribution zählen ab sofort nur noch echte Link-Klicks. Interaktionen wie Likes oder Shares wandern in eine neue „Engage-Through Attribution“.

Quelle:

Außerdem wird das Attributions-Zeitfenster für Video-Views von zehn auf fünf Sekunden halbiert. Das klare Ziel von Meta: Die massive Diskrepanz zu Web Analytics Tools wie GA4 verringern.

Wichtig dabei: Wenn die Conversion-Zahlen und eure CTR im Ads Manager aktuell sinken, muss es nicht zwingend an einem Performance-Einbruch eurer Kampagnen liegen, sondern kann auf Metas neue Zählung für Conversion-Klicks zurückzuführen sein.