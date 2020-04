Home Office-Webinar von Projecter – unsere Tipps für Remote Work (inkl. Rabattcode)

Auf dem Home Office-Bolzplatz ist Projecter bereits ein alter Hase. Dass das Thema so plötzlich enorme Relevanz gewinnt, hätten aber auch wir uns nicht ausmalen können. Nun stehen zahllose Unternehmen vor ungeahnten und scheinbar unüberwindbaren Hindernissen: Denn wie das Großprojekt “Remote Work” von jetzt auf gleich angehen, wenn man damit vorher keinerlei Berührung hatte?

Zum Glück pflegen wir bei Projecter bereits seit Jahren eine zwanglose Home Office-Kultur mit bis zu 3.500 Tagen, die unsere über siebzig MitarbeiterInnen im Jahr zu Hause verbringen – wir wissen also, worauf es ankommt. Und von unseren Skills und Erfahrungen könnt ihr profitieren!

Projecter Tipp:

In unserem Online-Kurs geben wir Führungskräften, TeamleiterInnen und ProjektmanagerInnen unser Wissen weiter und verraten euch, wie ihr euer Business trotz der gähnenden Leere in den Büros am Laufen haltet:

Was euch erwartet

In unserem Online-Kurs könnt ihr euch auf knapp zwei Stunden Material und neun Lektionen voller Tipps und Tricks freuen. Unser Kurs gliedert sich dabei in zwei große Bereiche: Zuerst bekommt ihr von uns in einem Big Picture die grundlegenden Guidelines wie Home Office erfolgreich funktionieren kann an die Hand. Team Lead André spricht unter anderem über:

Teamorganisation

Fallstricke im Home Office und wie man ihnen zuvorkommt

MitarbeiterInnen-Motivation

Arbeitsplatz-Gestaltung

Diese Themen werden in der folgenden Deep Dive-Session um Best Practices aus dem virtuellen Büro inklusive dafür benötigter Kommunikations- und Projektmanagement-Skills sowie konkreter Tool-Empfehlungen von uns ergänzt. Specialist Max taucht dafür gemeinsam mit euch tief in die Praxis folgender Themen ein:

effektive Kommunikation im Home Office

Meetingkultur

Projektmanagement

kollaboratives Arbeiten an Dokumenten

Home Office: Keine Hürde, sondern eine Chance

Der Home Office-Trend bietet für Unternehmen enorme Chancen und für ihre MitarbeiterInnen ungeahnte Flexibilität. Egal, ob ihr AnfängerInnen oder Fortgeschrittene seid: Als ProjektmanagerInnen, TeamleiterInnen und Führungskräfte werdet ihr mit unserem Kurs fit für das Home Office gemacht. So stellt ihr sicher, dass ihr gemeinsam mit euren Teams optimal arbeitet – auch von der heimischen Couch aus.

Noch mehr Tipps: Auf unserem Blog verraten wir euch außerdem die sieben Basics für produktives Arbeiten im Home Office, unter anderem alles zum Einrichten des Arbeitsplatzes, individueller Zeitpläne und Arbeitszeiten sowie wie ihr auch ohne die gewohnte Kaffeepause in der Küche mit euren KollegInnen connected. Denn: Wer ein Großraumbüro gewohnt ist, den oder die kann daheim schnell die Einsamkeit treffen. Für diesen Fall gibt es aber drei Kommunikations-Mantras gegen Einsamkeit.