Wen überrascht es, dass das Wort des Jahres „irgendwas mit KI“ ist? Uns jedenfalls nicht. ChatGPT bietet jetzt ganz offenkundig seine Shopping-Hilfe an, während Netflix und Paramount vor Jahresende nochmal auf eine – etwas größere – Shopping-Tour gehen.

Diese Woche erfahrt ihr außerdem …

🎥 warum ihr beim finalen AI Update in 2025 dabei sein solltet,

🔎 was Deutsche in diesem Jahr am häufigsten gegoogelt haben,

💻 warum eurer Arbeitslaptop gerade noch teurer wird.

Entwicklungen & Trends

In our KI-Ära

Künstliche Intelligenz (bzw. die Kommunikation dazu) legt sich seit Monaten wie ein Schleier über alles, was wir tun und ja, vieles davon macht auch durchaus Spaß. Die Gesellschaft für deutsche Sprache wählte „KI-Ära“ jedenfalls auf Platz 1 der Wörter des Jahres fürs Jahr 2025 und schafft damit Fakten. Der epochalste Wandel seit der Industriellen Revolution? Naja, das Internet hat sich mittlerweile schon auch durchgesetzt.

Wir haben die gesamte Top-10-Liste der Wörter mit Hilfe von Chatty als Gedicht aufbereitet, bitte, gern geschehen:

Mails schreiben, Prompt testen, nächster Deal im Chat.

Im Ticker läuft Land gegen Frieden,

daneben ein frisches Sondervermögen

für irgendwas mit „Krise“ im Titel.

Im Wehrdienst-Lotto ziehst du Nummern,

über dir summt leise die Drohnisierung.

Strafzölle im Hintergrundrauschen,

spürbarer Wohlstandsverlust im Warenkorb.

Wir alle ein bisschen klimamüde,

aber Hauptsache, die Vertiktokung

läuft in 9:16 und HD.

Webinar: AI Skills Playbook 2026

In unserem letzten AI Update in 2025 ordnet unsere Gründerin & Geschäftsführerin Katja von der Burg die wichtigsten Entwicklungen des Jahres ein, bewertet die großen Meilensteine der Plattformen und zeigt, welche Kompetenzen Teams für 2026 aufbauen müssen.

Was euch erwartet:

🚀 Welche AI Features Top-Performer waren (und welche nur gut klangen),

💪 Die Skills für 2026: vom strukturierten Prompting bis zu Knowledge Engines,

🧠 Wie Teams ein funktionierendes „AI Memory“ aufbauen,

🎨 Der neue Creative Stack: AI Video, Image und Audio,

🔎 Welche Lizenzen & Setups Unternehmen wirklich brauchen,

🤝 Wie ihr euer Team mitnehmt, Skeptiker*innen einbindet und echte Lernkurven

erreicht – jetzt euren Platz sichern und am kommenden Dienstag dabei sein!

It’s a wrap! 2025 in Zahlen

Selbst kununu wollte uns diesmal einen Jahresrückblick andrehen, aber an sich ist es ja nicht von der Hand zu weisen, dass so eine kleine zahlenbasierte Zusammenfassung zum Jahresende ihren Charme hat. Bis auf die Sache mit dem Alter bei Spotify Wrapped … liebe Grüße aus dem Seniorenheim!

Nichtsdestotrotz dürfte Spotify quasi der Erfinder des Rückblick-Booms sein und wahrscheinlich auch das erfolgreichste Format haben, denn dieses Jahr schauten sich innerhalb von 24 Stunden schon mehr als 200 Mio. Nutzer*innen ihr Wrapped an.

Ein weiterer Klassiker ist Googles „Years in Search“, wo uns bei der Zusammenstellung für Deutschland vor allem die W-Fragen überzeugt haben. Warum nur ist die Größe von Olaf Scholz für so viele Menschen spannend? Und woher soll Google wissen, was 2026 passiert?

Warum ist nach der Mikrowelle der Teller heiß, aber das Essen kalt? Wichtige Fragen aus Googles Rückblick für Deutschland.

Neben dem Mainstream gibt es auch noch die themenspezifischen Rückblicke, die das Jahr aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Einer unserer Favoriten (ganz unbiased) ist die Jahreszusammenfassung von Strava, die allerlei Kilometer zählt. Passend dazu gibt es auch den „Year in Sport: Trend Report“, der u. a. verrät, dass Laufen der beliebteste Sport auf Strava ist, Frauen und Gen Z aber auch immer häufiger Gewichte stemmen. Besonders ins Auge gestochen ist uns aber die Tatsache, dass an unseren Agenturgruppen-Standorten in Kopenhagen und Aarhus die schnellsten Läufer*innen der Welt wohnen. Ob es auch an den fehlenden Höhenmetern liegt?

