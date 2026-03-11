KI ist schnell getestet – aber selten gut integriert. Der Großteil an Unternehmen in Deutschland nutzt KI bereits, doch oft bleibt es bei einzelnen Chat-Fenstern, Copy-Paste und allgemeinen Prompts ohne Bezug zum spezifischen Unternehmenswissen.

In unserem Webinar teilen Johanna Stelter und Hanna Bürger, Mitglieder unseres internen AI Teams, wie ihr die KI direkt dorthin holt, wo die Arbeit ohnehin passiert, und euer Wissen für smarte Assistenten nutzbar macht. Freut euch auf konkrete Use Cases und klare Ansatzpunkte, wie ihr KI in eigene Tools integriert, durch smarte Routinen sofort Zeit einspart und internes Wissen im Team nutzbar macht.

Darum geht’s:

KI nahtlos in bestehende Tools (wie den Google Workspace) integrieren,

(wie den Google Workspace) integrieren, Mit einem klaren Framework zielsichere Prompts schreiben,

schreiben, Eigenes Unternehmenswissen für die KI nutzbar machen (z. B. durch Gemini Gems), und

für die KI nutzbar machen (z. B. durch Gemini Gems), und Einen verlässlichen, halluzinationsfreien Wissensspeicher für das Team mit NotebookLM aufbauen.

An wen richtet sich das Webinar?

Marketing-Manager*innen, Projektverantwortliche und alle, die KI im Unternehmen nicht nur isoliert testen, sondern so etablieren wollen, dass sie im Arbeitsalltag echten Mehrwert liefert.

Unsere Speakerinnen