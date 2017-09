13 SEO Browser Plugins, die jeder SEO installieren sollte

Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge oder doch der Internet Explorer? Für viele ist die Wahl des Internetbrowsers eine Bauchentscheidung. Keine Frage des Geschmacks, sondern eine Frage der verfügbaren Browser-Erweiterungen ist die Browser-Wahl für SEOs. In unserer täglichen Arbeit sind wir oftmals auf elementare Informationen zu verschiedenen Domains und URLs angewiesen. Wir arbeiten daher intensiv mit zahlreichen SEO-Plugins. Im Folgenden bieten wir euch einen detaillierten Überblick über die von uns verwendeten SEO-Browser-Plugins.

SEO-Browser-Plugins als nützliche Alltagshelfer

SEO-Tools gibt es für die verschiedensten Analyse-Zwecke: z.B. Backlinks, Meta-Daten, Responsive Design oder Page Speed. Beinahe jedes Tool bietet ein passendes Plugin für die Browser. Für eine verständlichere Strukturierung haben wir die Browser-Plugins zunächst nach Onpage SEO und OffPage SEO unterteilt:

OnPage SEO Plugins: Google Tag Assistent SEOmoz Toolbar See-robots Sitemetrics Web Developper SEO Quake Wappalyzer HTML Code Sniffer SEO Dashboard von Technical SEO



OffPage SEO Plugins: Sistrix Linkbird Similar Web SEOkicks



Die nützlichsten Browser Plugins für die Onpage SEO Analyse

Vom umfassenden SEO-Check bis zur langfristigen Onpage-Betreuung – im Bereich der Onpage Analyse treten eine große Anzahl an Untersuchungspunkten auf, die es für jeden professionellen SEO-Manager zu beachten gilt. Für viele Fälle findet sich oftmals die dazugehöriger Browser-Erweiterung.

1. Google Tag Assistent

Kernfunktion: Schneller Überblick von eingebauten Google Codes

Preis: kostenlos

Browser: Chrome

Link: chrome.google.com

Was es kann:

Übersicht aller eingebauter Codes: Analytics, AdWords Conversion Tracking, Remarketing-Tag

Über den Ampelstatus ist sofort erkennbar, ob die Trackingcodes richtig eingebaut sind und Daten korrekt übermittelt werden.

Grün: alle gefundenen Codes nach Googles Empfehlung eingebaut und korrekte Datenübertragung

Blau: alle Codes funktionieren, allerdings in alter oder angepasster Form eingebaut, was als nicht optimal angesehen wird

Rot: Code gefunden, aber keine Datenübertragung an Google-Server

Da für die SEO-Optimierung viele Daten aus Google Analytics herangezogen werden, sollte sofort nach Einbau des Codes geprüft werden, ob das Tracking auch funktioniert und man sich auf die Daten verlassen kann. Dazu muss man nicht Seiten-Admin sein, sondern kann jede beliebige Seite checken (gerade für Agenturen sehr hilfreich). Ein zusätzliches Plus: nicht nur für SEOs wichtig, auch die Adwords-Tracking Codes werden geprüft.

2. SEOmoz Toolbar

Kernfunktion: übersichtliche Darstellung aller wichtigen SEO-Elemente (Meta-Daten, H1-H6-Überschriften, Seitenladezeit, http Status, Markups, etc.)

Preis: kostenlos

Browser: Chrome

Link: moz.com

Was es kann:

Die Toolbar gibt einen schnellen Überblick über die Elemente einer Seite wie Meta-Daten oder Überschrift-Auszeichnungen, ohne den Quelltext aufrufen zu müssen.

Überblick über Seitenattribute: IP-Adresse, Seitenladezeit, interne Verlinkungen, externe Verlinkungen, etc.

Follow- und Nofollow-Links können eingeblendet werden.

Mit einem Klick gelangt man zu weiterführenden Tools wie dem Open Site Explorer, ohne dort die URL noch einmal eingeben zu müssen.

In den SERPS kann die Moz Toolbar ebenfalls angezeigt werden, um sofort Überblick über die eigene und Konkurrenzseiten zu bekommen.

Mit der Moz Toolbar lassen sich Seiten schnell analysieren und Arbeitsschritte überprüfen sowohl bei der Onpage-Arbeit als auch bei der Analyse des Backlink-Profils.

Warum Franziska gerne mit der MozToolbar arbeitet: „Egal ob Meta-Daten, Seitenattribute und Co. – mit der SEOMoz Toolbar habe ich wichtige Punkte zur Erst-Analyse einer Website auf einen Blick. Das ist eine immense Zeitersparnis.“

3. SeeRobots

Kernfunktion: Zeigt auf einen Blick, welche Anweisungen an den Google Bot gegeben werden.

