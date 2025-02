Der SISTRIX IndexWatch ist da und verrät die SEO-Gewinner und Verlierer des letzten Jahres. Zudem nimmt Google Änderungen an der Darstellung der mobilen Suchergebnisse vor und ergänzt KI-Inhalte in seinen Richtlinien zur Qualitätsbewertung. All das und warum ein alter SEO-Mythos wieder einmal entkräftet wurde, erfahrt ihr jetzt in unseren SEO News!

News der Suchmaschinen

Das sind die SEO-Gewinner und -Verlierer 2024

Der SISTRIX IndexWatch zeigt detailliert, wer in den Google-Suchergebnissen 2024 an Sichtbarkeit gewinnen konnte und welche Domains starke Verluste hinnehmen mussten. Wir fassen für euch das Wichtigste aus den beiden IndexWatches zusammen:

Zu den SEO-Gewinnern zählen vor allem Publisher und E-Commerce-Seiten. Dazu gehört auch Amazon, die zweitsichtbarste Webseite in den deutschen Google-Ergebnissen überhaupt. Allerdings geht durch die hohe Sichtbarkeit Googles eigene Produktsuche unter – das sorgt vermutlich dafür, dass Google seine Produktsuche stärker pusht.

Auch Reddit gewann in Deutschland enorm an Sichtbarkeit in den Google-Suchergebnissen. Zum einen sorgte die automatische Übersetzung der Inhalte ins Deutsche für einen Sichtbarkeitsgewinn. Zum anderen könnten die vielen KI-Texte internetweit Google dazu bewogen haben, von Menschen erstellte und moderierte Inhalte grundsätzlich höher zu bewerten.

Der Sichtbarkeitsindex von Reddit: weltweit hat die Plattform in den letzten anderthalb Jahren ein unglaubliches Wachstum an Sichtbarkeit hingelegt (Quelle: SISTRIX).

Zu den SEO-Verlierern gehören vor allem Nachrichten- und Ratgeberportale wie FOCUS, STERN und Web.de. Besonders Web.de verzeichnet massive Verluste bei Magazin-Inhalten zu Themen wie Bundesliga, Lotto, Sternzeichen und Horoskopen. Auch verlor das Newsportal Top-10-Rankings für Prominente aus Sport und Unterhaltung. Als Grund für diesen Rückgang schreibt SISTRIX, dass der obere sichtbare Bereich der Suchergebnisseite zunehmend von generischen Google-Snippets, Wikipedia und Social-Media-Plattformen dominiert wird – hier bleibt für allgemeine Publisher kaum noch Platz.

Unser Fazit: Die SEO-Gewinner lassen vermuten, dass Google seine Suchalgorithmen weiterhin stark auf Qualität und Relevanz ausrichtet. Unternehmen wie Pinterest, Wikipedia und Amazon profitieren von der zunehmenden Bedeutung von globalen Domains und einer starken Markenpräsenz – Google stuft diese Seiten als besonders vertrauenswürdig und relevant ein.

Auch die Rolle von KI-generierten Inhalten wird immer deutlicher. Es ist wahrscheinlich, dass Google in Zukunft noch stärker auf qualitativ hochwertige, von Menschen kuratierte Inhalte setzen wird, während automatisch generierte Texte an Bedeutung verlieren könnten.

Mit der wachsenden Rolle von KI als Online Marketing Tool allgemein wird uns regelmäßig die Frage gestellt, wie KI die Arbeit gerade im Content Marketing und SEO längerfristig verändern wird. In unserem nach wie vor aktuellen Beitrag „KI im Content Marketing und SEO: Das Ende der Einzigartigkeit?“ erfahrt ihr, warum die Fachexpertise von Menschen für SEO und Content wichtig bleibt.

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Google aktualisiert die Dokumentation für Review-Snippets : Die Suchmaschine legt künftig mehr Wert auf aussagekräftige Bewertungen. Statt nur Sternebewertungen bevorzugt Google nun Reviews mit Textkommentar und Autoren-Nennung. Auch in den strukturierten Daten sollte dies berücksichtigt werden, um eine optimale Darstellung in den SERPs zu gewährleisten.

