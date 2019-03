Schau Rein! – Woche der offenen Unternehmen in Sachsen

Am 11. März war es wieder soweit und wir haben unsere Türen für den diesjährigen SCHAU REIN!-Tag geöffnet. Bereits zum 12. Mal fand die Woche der offenen Unternehmen in Sachsen statt, die interessierten Schülerinnen und Schülern der 7.-12. Klasse die Möglichkeit gab, Unternehmen sowie deren Produkte bzw. Dienstleistungen von innen kennenzulernen und so erste Einblicke in den Berufsalltag zu bekommen.

Denn oftmals stellt sich zum Ende der Schulzeit die Frage, wie es jetzt weitergehen soll. Direkt nach der Schule ein Studium beginnen oder vielleicht doch eine Ausbildung angehen und Praxisluft schnuppern? Welche weiteren Möglichkeiten gibt es, wenn ein Studium nun doch nicht die richtige Wahl war? Durch den neu geschaffenen Ausbildungsberuf des Kaufmanns bzw. der Kauffrau im E-Commerce ist das Thema Ausbildung auch für uns stärker in den Fokus gerückt. Umso besser, dass wir im Zuge des SCHAU REIN!-Tags daran anknüpfen konnten.

Am 11. März ging es nach einer Führung durch die heiligen Hallen von Projecter für 21 neugierige Schülerinnen und Schüler direkt weiter. Unsere Agentur und ihre Leistungen wurden vorgestellt, um in aller Kürze zu vermitteln, was wir bei Projecter für unsere Kunden anbieten und wie unser Arbeitsleben aussieht. Im Anschluss übernahm unsere Auszubildende Vicky das Zepter und erzählte davon, wie sie sich als Schulabgängerin gefühlt hat und warum sie sich schließlich gegen ein Studium und für die Ausbildung zur Kauffrau im E-Commerce entschied. Die einzelnen Schritte vom Bewerbungsschreiben über das Bewerbungsgespräch bei uns bis hin zum ersten Tag wurden dabei ausführlich thematisiert – und so auch etwaige Ängste abgebaut. Eine Bewerbung? Das klingt erst einmal nach einer Mammutaufgabe. Doch Vicky zeigte, dass auch diese bewältigt werden kann.

Im Fokus standen danach vor allem die Ausbildungsinhalte sowie die Arbeiten, die Vicky bei uns in der Agentur mittlerweile schon übernimmt. Angefangen bei der Kundenkommunikation über die Planung interner Newsletter und die Umsetzung unserer Recruiting-Kampagnen. Last but not least endete der SCHAU REIN!-Tag mit einem kleinen Quiz, um die Schülerinnen und Schüler nochmals mental zu fordern und ihr Kurzzeitgedächtnis auf eine kleine Probe zu stellen. Keine Sorge, alle Fragen konnten durch aufmerksames Zuhören während des Tages ohne Probleme beantwortet werden.

Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr und viele interessierte Schülerinnen und Schüler, die einen Einblick in unsere Agentur-Welt erlangen wollen!

Speaking of „Einblick“ – hier ein paar Impressionen vom diesjährigen SCHAU REIN!-Tag!