Preis: kostenlos

Browser: Firefox, Chrome

Link: www.seerobots.com

Was es kann:

SeeRobots zeigt unverzüglich Informationen des Indexierungsstatus an, die an den Crawling Bot gegeben werden

Klickt man auf den Button, werden die Anweisungen noch einmal verschriftlicht.

Das Tool ist auf ein Minimum beschränkt, aber genau dadurch doch ziemlich hilfreich.

4. Sitemetrics

Kernfunktion: Schnelle und übersichtliche Darstellung von Meta-Daten

Preis: kostenlos

Browser: Firefox, Chrome

Link: www.sitemetrics.de

Was es kann:

Überblick über die Qualität der Meta-Daten: roter Butten: Meta-Daten sind nicht hinterlegt grüner Button: Meta-Daten sind hinterlegt

detaillierte Informationen beim Klick auf den Button: Seitenkeywords Robots-Einstellungen Canonical Tags Links



Parallel zur Moz Toolbar zeigt Sitemetrics eine Zusammenfassung der grundlegenden Onpage-Faktoren auf. Besonders für die Optimierung der Meta-Daten ist dieses Tool sehr hilfreich. Auch die Vorgehensweise der Konkurrenz lässt sich umgehend auswerten.

Warum Stefan gerne mit Sitemetrics arbietet: „Ich mag Sitemetrics sehr, da es absolut simpel gehalten ist, ultraschnell die Daten der Webseite lädt und auch ohne einen Klick durch seine Farbe signalisiert, ob die Metadaten in Ordnung sind.“

5. Web Developer

Kernfunktion: Unterstützung bei technischem SEO-Check

Preis: kostenlos

Browser: Firefox, Chrome

Link: chrispederick.com

Was es kann:

Vorrangig bedient dieses Tool die Bedürfnisse von Web-Entwicklern, aber auch SEOs können ihren Nutzen aus diesem Tool ziehen

Pop-Ups, JavaScript oder Bilder können mit einem Klick deaktiviert werden, wodurch sich SEOs einen optischen Eindruck verschaffen können, wie Google die Seite sieht

Cookie-Funktionen können aus verschiedenen Gesichtspunkten eingeschränkt werden

Bilder-SEO wird durch Web Developer unterstützt: Alt-Attribute und Bild-URLs können angezeigt werden

Hervorhebung der Link-Informationen und der Seitenelemente.

Farbcodes, Tabellen, Rahmen, Überschriften und andere Elemente der Seitengestaltung können ausgegeben werden.

Responsive Darstellung von verschiedenen Geräten möglich

Zusätzlich kann ein schneller Blick in die Quelltextinfos getan werden.

Zwar mag der Funktionsumfang zunächst abschreckend wirken, dennoch gelingt es dem Web Developer Tool, seine Funktionen unkompliziert und verständlich zu kommunizieren.

6. SEO Quake

Kernfunktion: Schneller Überblick über allgemeine SEO Seiteninfos, Rankings, Backlinks etc.

Preis: kostenlos

Browser: Firefox, Chrome, Opera, Safari

Link: seoquake.com

Was es kann:

Über die SEO-Bar lassen sich verschiedene Seitendaten und -analysen ausgeben: Page-Rank, Suchmaschinenrankings, Keyword-Density, Likes und Tweets, ausgehende Links, etc.

Auch Seiteninfos, Domainalter und Quelltext sind schnell abrufbar.

SEO Quake bietet die Möglichkeit der Einbindung einer SEObar in das Browser-Fenster oder aber direkt unter den SERPs zu den jeweiligen Seiten.

SEO Quake bietet einen großen Pool an SEO-relevanten Daten. Sowohl für die Onpage- als auch für die Offpage-Analyse.

7. Wappalyzer

Kernfunktion: Identifiziert Website-Techniken.

Preis: kostenlos

Browser: Firefox, Chrome

Link: wappalyzer.com

Was es kann:

Filtert die zur Erstellung der Webseite genutzten Programme ebenso heraus wie die eingesetzten Tracking Tools.

Beim Klick auf das jeweilige Programm erhält man noch weitere Infos dazu, wie die Zahl der Installationen oder auch andere Webseiten, die das Programm verwenden.

Nützlich nicht nur für SEOs, die herausfinden wollen, welches Shopsystem hinter den zu analysierenden Seiten liegt oder ob Java verwendet wird. Auch für Konkurrenzanalysen und bei der Suche nach Softwareoptionen ein sehr nützliches Tool.