Die Suchmaschine legt künftig mehr Wert auf aussagekräftige Bewertungen. Statt nur Sternebewertungen bevorzugt Google nun Reviews mit Textkommentar und Autoren-Nennung. Auch in den strukturierten Daten sollte dies berücksichtigt werden, um eine optimale Darstellung in den SERPs zu gewährleisten. Google entfernt Breadcrumbs aus mobilen Suchergebnissen: Google vereinfacht die Darstellung der mobilen Snippets und zeigt künftig nur noch die Domain an Stelle der Breadcrumbs. Auf dem Desktop bleibt die gewohnte Breadcrumb-Navigation erhalten. Gleichzeitig gibt es Beobachtungen, dass Google das Favicon und den Website-Namen hervorhebt, indem beides in einem grauen Kasten erscheint. Das Icon wird dabei deutlich größer dargestellt. Für eine optimale Darstellung sollte das Favicon mindestens 96×96 oder 144×144 Pixel groß sein.

Google vereinfacht die Darstellung der mobilen Snippets und zeigt künftig nur noch die Domain an Stelle der Breadcrumbs. Auf dem Desktop bleibt die gewohnte Breadcrumb-Navigation erhalten. Gleichzeitig gibt es Beobachtungen, dass Google das Favicon und den Website-Namen hervorhebt, indem beides in einem grauen Kasten erscheint. Das Icon wird dabei deutlich größer dargestellt. Für eine optimale Darstellung sollte das Favicon mindestens 96×96 oder 144×144 Pixel groß sein. Kleines Update in der Google Search Console (GSC): Im Keyword-Bericht könnt ihr jetzt vor dem Keyword auf die Lupe klicken und landet damit direkt in den SERPs. Das erspart euch das Öffnen eines neuen Tabs und das Selbst-Googeln, wenn ihr die Suchergebnisse zu einem der Keywords anschauen wollt.

Klickt in der GSC vor dem Keyword auf die Lupe und schaut euch direkt die Suchergebnisse zum entsprechenden Keyword an.

Google überarbeitete seine Quality Rater Guidelines und nimmt verstärkt KI-generierte Inhalte ins Visier: Besonders Seiten, die massenhaft mit KI oder anderen automatisierten Tools erstellte Inhalte ohne Mehrwert veröffentlichen, verstoßen gegen Googles Spam-Richtlinien und sind als qualitativ (sehr) schlecht einzustufen. Früher oder später dürfte ein entsprechendes Google-Update diese Seiten treffen. Webseiteninhaber*innen sollten sicherstellen, dass ihre Inhalte einzigartig sind und echten Mehrwert für Nutzer*innen bieten, anstatt nur die Sichtbarkeit in den Suchergebnissen mit massenhaften KI-Inhalten zu maximieren.

Besonders Seiten, die massenhaft mit KI oder anderen automatisierten Tools erstellte Inhalte ohne Mehrwert veröffentlichen, verstoßen gegen Googles Spam-Richtlinien und sind als qualitativ (sehr) schlecht einzustufen. Früher oder später dürfte ein entsprechendes Google-Update diese Seiten treffen. Webseiteninhaber*innen sollten sicherstellen, dass ihre Inhalte einzigartig sind und echten Mehrwert für Nutzer*innen bieten, anstatt nur die Sichtbarkeit in den Suchergebnissen mit massenhaften KI-Inhalten zu maximieren. SEO-Mythos – Textlänge spielt für SEO keine Rolle: Die Debatte um die optimale Wortanzahl für SEO gibt es schon lange – jetzt betonte Google-Experte John Mueller erneut, dass es keine ideale oder minimale Textlänge gibt. Auf Bluesky reagierte er auf die Frage, wie man mit zu wenig Wörtern in Bezug auf SEO umgehen sollte, mit einem klaren Statement:

„This is also why word-count itself makes so little sense.“ – John Mueller auf Bluesky

Eine ausführliche Historie zu Googles Haltung in Sachen Textlänge und Keyword-Dichte hat Search Engine Round Table zusammengestellt. Der Tenor: Die Qualität und Relevanz eines Inhalts für Nutzer*innen zählt – nicht die Anzahl der Wörter oder eine bestimmte Keyword-Dichte. Lange oder künstlich aufgeblähte Texte bringen keinen SEO-Vorteil – Qualität zählt.