Die Affiliate Conference 2020 – zum 10-jährigen Jubiläum dreht sich alles um die Zukunft des Affiliate-Trackings, innovative Publisher-Modelle und persönliches Networking. Alle Infos zur Konferenz und zu den geplanten Hygienemaßnahmen gibts im Beitrag.

Die Leitveranstaltung für die Affiliate-Branche

2019 stiegen allein im Affiliate-Netzwerk Awin die Umsätze auf 193,7 Mio. Euro, während die Branche erneut im zweistelligen Prozent-Bereich wuchs. Mit der Affiliate Conference 2020 geht die Leitveranstaltung für die Branche in die nunmehr zehnte Runde. Unter dem Motto „One Decade of Gamechanging“ dreht sich auch am 09. November 2020 im Münchner Hilton Hotel am Flughafen wieder alles um die aktuellen Trends und Entwicklungen der Affiliate-Branche.

Die Key Facts

Wann? 09. November 2020

Wo? München, Hilton Hotel

TeilnehmerInnenanzahl? Bis zu 500 Personen

Für wen? Affiliates, Netzwerk-Mitarbeiter, Advertiser, Affiliate-Manager, Online-Marketing-Leiter, E-Commerce-Leiter und Geschäftsführer aus mittelständischen bis Großunternehmen aus allen Branchen

Was euch erwartet

2020 erwartet euch auf der Affiliate Conference wieder eine vielversprechende Mischung aus Wissenstransfer und Networking. Nichts mit endlosen, langatmigen Vorträgen wie wir sie alle schon einmal erleben durften – auf der Affiliate Conference bekommt ihr in 12 knackig-kompakten 20-Minuten-Sessions von hochkarätigen Speakern gezielte Einblicke in aktuelle Themen und Trends der Branche.

In diesem Jahr wird die Affiliate Konferenz mit einer Keynote des Dipl.-Psychologe Rolf Schmiel zum Thema „So tickt der Kunde – Psychologie für mehr Umsatz“ eröffnet. Als einer der bekanntesten Psychologen Deutschlands ist er quasi wöchentlich als Experte für ARD, WDR und ZDF in Radio und TV zu erleben.

Weiter geht es am 9. November unter anderem mit Vorträgen zu:

Dem wahren Wert von Affiliate-Strategien in der Customer-Journey

Multi-Channel-Tracking und Datenanalyse

Inkrem entelle Sales im Affiliate-Marketing, wissenschaftlich untersucht

Die neusten Must-haves unter den Publisher-Modellen

Affiliate-Marketing als Motor des nachhaltigen Konsums

Der aktuelle Stand der ePrivacy-Verordnung und Cookie-Opt-In

Möglichkeiten zum Tracking ohne Third-Party-Cookies und die Zukunft von Programmatic-Advertising, Retargeting und Frequency-Capping

Neben den Fachvorträgen und Diskussionspanels sorgt der Ausstellerbereich mit den Netzwerke- und Technologieanbietern, das Speed-Networking, eine Networking-Kontakt-App sowie verschiedene Themen-Tische zu Fashion, Finance, Retail, Travel, Telko und Energy dafür, dass ihr garantiert eine Handvoll wertvoller Kontakte und Insights von der Konferenz mitnehmt. Mehr zur Agenda gibt es auf der Website der Affiliate Conference zu lesen.

NetworkxX

Mit dem Netzwerken geht es im Anschluss an die Affiliate Conference dann auch gleich weiter, denn dann findet die traditionelle Affiliate NetworkxX statt. Hier bieten die Veranstalter von Oliro GmbH noch einmal reichlich Möglichkeit, die Themen der Konferenz im entspannten Ambiente aufzugreifen und sich dank Speed-Networking, Themen-Tischen und Info-Pinnwänden mit TeilnehmerInnen und ReferentInnen auszutauschen.

Corona!?

Keine Frage: Den Veranstaltern ist die Gesundheit und Sicherheit der BesucherInnen, MitarbeiterInnen und Sponsoren oberstes Gebot. Aus diesem Grund erarbeiten sie gemeinsam mit der Veranstaltungslocation zur Zeit an einem Hygienekonzept für die Affiliate Conference 2020. Dazu gehören selbstverständlich auch Desinfektionsstellen und ein Abstandskonzept für die Vorträge, das Buffet und das Networking. Das heißt aber auch, dass euch im Falle eines Corona-bedingten Ausfalls des Events das Ticket zu 100% zurückerstattet wird bzw ihr optional auf 2021 umbuchen lassen könnt.

Tipp: Bis zum 31.05.2020 gelten noch die Early Bird-Tarife. Euer Ticket könnt ihr euch also ohne Angst vor einem Kauf ins Blaue noch im Mai sichern, und notfalls von der Garantie Gebrauch machen.