Wir haben Fragen an unsere dänischen Kolleg*innen (Quelle: Strava).

Warum euer neuer Arbeits-Laptop gerade teurer wird: Die RAM-Krise und der KI-Hunger

Habt ihr in letzter Zeit mal einen Blick auf die Hardware-Preise geworfen? Falls ja, dürfte euch aufgefallen sein, dass Arbeitsspeicher gerade wieder zum Luxusgut avanciert. Der Grund für diese Preissteigerungen ist ironischerweise genau die Technologie, die unseren Arbeitsalltag eigentlich effizienter machen soll: der weltweite KI-Boom. Damit Modelle wie ChatGPT und Co. so performant laufen, benötigen die dahinterstehenden Rechenzentren enorme Mengen an spezialisiertem High Bandwidth Memory (HBM).

Da die Margen hier für Hersteller wie Samsung oder SK hynix deutlich attraktiver sind als beim klassischen Riegel für den Büro-PC, werden die Produktionskapazitäten aktuell massiv verschoben. Das sorgt für eine künstliche Verknappung bei normalem DDR5-RAM und treibt die Preise für Endgeräte spürbar in die Höhe. Analyst*innen sprechen hier bereits von einem „Giga-Zyklus“ und gehen davon aus, dass sich die Lage am Speichermarkt wohl erst 2027 wieder entspannen könnte.

OpenAI & Co. kaufen aktuell massiv Arbeitsspeicherkapazitäten auf.

Als wäre die generelle Knappheit nicht schon ärgerlich genug, gießen aktuelle Gerüchte noch zusätzlich Öl ins Feuer: OpenAI steht im Verdacht, eine äußerst aggressive Einkaufstour zu fahren. Berichten zufolge soll das Unternehmen versuchen, bis zu 40 Prozent der weltweiten DRAM-Produktion aufzukaufen. Besonders kurios dabei ist, dass es wohl nicht nur um speziellen Server-Speicher geht, sondern angeblich sogar reguläre Speicher-Kits aus dem Einzelhandel „leergeshoppt“ werden.

Falls bei euch also Hardware-Upgrades anstehen, solltet ihr das Budget für das kommende Jahr sicherheitshalber etwas großzügiger planen oder Anschaffungen gegebenenfalls vorziehen …

Dieses Drama hat Netflix-Doku-Potenzial

Netflix und Paramount liefern sich aktuell eine Bieterschlacht um das Film- und TV-Studio Warner Bros.: Erst am Freitag hatte Netflix verkündet, Teile des Warner Bros. Discovery-Konzerns für insgesamt 82 Milliarden Dollar zu übernehmen, inklusive der TV- und Filmstudios, HBO und der Rechte bekannter Serien und Filme, wie „The White Lotus“, Batman oder Harry Potter. Der Deal klang sicher – bis Paramount sich am Montag einschaltete und ankündigte, ganze 108 Milliarden Dollar für das gesamte Unternehmen, einschließlich Fernsehsender wie CNN, zu zahlen.

Die Übernahme hat eine überaus politische Dimension: Denn der Paramount-Konzern wird von David Ellison geführt, dessen Milliardärsfamilie enge Beziehungen zu US-Präsident Donald Trump pflegt. Mit der Übernahme von Warners Streamingdienst HBO Max wäre „Paramount Plus“ jedenfalls auf einen Schlag konkurrenzfähig zu Netflix, Disney Plus & Co. Wie die tagesschau berichtet, sehen US-Politiker*innen, darunter auch Trump, in der potenziellen Übernahme durch Netflix zudem eine Gefahr der Marktkonzentration.

Netflix-Chef Ted Sarandos zeigt sich gegenüber dem Angebot von Paramount bisher gelassen und verwies auf die bereits erzielte Einigung – wie auch immer der Deal ausgeht, er könnte die Film- und TV-Branche nachhaltig verändern; viele Kulturschaffende Hollywoods befürchten damit einen immer stärkeren Fokus auf Streamingangeboten statt Kinoproduktionen sowie zahlreiche Stellenstreichungen.

Netflix oder Paramount: Wer gewinnt die Aktionär*innen von Warner Bros. für sich?

