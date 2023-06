SEA Auslese Mai 2023

Google Ads

Aktualisierte Werberichtlinien

Ab sofort treten Aktualisierungen zu einigen Richtlinien bei Google Ads in Kraft. Vor allem, wer Anzeigen zu Glücksspielen, Spielen anderer Art und zu politischen Inhalten promotet, sollte sich informieren.

YouTube Ads auf TV-Endgeräten

Auf verbundenen TV-Endgeräten veröffentlicht YouTube im US-Markt jetzt ein nicht-überspringbares, 30-sekündiges Anzeigenformat. Ausgespielt wird es wie bisher anstatt der zwei jeweils 15-sekündigen Videos. Die Plattform begründet diese Entscheidung damit, somit für Brands ein besseres Storytelling zu ermöglichen. Ende 2023 soll diese Neuerung global ausgerollt werden.

Anzeigen-Überschriften auf Kampagnenebene

Im Rahmen einer Beta-Version kündigt Google die Möglichkeit an, für responsive Suchanzeigen bis zu drei Überschriften und zwei Beschreibungen auf Kampagnenebene bereitzustellen. Diese Assets wirken sich auf alle aktiven Anzeigen der Kampagne aus. Sie können begrenzt terminiert angelegt werden, sodass Werbetreibende sie zu bestimmten Zeitpunkten automatisch einsetzen können, z. B. für Promotionen. Außerdem können sie zu diesem Zweck gepinnt werden, um das Erscheinen zu garantieren.

Google Analytics 4: der Stichtag rückt näher

In Universal Analytics werden ab dem 1. Juli 2023 keine Daten mehr verarbeitet. Wer seine Google Analytics 4 Property noch nicht eingerichtet hat, sollte jetzt damit starten. Daten aus UA werden nach Sundown bis zum 1. Juli 2024 verfügbar sein – wer sich also vorher noch historische Daten sichern möchte, sollte jetzt damit loslegen. Nutzer haben allerdings nur noch eingeschränkten Zugriff auf Daten und Berichte, in Form einer Leseerlaubnis.

By the way: Sundown? So nennt Google selbst den Stichtag, der uns damit bevorsteht. Schaut euch doch mal diese großartige Parodie von Loop Horizon auf YouTube dazu an:

Sunset, ein GA4 Parody Trailer (Quelle: Loop Horizon auf Youtube)

Drei neue Features für Shorts auf YouTube

Google kündigte zuletzt drei neue Strategien für die Integration von Shorts an, um neue Zielgruppen anzusprechen. Lest doch vorher in der Auslese von November 2022 nach, falls ihr nicht sicher seid, ob ihr zu diesem Format alle Updates mitbekommen habt.

Ausweitung von Shorts auf Video-Reichweitenkampagnen: das Format wird bei dieser Option in Video-Reichweitenkampagnen integriert, die Google-AI nutzen, um die effektivsten Anzeigen-Kombinationen zu präsentieren und so Reichweite und Effizienz auf YouTube zu erhöhen.

Positionierung neben angesagten Shorts-Inhalten: YouTube Select ermöglicht es Werbetreibenden, ihre Anzeigen neben den beliebtesten Inhalten auf der Plattform in einer Umgebung zu platzieren, die die Brand Safety garantiert. Die gleiche Technologie wird jetzt auf Shorts angewendet, sodass Brands monatlich bis zu 1,5 Milliarden eingeloggte Shorts-Nutzer*innen erreichen.

Erste Position in Shorts-Feeds: Anzeigen erscheinen dank dieses Features neben den relevantesten Videos in den Shorts-Feeds der User. Das Pilotprojekt „First Position on Shorts“, das über YouTube Select verfügbar ist, ermöglicht es Werbetreibenden, in einer äußerst immersiven Umgebung so einen starken ersten Eindruck zu hinterlassen. Die Anzeige ist dann die erste, die User sehen, wenn sie YouTube Shorts starten.

Auszuschließende Keywords auf Kontoebene

Auszuschließende Keywords auf Kontoebene konnten bisher nur auf Such- und Shopping Kampagnen angewendet werden. Jetzt können in den Ausschluss auch Performance-Max-Kampagnen einbezogen werden. Bis zu 1.000 Keywords können so hinterlegt und die Auslieferung von Anzeigen zu diesen Suchbegriffen verhindert werden.

(Quelle: Google Ads)

Auswertung auf Assetgruppen-Ebene

Über den Menüpunkt „Statistiken“ im Google-Ads-Konto gibt es eine Übersicht zu den wichtigsten Zahlen einer Performance-Max-Kampagne. Die Auswertungsmöglichkeiten sind aber weiterhin sehr begrenzt. In einigen Konten sind uns bei der täglichen Account-Hygiene Einsichten in KPIs auf Assetgruppen-Ebene aufgefallen. Dieses Feature ist wohl keine Beta, sondern von Google automatisch auf einen Teil der Konten ausgerollt worden. Habt ihr es schon benutzt und damit gearbeitet?

(Quelle: Google Ads)

Automatisch erstellte Assets mithilfe der KI

Ein weiteres Feature haben wir in einzelnen Konten entdeckt: automatisch erstellte Assets, die durch eine künstliche Intelligenz erzeugt worden sind. Text-Assets können dabei mithilfe von Inhalten der Website, der Domain und den vorhandenen Anzeigen erstellt werden.

Dazu musste bisher in den Kampagneneinstellungen die Option „Finale URL“ aktiviert sein. Nun muss laut diesem Update wohl zusätzlich das Häkchen für automatische Text-Assets ausgewählt sein, wenn man die Funktion der finalen URL aktivieren möchte. Auf Grundlage der Suchanfrage und der Absicht der User wird Google die Möglichkeit geben, die URL durch eine relevantere Landingpage zu ersetzen.

(Quelle: Google Ads)

Microsoft Ads

Die Asset-Bibliothek unterstützt Videos

Videoanzeigen können, je nach Kundenziel, eine wertvolle Option zur Leistungssteigerung sein. Microsofts Asset-Bibliothek, die Ende 2022 gelauncht wurde, unterstützt jetzt auch dieses Format, sodass Videos einfacher hochzuladen und zu verwalten sind.

Änderungsverlauf für Conversion-Aktionen auf Kampagnenebene

Das Netzwerk passt gerade auch den Änderungsverlauf an, um Conversions auf Kampagnenebene einzubeziehen. So fallen Änderungen auf dieser Ebene besser ins Auge und bei Bedarf können User Microsoft bei der Fehlerbehebung unmittelbar zu Rate ziehen. In der Spalte „Änderungen“ ist dann einsehbar, wenn Ziele auf Kampagnenebene sowohl zu bestimmten Kampagnen hinzugefügt und auch wieder daraus entfernt worden sind. Bei der Suche nach Performance-Veränderungen kann dies ein wichtiges Indiz sein.

(Quelle: Microsoft Ads)

Für weitere, kleinere Updates empfehlen wir, regelmäßig auf den Microsoft Advertising Blog zu schauen. Apropos Microsoft: Absolut lesenswert ist außerdem dieser Artikel von Search Engine Land. Nur soviel vorab: Wer dachte, Microsoft holt dank Bard im großen Wettstreit mit Google um Suchanfragen auf, erfährt hier, wie’s wirklich ist!