50€ Rabatt auf eure Tickets für das Ads Camp 2019!

Wenn am 13. und 14. Mai 2019 Facebook und Instagram Ads-Experten aus ganz Europa in Köln anreisen, ist klar: Es ist wieder Zeit für das Ads Camp! Das besondere an der Konferenz ist die zweisprachige Konzeption, bei der der erste der beiden Konferenztage auf deutsch abgehalten wird, der zweite dagegen auf englisch. So habt ihr die Möglichkeit, sowohl erfahrene Performance Marketer aus dem DACH-Raum zu erleben als auch internationale Experten, die ihr auf deutschen Konferenzen sonst nur selten zu Gesicht bekommt.

Keine Frage, dass die Anforderungen an Facebook und Instagram Marketer stetig steigen. Um euch mit dem besten Handwerkszeug auszurüsten, hält das Ads Camp 2019 für euch praxisnahe Vorträge bereit, in denen euch die Meister des Fachs konkrete Taktiken und Targeting Strategien verraten. So ausgestattet, seid ihr in der Lage aus euren Instagram und Facebook Adspending auch noch das letzte Optimum herauszuholen! Geeignet ist die Konferenz auch schon für Einsteiger, sofern sie ein Grundverständnis von Social Performance Marketing mitbringen.

Ein weiterer Bonuspunkt ist, dass das Ads Camp im zentralen Hilton Hoten Köln stattfindet – noch zentraler ist in Köln quasi unmöglich. Am ersten Abend steigt hier auch die legendäre Networking Afterparty des Ads Camp.

Wenn ihr euch nun wünscht, es möge doch jetzt bereits Mai sein, haben wir noch ein letztes ‚Schmankerl‘ für euch: Mit unserem Code Projecter50 bekommt ihr zudem 50€ Rabatt auf eure Tickets. Also nichts wie los zur Website und lieber noch heute als morgen bestellen! Wir sehen uns auf dem Ads Camp!