URL-Shortener und SEO – Gefahren und Auswirkungen

URL-Shortener sind ein benutzerfreundliches Mittel, um das Teilen und Weitergeben von URLs zu vereinfachen. Doch welche SEO-Auswirkungen hat es, wenn URLs gekürzt werden?

Was machen URL-Shortener?

Bevor das Thema SEO und URL-Shortener angegangen wird, erstmal ein paar Worte zur Funktionsweise von URL-Shortenern.

Die Bezeichnung URL-Shortener ist eigentlich irreführend, treffender wäre URL-Weiterleitung, denn nichts anderes machen sie. Technisch gesehen basiert der URL-Shortener auf einer einfachen Weiterleitung von der gekürzten auf die Ursprungs-URL.

Kurze URLs sind für den Nutzer attraktiver und werden öfter geklickt. Ein Hauptgrund für die höhere Attraktivität ist die Lesbarkeit der gekürzten URL. Lange kryptische URLs können durch URL-Shortener umgangen werden. Ursprünglich für alte E-Mail-Systeme geschaffen, begann ihr richtiger Aufstieg parallel mit dem Anstieg der Popularität von Twitter. Durch die anfängliche 140-Zeichen-Begrenzung blieb bei einigen URLs in den Tweets nicht mehr viel Platz für den eigenen Inhalt. Gekürzte URLs waren die perfekte Lösung. Schnell gab es etablierte Anbieter, die das Kürzen von URLs kostenlos ermöglichten. Auch wurden eigene URL-Shortener direkt in Dienste wie Twitter eingebaut und kräftig genutzt. Um es kurz zu machen: Jeder, der diesen Artikel liest, ist heute bestimmt schon auf eine gekürzte URL gestoßen.

Die bekanntesten URL-Shortener sind bitly.com, tinyurl.com und ow.ly. Twitter hat mittlerweile seinen eigenen automatisierten Link-Shortener mit t.co. Auch Google bot ab 2009 mit goo.gl einen eigenen Dienst an, stellte diesen aber im Jahr 2018 ein. Die meisten URL-Shortener bieten ihre Dienste kostenlos an. Einige kostenpflichtige Anbieter haben Sonderfeatures wie einen selbstgewählten URL-Stamm, für die gezahlt werden muss.

Aus Nutzersicht entstehen aber einige Risiken, sobald gekürzte URLs genutzt werden. So weiß der Nutzer nicht mehr, wohin ihn ein Link führen wird oder was passiert, wenn er ihn klickt. Das weiß man zwar fast nie, doch wird das Vertrauen viel schneller ausgebeutet. Gekürzte URLs werden massiv für Spam, Cookiedropping und sehr aggressives Tracking missbraucht.

URL-Shortener und SEO

Beim Wort „Weiterleitungen“ wird es spannend. In der Vergangenheit gab es URL-Shortener, die die Weiterleitung per 302 durchführten. Dies war aus SEO-Sicht überhaupt nicht optimal, da so nichts an Link Juice weitergegeben wurde. In einigen Fällen rankte die gekürzte URL sogar vor der Original-URL.

Prinzipiell sollte bei der Wahl des URL-Shorteners darauf geachtet werden, dass per 301 weitergeleitet wird. Mittlerweile greifen die meisten Anbieter (wir können für niemanden garantieren) auf 301 Redirects zurück.

Um dies zu überprüfen, nutzt man am besten einen Redirect Checker. Damit kann im Detail verfolgt werden, was auf dem Weg zur Ziel-URL passiert. Ein weiterer Punkt, der hierbei gecheckt werden muss, ist, ob es zu Weiterleitungsketten kommt. Es gibt einige Anbieter, die viel zu viele Redirects benutzen. Von diesen Anbietern sollte Abstand genommen werden. Aus technischer Sicht sollte eine einzige Weiterleitung Standard sein.

Damit der Nutzer nicht verunsichert ist, sollte man etablierte Anbieter nutzen, die auch den Nutzern bereits geläufig sind. Idealerweise nutzt man Tools, bei denen die URL anpassbar ist und zum Beispiel die Brand eingefügt werden kann.

Nachfolgend unsere Empfehlungen für URL-Shortener:

Alternative zu Shortener-Diensten?

Kurzfristig gesehen gibt es aus SEO-Sicht nichts, was gegen vertrauenswürdige Shortener Dienste spricht. Langfristig kann es aber zu Problemen kommen, denn die 301-Weiterleitung funktioniert nur solange, wie der Anbieter aktiv im Geschäft ist.

Das größte Risiko von fremden URL-Shortenern ist die Frage, was passiert, wenn der eingesetzte Dienst pleite geht oder aus anderen Gründen nicht mehr funktioniert. Dann führen alle gekürzten Links ins Nichts. Auch kann der Anbieter kurzfristig seine Technik zur Weiterleitung umstellen, worauf man als Nutzer keinen Einfluss nehmen kann. Solch eine Änderung kann beispielsweise die Länge der Weiterleitungskette sein.

Wer also ganz sicher gehen möchte, der baut einfach seinen eigenen Shortener und hat die volle Kontrolle darüber, wie die eigenen Links gekürzt werden. Es kommt garantiert nur zu einer 301-Weiterleitung und die Weiterleitung liegt zudem in eigener Hand, so dass es nicht zu bösen Überraschungen kommen kann.

Über die htaccess können Weiterleitungen eingerichtet werden. Um die URL dieses Blogbeitrags beispielsweise auf http://www.projecter.de/blog/url-shortener zu kürzen, ist folgender Code in der htaccess-Datei notwendig:

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine On

Redirect 301 /url-shortener-und-seo ^/url-shortener-und-seo-gefahren-und-auswirkungen

</IfModule>

Komplexere Regeln können mit regulären Ausdrücken in der htaccess definiert werden.

Ein weiterer Vorteil eigener Lösungen ist das Branding. Es schafft Vertrauen und Wiedererkennungswert, wenn der Firmenname auch in der gekürzten URL zu identifizieren ist. Diesen Service bekommt man zwar bei Fremdanbietern gegen Bezahlung, doch wenn man sich schon die Arbeit macht, dann kann dieser positive Nebeneffekt auch noch mitgenommen werden.

Fazit

Die Wahl des richtigen Anbieters für gekürzte URLs ist sehr wichtig. Der Anbieter muss per 301 weiterleiten und keine unnötigen Weiterleitungsketten einsetzen. Wer komplett auf Nummer sicher gehen will, sollte sich seinen eigenen URL-Shortener programmieren und/oder Weiterleitungsregeln in der htaccess definieren.

Wie sind eure Erfahrungen? Baut ihr eigene Shortener oder vertraut ihr einem der großen Linkkürzer?