SEO Auslese April 2018

Neben dem Ausrollen des Mobile First Index in Deutschland gab es im April außerdem ein Core Update und eine Veränderung der Bewertung des Page Speeds. Die wichtigsten News haben wir euch hier zusammengefasst. Nach den zahlreichen Änderungen des Umfangs von Titles und Descriptions geben wir euch außerdem einen Überblick über die richtige Snippet Länge.

News der Suchmaschinen

Core Update von Google im April

Am 16.04. gab es ein größeres Core Update im Google Algorithmus. Google meinte dazu, dass es sich um ein Update handelt, das öfter im Jahr durchgeführt wird, um die Suchergebnisse zu verbessern. Einige Seiten werden eine positive Veränderung der Rankings verspüren, andere eine negative. Eine Website kann nichts Bestimmtes tun, um vom Update zu profitieren. Allgemein empfohlen wird nach wie vor die Seitenqualität zu verbessern und zu hoffen, dass man beim nächsten Update dafür belohnt wird.

Jene Seiten, welche bisher zu Unrecht schlecht bewertet wurden, profitieren jedoch von diesem Core Update und sollten einen positiven Schub erhalten haben.

Each day, Google usually releases one or more changes designed to improve our results. Some are focused around specific improvements. Some are broad changes. Last week, we released a broad core algorithm update. We do these routinely several times per year…. — Google SearchLiaison (@searchliaison) 12. März 2018

Google nutzt ab sofort Nutzerdaten zur Bewertung des Page Speeds

Bisher war die Grundlage für die Bemessung des Page Speeds einer Seite nicht genau bekannt. Man vermutete, dass ein Googlebot während seines Seitenbesuch den Page Speed misst. Im April wurde bekannt, dass Google zur Analyse des Page Speeds einer Seite nun auch Nutzerdaten von Chrome-Usern auswertet, die zugestimmt haben, als Datenquelle zu fungieren. MOZ berichtet, dass man dafür im Chrome Experience Report zustimmen muss, dass der Browser-Verlauf und statistische Berichte genutzt werden dürfen. Ilya Grigorik gab bekannt, dass der Chrome User Experience Report bereits Daten von über 1 Million Ursprungsdomains nutzt. Diese erhobenen Daten werden mittlerweile auch schon für die Reports des Google Page Speeds Insights-Tools genutzt.

Die neue GSC erhält weitere Funktionen

Via Twitter kündige Google an, dass die neue Search Console neue Features erhält. Search Engine Land berichtet, dass es nun möglich ist, die Leistungen nach „Darstellung in der Suche“ zu filtern. So können Rich Results, AMP Non Rich Results, AMP Artikel, Job Listings und Job Details getrennt voneinander betrachtet oder miteinander verglichen werden. Diese Funktion ist nicht gänzlich neu und stand bereits vorher in ähnlicher Form in der alten GSC zur Verfügung.

Zusätzlich ist es nun aber möglich, auf der Validation Detail Page einen Export zu ziehen. Die Vergleichsreports haben nun auch in jeder Spalte eine Bezeichnung.

Neuer Button in der mobilen Suche

In letzter Zeit testete Google viel an der Darstellung der Suchergebnisse in der mobilen Suche. Jetzt wurde der neue Button „weitere Ergebnisse“ eingeführt, der die Paginierung der Suchergebnisseiten ersetzt. Ähnlich wie bei der Bildersuche kann man nun am Ende der Ergebnisseite nicht mehr auf die nächste Seite springen, sondern stattdessen weitere Treffer laden.

Positiv ist, dass der Nutzer nun schneller weitere Ergebnisse sehen kann, da die Ladezeiten geringer sind als beim Aufruf einer neuen Seite. Allerdings wird die Ergebnisseite so auch unübersichtlicher, da der Nutzer gegebenenfalls lange zurück scrollen muss, um ein bestimmtes Ergebnis wiederzufinden.

Für jene Seiten, die bisher auf Seite 2 oder höher ranken, könnte sich dieser Button positiv auswirken, da der Nutzer sich dadurch vermutlich mehr Ergebnisse anschaut.

Der Button ist bereits auf iOS und Android, sowohl im Browser als auch in der APP verfügbar.