8. HTML Code Sniffer

Kernfunktion: Validiert den Quellcode

Preis: kostenlos

Browser: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer

Link: squizlabs.github.io

Was es kann:

Der HTML Code Sniffer checkt den HTML-Code auf Fehler und Unstimmigkeiten und gibt sofort Tipps zur Behebung.

Dabei werden keine allgemeinen Tipps sondern konkrete Hinweise zum jeweiligen Fehler/Element gegeben.

Durch die Abstufung in „Errors“, „Warnings“ und „Notices“ ist das Tool sehr gut und strukturiert zu nutzen. Die Anweisungen können direkt an den Programmierer weitergegeben werden.

9. SEO-Dashboard von Technical SEO

Kernfunktion: Kombination mehrerer SEO-Tools auf einem Blick

Preis: kostenlos

Browser: Chrome

Link: technicalseo.de

Was es kann:

Schneller Zugriff auf eine Vielzahl an SEO-Tools mit einem Klick

Mit dabei sind: Search Console, Sistrix, Ryte, Ahrefs, Onpage Checks, Moz Pro und weitere

Analysen können auf Basis der URL bzw. der Domain vorgenommen werden

Der große Vorteil dieses Dashboards ist die Kombination zahlreicher Tools an einem Ort. Die gewünschten Tools können als Favorit markiert werden, so dass sie an oberster Stelle erscheinen.

Die praktischsten Browser-Extensions für SEO Offpage-Analysen

Nach den Untersuchungen der SEO Onpage Faktoren geht es an die Offpage-Analyse. Konkurrenzanalyse, Check einer möglichen Tauschseite oder Link-Organisations-Tool? Auch hier gibt es wieder zahlreiche SEO Tools mit endsprechenden Plugin-Varianten.

1. Sistrix

Kernfunktion: unmittelbare Anzeige des Sichtbarkeitsindex

Preis: kostenlos – lediglich für Sistrix-Kunden nutzbar

Browser: Firefox, Chrome

Link: sistrix.de

Was es kann:

Anzeige des aktuellen Sichtbarkeitsindexes inkl. der historischen Entwicklung

Mit einem Klick gelangt man dann direkt zu Sistrix und kann alle weiteren Werte der Seite auslesen, ohne die URL erneut eingeben zu müssen.

Angaben über Anzahl der Keywords, verlinkenden Domains

Das Plugin hilft bei der schnellen Einschätzung einer Seite und der Entscheidung, ob man sie näher analysieren sollte.

Zwar einfach gestrickt, aber sehr effizient. Für Sistrix-Kunden ein Muss!

2. Linkbird-Toolbar

Kernfunktion: Schnelles Einpflegen neuer Links

Preis: kostenlos – nur für Linkbird-Kunden

Browser: Firefox, Chrome

Link: linkbird.de

Was es kann:

Die Linkbird-Toolbar gibt an, ob auf der entsprechenden Seite schon Backlinks zur eigenen Seite vorhanden sind.

Auch ob es schon einmal Kontakt zum Webmaster dieser Domain gab, wird angezeigt. Und wenn ja, kann man den Kontakt noch einmal nutzen, oder steht die Domain vielleicht sogar auf der Blacklist?

Ist der Backlink bereits gesetzt, aber noch nicht im Linkbird eingetragen, kann das mit einem Klick nachgeholt werden.

Die Linkbird-Toolbar ist gerade für das Offpage-Team sehr nützlich, um Kommunikationswege zu strukturieren und effizienter zu gestalten.

3. Similar Web

Kernfunktion: Anzeige von Traffic-Quellen, konkurrierenden Seiten, Referrals

Browser: Firefox, Chrome

Link: www.similarweb.com

Was es kann:

Übersichtliche Darstellung von Seiten, die ähnliche Inhalte bereitstellen

Analyse von Global Rank, Country Rank, Category Rank

Detaillierte Darstellung der unterschiedlichen Traffic-Quellen

Aufteilung des Traffic nach Ländern und Art des Verweise

Ggf. Anzeige von Apps der Domain

Für eine schnelle Analyse der Konkurrenz ist Similar Web ein sehr hilfreiches Tool, das als Ausgangspunkt für eine genauere Untersuchung verwendet werden kann. Jedoch sollte beachtet werden, dass die Qualität der Daten nicht unbedingt den tatsächlichen Werten entspricht.

4. SEOkicks

Kernfunktion: Backlinkdaten einer Seite

Preis: kostenlos

Browser: Chrome

Link: www.seokicks.de

Wir hoffen, wir konnten euch ein paar nützliche Tipps geben und freuen uns auf viele weitere Vorschläge!