Affiliate Marketing Auslese Juni 2023

Unser Highlight im Juni war neben dem Power100 Report der Awin Think Tank mit interessanten Vorträgen und einem regen Austausch mit interessanten Gesichtern der Branche. Ihr wollt wissen, wie wir den Think Tank erlebt haben und was die Branche sonst so ins Schwitzen gebracht hat? Dann lest mehr in unserer aktuellen Affiliate Auslese für den Juni 2023.

Neuigkeiten aus der Branche

Awins neuer Power100 Report 2023 stellt 100 Powerpartner*innen vor

Tada, ein weiterer Report! Der siebte Awin Report wurde Anfang Juni publiziert und präsentiert die Erfolgsgeschichten einiger innovativer Partner*innen und Marken aus der Affiliate-Branche – die sogenannten Power100. Weitere Themen des Reports sind dieses Jahr nachhaltiger eCommerce, Influencer-Marketing im Affiliate, Word-of-Mouth-Marketing und Technologielösungen. Was sind eure Gedanken und Meinungen zum Report? Könnt ihr euch mit den Trends identifizieren und die Erfolgsgeschichten der Partner*innen für euer Kooperationsmanagement nutzen? Schreibt uns gerne!

Den Report könnt ihr direkt bei Awin herunterladen.

Quelle: Awin

Apple entfernt Parameter im Private Modus mit iOS17

Im Herbst 2023 bringt Apple ein mit iOS17 ein neues mobiles Betriebssystem heraus, dessen Features u. a. die Usability, die Kommunikation und die Sicherheit über das Endgerät revolutionieren sollen.

Unter anderem soll das iOS17 Update UTM-Parameter im Private Mode automatisch entfernen, um den Datenschutz zusätzlich zu verbessern. Das bedeutet auch, dass beim privaten Surfen verhindert wird, dass Partner*innen und Netzwerke das User-Verhalten identifizieren und nachverfolgen können. Klar dass viele Affiliate-Marketer diesen Neuigkeiten kritisch und ängstlich gegenüberstehen, da mobiles Shopping sich wachsender Beliebtheit erfreut.

Die Zukunft gehört Partnermarketing

Felix Schmidt von Impact.com schreibt in einem interessanten Gastbeitrag bei HORIZONT über die Zukunft und Wichtigkeit des Partnermarketings. Laut Schmidt führen ein verändertes Medienkonsumverhalten, mangelnde Authentizität und der Informations-Overload über die klassischen Marketingkanäle dazu, dass das Vertrauen der Nutzer*innen gegenüber Online-Werbeformaten wie Bannern oder Social Ads stetig abnimmt. Die Lösung für das Problem: Das Partnermarketing. Hier wird Felix zufolge ein nachhaltiges und authentisches Verhältnis zu den Verbraucher*innen aufgebaut, wie der Trend zum Konsum von Inhalten durch Influencer*innen oder User Generated Content beweisen.

Dass das erzielte Vertrauen der Verbraucher*innen auch auf die Performance einzahlt, beweist ein Forrester-Bericht aus dem Jahr 2019. Dieser zeigt, dass 52 % der befragten Unternehmen über 20 % ihres Umsatzes über Partnermarketing und Partnerschaften erzielen konnten, die durchschnittlich 23 % zum Gesamteinsatz der Unternehmen beitrugen.

Google muss Teile seines Display-Netzwerks abtreten

Es brodelt in der Google-Küche, denn die Suchmaschine wurde hinsichtlich ihrer Dominanz in der Online-Werbung an den Pranger gestellt und in den letzten Jahren immer häufiger hinterfragt, was zu weltweiten Wettbewerbsuntersuchungen führte.

Die USA haben bereits eine Klage gegen Google eingereicht und den Verkauf eines Teils seiner Werbesuite gefordert. Jetzt zieht Gerüchten zufolge auch die EU nach, die von Google verlangt, einen Teil seines Werbetechnologiegeschäfts zu verkaufen. Die EU droht mit Sanktionen und möchte gegen Google eine offizielle Anklageschrift erlassen, nachdem auf die Bedenken in Bezug auf den Wettbewerb nicht ausreichend eingegangen und jegliches Fehlverhalten abgestritten wurde.