GeoTLDs werden wie generische TLDs behandelt

Vor einigen Jahren tauchten neuen Top Level Domains auf, darunter auch geoTLDs für bekannte Städte (z.B. .london, .berlin). Mit diesen Domains soll eine Ausrichtung auf geographische, sprachliche oder kulturelle Fokussierung ermöglicht werden. John Müller bestätigte nun, dass diese TLDs ebenso wie generische TLDs behandelt werden und standardmäßig nicht mit Geotargeting ausgerichtet werden. Die Geotargeting-Einstellungen müssen also auch bei den geoTLDs manuell erfolgen.

The new TLDs are all seen as generic TLDs, so you can already geotarget them any way you want. Yay, that’s an easy wish to grant :-)) — John ☆.o(≧▽≦)o.☆ (@JohnMu) 11. April 2018

Branchen Insights

Die optimale Länge für Titles und Descriptions

Mit der wahrscheinlich für viele SEOs quälenden Frage, welche Länge für Titles und Descriptions optimal ist, beschäftigte sich Felix Meyer (Geschäftsführer bei Seokratie). Zu Beginn erklärt er, warum es nicht die eine Länge gibt und gibt zum Schluss eine Übersicht mit Snippet-Tools an die Hand inklusive ihrer Richtwerte für eine optimale Title- bzw. Description-Länge (siehe Abbildung).

Die Erkenntnisse seiner Recherche:

Die Pixellänge sollte der Zeichenanzahl bevorzugt werden, da die Suchmaschinen mit Pixel-Größen arbeiten.

Die Darstellung der Snippets unterscheidet sich bei Desktop und bei der mobilen Suche. Vor allem ist die mobile Darstellung dynamisch, je nachdem ob Featured Snippets angezeigt werden.

Man sollte sich auf einen Richtwert konzentrieren.

Titles sollten maximal 569 Pixel (ca. 65 Zeichen) lang sein. 40 Zeichen (330-370 Pixel) werden mit Sicherheit dargestellt.

Descriptions sollten mindestens 100 Zeichen und maximal 290 Zeichen lang sein. In den ersten 180 Zeichen sollten die wichtigsten Informationen enthalten sein, da in der mobilen Suche nur rund 180 Zeichen dargestellt werden.

Das Tool „Screaming Frog“ wird als sehr zuverlässig für die Messung der Längen eingestuft.

Eine Foren-Plattform räumt auf

Patrick Curtis ist Gründer und CEO der Community Plattform für Bank- und Finanzwesen „Wall Street Oasis“, die mehrere Online Foren verwalten. Er stellt bei MOZ seine Fallstudie vor, wie er mit wenigen SEO-Maßnahmen für einen 32% starken Traffic Boost in der organischen Suche sorgte.

Auslöser für die Optimierung der Foren war ein merklicher Rückgang der Besucher seit November 2012. Dies war die Zeit, als Google an seinem Algorithmus schraubte und viele Online Foren darunter litten. Da 99% der Inhalte von Nutzern kommen, entstehen auf Foren viele Content-Seiten, die qualitativ nicht hochwertig sind und demnach von Google auch so bewertet werden.

Im ersten Schritt listete das Team rund um Patrick Curtis alle Forenbeiträge auf, die nur 2 bis 3 Kommentare und weniger aufwiesen. Diese wurden dann einem qualitativ hochwertigen Beitrag hinzugefügt, der thematisch verwandt war und mehr Kommentare aufwies. Die „schlechten“ Seiten verwiesen dann via 301-Weiterleitung auf die qualitative Seite. Insgesamt wurden so über 27.000 schlechte auf 8.515 gute Beiträge zusammengefasst.

Im zweiten Schritt wurden die 200 Beiträge mit der besten Performance optimiert. Dabei stellte das Team fünf Hypothesen auf, die für eine Verbesserung des Traffics sorgen sollten:

Lange Content-Webseiten mit mehreren Untertiteln (H2-, H3-Überschriften) versehen,

Keyword-fokussierte Hauptüberschrift (H1-Überschrift) formulieren,

URL anpassen, indem Suchvolumen-starkes und relevantes Keyword genutzt wird

Relevante Bilder und Grafiken hinzufügen

Relevante Videos hinzufügen.

Diese Punkte wurden für alle 200 Seiten untersucht und angepasst. Im Ergebnis führte jeder Optimierungsschritt zu einem Traffic-Anstieg, so dass zum Schluss ein durchschnittlicher Anstieg des organischen Traffics um 32% erreicht wurde.

Branchen News kurz & knapp

Content Marketing kurz & knapp