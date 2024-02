Eine Studie enthüllt interessante Ergebnisse zur aktuellen Entwicklung von Googles Search Generative Experience (SGE) und wir verraten euch die drei wichtigsten Erkenntnisse daraus. Außerdem diesmal dabei: News zu einem neuen Passus in Googles Snippet-Dokumentation und ein kurzer Einblick in die SEO-Verlierer und Gewinner unter den Branchen und Webseiten in 2023. All das und mehr erwartet euch in unseren ersten SEO News im neuen Jahr. Los geht’s!