Der Shopping-Assistent bei ChatGPT – not so helpful (yet)

Seit einigen Tagen drängt ChatGPT Nutzer*innen per Einblendung seinen neuen Shopping-Assistenten förmlich auf. Wir haben ihn mal mit einer relativ unkomplexen Anfrage getestet: „Ich brauche ein Weihnachtsgeschenk für eine Sechsjährige, die nächstes Jahr in die Schule kommt. Kostenrahmen sollte maximal 50 Euro sein.“

ChatGPTs Hinweis auf den neuen Shopping-Assistenten

Für die finale Antwort hat die KI eine Viertelstunde „gedacht“ und das Ergebnis war so durchwachsen, dass wir ziemlich enttäuscht waren und die zu beschenkende Sechsjährige vermutlich auch, wenn wir uns auf die KI verlassen würden. 1:0 für Google in dem Fall – das Durchsuchen und Analysieren von großen Shopping Feeds scheint doch nicht so trivial zu sein..

Das Ergebnis unseres Prompts: Stifte … 🙂

Social Media

Social Signals 2025: das Internet auf 441 Slides

Wir haben ein echtes Netzfundstück dabei. Der Social-Media-Stratege Matthew Stasoff hat eine seeehr ausführliche Bestandsaufnahme der Social-Media-Landschaft 2025 erstellt – und die ist tatsächlich sehr unterhaltsam. Obwohl viele Nutzer*innen von Social-Media-Plattformen eigentlich die Nase voll haben, steigt die Nutzungsdauer weiter an, AI Slop überschwemmt die Feeds und Video gewinnt weiterhin an Bedeutung. Für Marken und Unternehmen zählt immer mehr die Reichweite statt der reinen Follower-Zahlen. Klickt mal rein, wenn ihr eine lange Bahnfahrt vor euch habt oder Inspo für die nächste Präsentation sucht.

Hier versprechen wir nicht zu viel: Matthew Stasoffs Social-Media-Bestandsaufnahme.

Ciao Instagram, TikTok & Co.: Social-Media-Verbot für Jugendliche in Australien

Das muss hart sein: Australische Jugendliche unter 16 mussten sich gestern von den Plattformen TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Reddit, X und sogar YouTube verabschieden. Messenger, Online-Spiele, Bildungsplattformen und YouTube Kids können weiterhin genutzt werden.

Das Gesetz ist das erste seiner Art und wird damit begründet, die körperliche und psychische Gesundheit von Jugendlichen schützen zu wollen. Die Pflicht der Altersprüfung liegt damit in Australien nicht mehr bei den Eltern, sondern bei den Plattform-Betreibern selbst – denen bei Verstoß Geldstrafen von über 49 Millionen australischen Dollar drohen.

Schutz hin oder her: Kritiker*innen befürchten, dass das Verbot zu Isolation führen oder die Teenies in Richtung Dark Web bringen könnte. Zu beobachten waren jedenfalls viele Verabschiedungen von Jugendlichen, mit dem Versprechen, dass sie nach ihrem 16. Geburtstag zurück sein werden – sehr verständlich, wenn der Rest der Welt weiterhin am Geschehen teilhaben darf und man selbst nicht mehr.

Lesetipps & Empfehlungen

Falls ihr noch ein paar Minuten übrig habt …

Der Economist widmet sich in seiner aktuellen Ausgabe dem Einfluss von KI auf die Kindheit der jüngsten Generationen, was ja auch ganz gut zum oben angesprochenen Social-Media-Verbot in Australien passt. Featuring ein paar völlig abgefahrene AI-Spielzeuge aus China und eine sehr ausgewogene und faktenbasierte Analyse. Nicht nur für Eltern definitiv ein Lesetipp von uns!

Und unser Anschautipp diesmal: „The Thinking Game“ (2024), eine Doku von Greg Kohs, die den DeepMind-Gründer Demis Hassabis über fünf Jahre begleitet – vom Kinderschachprofi über Game-Designer bis zum CEO eines der wichtigsten KI-Labs der Welt. Der Film nimmt die Zuschauer*innen mit ins Innere von Google DeepMind in London, zeigt die wissenschaftliche Mammutleistung hinter Projekten wie AlphaFold und macht gleichzeitig deutlich, mit welchem Selbstverständnis dort an „Artificial General Intelligence“ gearbeitet wird. Die Doku lief u. a. beim Tribeca Film Festival und ist inzwischen kostenlos auf dem YouTube-Kanal von Google DeepMind verfügbar.