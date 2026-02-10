Webinar #24: Upscaling von Teams – Initiativen, Führung und Kultur die KI wirklich voranbringen
KI-Tools sind schnell eingeführt. Das Team dahingehend zu befähigen, ist der harte Teil. Oft bleibt es bei ein paar „Power-Usern“, ein paar guten Prompts – und viel „eigentlich sollten wir mal“. In unserem nächsten AI Update sprechen wir genau darüber: Wie bringst du KI so in dein Unternehmen, dass sie im Arbeitsalltag ankommt, Mitarbeitende sie selbständig einsetzen und Führung den Rahmen setzt, ohne alles zu kontrollieren?
Darum geht’s:
- Passende Use Cases finden,
- Die Skills und die Motivation im Team aufbauen,
- KI in Workflows verankern,
- Standards & Leitplanken setzen,
- Die Wirkung sichtbar machen.
An wen richtet sich das Webinar?
Team Leads, Führungskräfte, Projektverantwortliche und alle, die KI im Unternehmen so etablieren wollen, dass sie im Arbeitsalltag wirklich genutzt wird.