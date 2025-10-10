Automatisierung mit KI ist längst kein Zukunftsthema mehr – sie entscheidet heute schon über Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit. Wir zeigen, wie du GPT & Co. im Alltag sinnvoll einsetzt und echte Wertschöpfung schaffst.

Worum geht es im Webinar genau?

Katja von der Burg und Steffen Jecke, Geschäftsführer*innen bei Projecter, zeigen dir:

⚙️ Welche Bordmittel große LLMs wie GPT-5 und Gemini zur Automatisierung von Prozessen bieten,

🤖 Wo der Einsatz von Tools wie Make oder N8N sinnvoll wird,

💪 Und wie du Prozesse und Workflows ganz einfach selbst automatisieren kannst, anhand von praxisnahen Beispielen.

An wen richtet sich das Webinar?

An Digital-Strateg*innen, Marketer und alle, die verstehen wollen, wie KI-basierte Automatisierung in der Praxis funktioniert – und an welchen Stellen du damit wirklich Mehrwert im Unternehmen schaffst.

Vorstellung unserer Speaker*innen