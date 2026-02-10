Webinar #24: Upscaling von Teams – Initiativen, Führung und Kultur die KI wirklich voranbringen

KI-Tools sind schnell eingeführt. Das Team dahingehend zu befähigen, ist der harte Teil. Oft bleibt es bei ein paar „Power-Usern“, ein paar guten Prompts – und viel „eigentlich sollten wir mal“. In unserem nächsten AI Update sprechen wir genau darüber: Wie bringst du KI so in dein Unternehmen, dass sie im Arbeitsalltag ankommt, Mitarbeitende sie selbständig einsetzen und Führung den Rahmen setzt, ohne alles zu kontrollieren?

Darum geht’s:

An wen richtet sich das Webinar?

Team Leads, Führungskräfte, Projektverantwortliche und alle, die KI im Unternehmen so etablieren wollen, dass sie im Arbeitsalltag wirklich genutzt wird.

Unsere Speakerinnen

Katja von der Burg

Gründerin & Geschäftsführerin

Johanna Stelter

Team Lead Affiliate Marketing

