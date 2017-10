Affiliate Auslese September 2017

Der erste Schreck über die Ende Juli bekannt gewordene Fusion von Awin und Affilinet hat sich gelegt. Doch auch hier gab es Neuigkeiten: Das Kartellamt hat der ganzen Sache nun auch zugestimmt. Damit ist es nun „amtlich“ und die Planung der Fusion kann beginnen. Was abseits davon passierte, haben wir zusammengefasst.

Publisher

Awin und Affilinet Fusion aus Publisher Sicht

Nachdem nun die Fusion der beiden Platzhirsche auch vom Kartellamt durchgewunken wurde, steht der Sache nichts mehr im Wege. Darüber, wie sich die Fusion in der Praxis für Affiliates auswirken könnte, hat sich Peer Wandiger Gedanken gemacht: Ganz offensichtlich wird den Affiliates die Entscheidung genommen, mit welchem Netzwerk gearbeitet werden sollte. Weiterhin könnte es sein, dass das neue Netzwerkkonstrukt seine Monopolstellung nutzt, um die Konditionen zu seinen eigenen Gunsten anzupassen und somit Affiliates direkt in ihren Provisionen betroffen sind. Davon gehen wir aber erst einmal nicht aus, da es dem Markt bleibenden Schaden zufügen würde. Eventuell sind aber auch positive Entwicklungen – speziell auf technischer Ebene – zu erwarten.

Adgoal baut sein Tool Affilitizer weiter aus

In der Vergangenheit hatte adgoal bereits ein Browser Plugin veröffentlicht (Affilitizer), mit dessen Hilfe Affiliates innerhalb der Google Suchergebnisse einsehen konnten, ob das jeweilige Suchergebnis auch ein dazugehöriges Partnerprogramm hat. Das neue Plugin von adgoal mit dem Namen SmartSocial bezieht sich nun ausschließlich auf das Netzwerk adgoal. Angemeldete Affiliates können über das Plugin direkt adgoal-Trackinglinks beziehen. Dies erleichtert die Arbeit für Affiliates wesentlich.

Neues Affiliate WordPress Theme NicheWP

Viele WordPress Templates haben eine unübersichtlich große Auswahl an Funktionen. Im Funktionsdschungel verliert man dann schnell den Überblick. Das neue Theme NicheWP legt den Fokus auf die für Affiliates wirklich relevanten Funktionen. Auf affiliate-marketing-tipps.de hat Peer Wandiger das Template einem Test unterzogen und die Vor- und Nachteile aufgezählt. Wer genug von hunderten Auswahlmöglichkeiten in seiner WordPress-Installation hat, sollte einen Blick darauf werfen.

Merchants

Don’ts im Affiliate Marketing

Ziemlich treffend hat Philip Kopp auf internetworld.de über 8 typische Fehler im Affiliate Marketing berichtet. Wir unterschreiben davon alle und empfehlen jedem Programmbetreiber einen Blick darauf.

Das perfekte Partnerprogramm – so wünscht es sich ein Affiliate

Auf der Homepage der Affiliate Conference (auf der ihr uns auch am 9.11.2017 treffen könnt) hat Maximilian Schirmer ein Interview zum Affiliate Marketing gegeben und darüber gesprochen, welche Erwartungen er als Affiliate an ein Partnerprogramm stellt. Nachdem für ihn früher die schnelle Anbindung und anonyme Arbeit wichtig war, ist es heute das Gegenteil: Die Kommunikation mit Advertisern hat für ihn eine zentrale Rolle eingenommen.

Sonstiges

Was wird eigentlich dieses Jahr aus dem Black Friday?

Genau diese Frage haben wir uns auch gestellt. Julia hat sich daraufhin einen umfassenden Überblick über die aktuelle Rechtslage zur Markeneintragung eingeholt, da dieses Thema im letzten Jahr große Wellen geschlagen hat.

Webgains zeigt sich im neuen Kleid und folgt seinem Lehrauftrag

Die Webseite von Webgains wurde im September gerelauncht und das Branding auf 2017 angepasst. Im gleichen Zuge wurde auch eine Academy gegründet, die Mitarbeiter im Affiliate Marketing schulen und damit die Branche voranbringen soll.

Das Kaufverhalten der Schweizer

Awin hat mit einer neuen Marktanalyse nachgelegt. Im neuen Trendbarometer wird das Kaufverhalten auf dem Schweizer Markt analysiert. Als Beispiel für die interessanten Zahlen sei mit 8,6% der Online-Anteil am Gesamthandel in der Schweiz genannt. Zum Vergleich: Gemäß dieser Quelle beträgt der Anteil in Deutschland etwa 12%. Weitere Zahlen finden sich hier.

Künstliche Intelligenz im Affiliate Marketing

Ähnlich einer Ankündigung von Webgains aus der ersten Hälfte des Jahres 2017, gab nun auch Performance Horizon bekannt, zukünftig selbst entwickelte Funktionen mit künstlicher Intelligenz (KI) zu nutzen, welche damit den schnell wachsenden Kundenstamm aus Merchants und Affiliates noch besser unterstützen sollen. Mit den neuen Funktionalitäten soll Affiliate Marketing skalier- und prognostizierbar werden. Marriott Hotels & Resorts, British Airways und der große Modeanbieter The Iconic gehören zu den Vorreitern, die in der Testphase damit arbeiten werden.

„Der erste Schritt zur Umsetzung dieser Vision besteht darin, Händler in die Lage zu versetzen, die Leistung ihrer Partner über den gesamten Kaufentscheidungsprozess hinweg vorherzusagen. Durch fortlaufende Auswertung ist unsere Plattform in der Lage, dynamisch für jeden Kunden das passendste Vorhersagemodell auszuwählen. So stellen wir sicher, dass jeder unserer Kunden maßgefertigte Prognosen erhält.“

Tradedoubler kauft Metapic

Wie auch andere Netzwerke investiert Tradedoubler in den Bereich Influencer Marketing. Dazu haben sie sich das schwedische Unternehmen Metapic ins Boot geholt. Das Tool ermöglicht das Einbinden von Produktlinks in Bildern. Vom Zusammenschluss erhoffen sich beide Parteien eine Multiplikation des Wissens und damit einen weiteren Schritt zur Verknüpfung von Affiliate- und Influencer-Marketing.

Thementipps

