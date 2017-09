Black Friday: Markenschutz immer noch rechtskräftig!

Bald ist es wieder soweit: Am letzten Freitag im November wird (fast) traditionell der Beginn des Weihnachtsgeschäfts eingeläutet. Dieser Usus stammt aus den USA, hat sich aber in den vergangenen Jahren auch bei europäischen Verbrauchern und Händlern als jährliches Shopping-Ereignis etabliert.

Im letzten Jahr gab es einige Verwirrungen und einschlagende Veränderungen für die Händler und Affiliates, denn der Inhaber der Marke „Black Friday“ machte von seinem Recht Gebrauch und verschickte nur wenige Wochen vor dem Shoppingevent Abmahnungen. Wir haben uns gefragt: Was hat sich seit dem letzten Black Friday getan? Gab es wichtige Veränderungen in der Rechtslage? Um Antworten darauf zu finden, haben wir unter anderem im Register des Deutschen Patent- und Markenamt recherchiert.

Wie alles begann…

Bereits vor 4 Jahren, am 30.10.2013, wurde der Antrag zum Schutz dieser Wortmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt und auch genehmigt. Damaliger Rechteinhaber war die Klingenthal Südring Gesellschaft. Da der damalige Inhaber sich scheinbar nicht daran störte, dass der Begriff „Black Friday“ auch anderweitig verwendet wurde, hatte die Verwendung des Markennamens keine Konsequenzen. Im Laufe der folgenden Jahre gab es jedoch zwei Inhaberwechsel. Am 30.09.2016 beantragte die Super Union Holdings Ltd. mit Sitz in Hongkong den Rechtsübergang und wurde Inhaberin der Marke. Zur Union Holding Ltd gehört ebenfalls die Black Friday GmbH mit Sitz in Wien, welche die Seite blackfridaysale.de betreibt.

Seit letztem Herbst sind beim Deutschen Patent- und Markenamt bereits 14 Anträge auf Löschung durch Dritte unter der Berufung auf §50- „Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse“ eingegangen. Keines dieser Verfahren ist bisher abgeschlossen.

Es bleibt also abzuwarten, ob sich bis Ende November daran noch etwas ändert. Einige Experten halten es für wahrscheinlich, dass ein Antrag auf Löschung erfolgreich sein könnte, da der Begriff mittlerweile als beschreibend gilt und im allgemeinen Sprachgebrauch einen vergleichbaren Status hat wie der Winter- oder Sommerschlussverkauf genießt. Auch Rechtsanwalt Peter Hense schätzte den Tatbestand im letzten Jahr ähnlich ein. Solange die Verfahren jedoch noch laufen, ist die Marke vorläufig bis zum 31.10.2023 geschützt. Dieses Schutzenddatum kann jedoch auf Antrag des Inhabers verlängert werden.

Was hat sich also geändert?

Die rechtliche Lage ist nach aktuellem Stand unverändert. Während jedoch letztes Jahr Unsicherheit unter Affiliates und Merchants herrschte, ist dieses Jahr genügend Zeit, um sich auf die Situation einzustellen und Werbeaktionen für den verkaufsstarken Tag zu planen.

Merchants haben die Möglichkeit, ihre Aktionen an diesem Tag unter einem anderen Namen zu bewerben oder eine Lizenz für die Verwendung der Wortmarke bei blackfridaysale.de zu erwerben. Es ist in jedem Falle empfehlenswert, auf die Verwendung der Marke zu verzichten, falls keine Lizenz vorliegt. Laut einiger Quellen belief sich der Gegenstandswert von Abmahnungsbescheiden auf 100.000 Euro. Es muss also mit Kosten in Höhe von ca. 10.000 Euro gerechnet werden. Hinzu kommen die anfallenden Anwaltskosten der Klägerseite, welche mit ungefähr 2000 Euro zu beziffern sind.

Weitere Black Friday Marken – Welche gibt es noch und wem gehören sie?

Die Black Friday GmbH hat sich neben dem in Deutschland gesicherten Wortrecht für „Black Friday“ außerdem eine Unionsmarke gesichert. Der Antrag auf die Inhaberschaft einer Wort-Bildmarke beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum wurde gestellt und am 05.12.2016 bewilligt. Somit liegen die Rechte im Binnenmarkt der Europäischen Union für diese Wort-Bildmarke ebenfalls bei der Black-Friday GmbH.

Interessanterweise gibt es noch weitere Akteure in diesem Bereich. So hat zum Beispiel letzten Oktober AIDA Cruises die Rechte für die Wortmarke „AIDA Black Friday“ beantragt und auch erhalten. Der Schutz der Wortmarke bezieht sich vor allem auf Dienstleistungen rund ums Reisen und die Beherbergung und Verpflegung von Gästen. Auch hier wurde im April ein Widerspruch eingelegt. Das Verfahren läuft noch.

Die CupoNation GmbH hat im März eine Wort-Bildmarke beantragt, welche den Text „Black Friday“ enthält. In Deutschland ist der Antrag noch nicht abschließend bearbeitet. Als Unionsmarke wurde der Antrag bereits veröffentlicht, die Widerspruchsfrist ist jedoch noch nicht abgelaufen. Erst nach Ablauf der dreimonatigen Frist, erfolgt die Eintragung der Marke ins Markenregister.