Tradedoubler übernimmt KAHA GmbH

Mit der Übernahme der KAHA GmbH (zezam) und der Integration der Technologie von zezam in die bisherige Influencer Plattform metapic möchte das Netzwerk Tradedoubler sein Influencer Marketing Business weiter ausbauen. Die Übernahme erleichtert Influencer*innen u. a. bei metapic das Erstellen einer Social Media Storefront und ihren Follower*innen, die Produkte, die sie in ihrem Feed bewerben, für eine bessere Social Shopping Experience direkt zu verlinken.

Publisher

Voice-Search-SEO – auch wichtig für Affiliates?

Sprachassistenten wie Google oder Alexa sind nicht mehr wegzudenken und gewinnen damit auch an Bedeutung im Affiliate Marketing. Durch die Optimierung von Inhalten und Keywords für Voice Search haben Publisher die Möglichkeit, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und ihre Zielgruppen direkt anzusprechen. Darüber hinaus helfen die Integration des Standortes und eine lokale Suchmaschinenoptimierung dabei, Nutzer*innen in unmittelbarer Umgebung auf die Dienstleistungen und Produkte in ihrer Nähe aufmerksam zu machen. Weitere Tips sind:

Die richtigen Keywords für die Voice Search

Verwendung von von längeren Phrasen und Fragen, auf die es bei der Voice Search ankommt

Nutzung von Tools und Strategien wie Sprachassistenten und Smart Speakern oder Long-Tail-Keywords bei der Keyword-Recherche

Die Anpassung der Inhalte im Sinne der Voice Search

Strukturierung der Inhalte nach sprachbasierten Anfragen und Aspekten wie die Nutzerinteraktion, eine strukturierte Formatierung als auch die Verwendung des Schema Markups berücksichtigen

natürliche Sprache und Fragewörter verwenden (Spoiler: ChatGPT hilft dabei eher weniger 😉 )

relevante Infos werden über das Featured Snippet zur Verfügung gestellt

Die technischen Optimierungen für Voice Search sind identisch zu den üblichen Aspekten wie lokalem Bezug, Mobilfreundlichkeit und schnellen Ladezeiten.

Details und weitere Optimierungstips für Voice Search und ihrer Relevanz für die Affiliate-Branche findet ihr im Guide von affiliatedeals.

Merchants

Wie arbeite ich richtig mit Influencern im Affiliate Marketing?

In mehr als einer Auslese haben wir erwähnt, dass das Influencer-Marketing ein stetig wachsendes Segment in der Affiliate-Branche ist. Adzine hat sich jetzt der Frage gewidmet, wie sich Influencer*innen und Affiliate-Marketer zusammentun können, um Produkte noch effizienter zu bewerben. Dabei geht es insbesondere darum, die Stärken des Affiliate-Kanals (neue Kund*innen akquirieren und Newsletter-Abonnent*innen gewinnen) und die des Influencer-Marketings (Brand-Trust und Markenbekanntheit steigern) miteinander zu kombinieren.

Dabei können z. B. Metriken außerhalb der sozialen Netzwerke wie der generierte Traffic oder die Zahl der Conversions einbezogen werden, um die Leistung der Kampagnen zu messen. Dadurch können Unternehmen den tatsächlichen Mehrwert der Influencer-Kampagnen erfassen und ihre Partner*innen entsprechend ihrer Leistung vergüten. Die Influencer*innen sorgen im Gegenzug für Authentizität und Vertrauen bei den Konsument*innen.

…oder arbeite ich doch lieber mit Content-Affiliates?

ABER! Entgegen der von Adzine getätigten Aussage über das Vertrauen der Konsument*innen gegenüber Influencer*innen zeigen die Ergebnisse einer neuen Studie der Agentur EnTribe eher das Gegenteil. Hier geben nahezu 90 % der Verbraucher*innen an, dass sie auf Influencer*innen-Marketing verzichten könnten und lieber nach nutzergenerierten Inhalten suchen, die von anderen Kund*innen erstellt wurden.

Was ist eure Meinung dazu? Setzt ihr auf neue Potenziale mit Influencer-Kampagnen oder bleibt ihr lieber bei den bekannten Content-Affiliates? Wir freuen uns über eure Meinung in den Kommentaren.

Last-Click-Attribution hat zu viel Gewicht

Last-Click Kennzahlen wie der ROAS bilden keine ausreichende Messgröße, um die Performance im E-Commerce abschließend zu beurteilen – das ist das Fazit einer Analyse von Analytic Partners über ihr ROI Genome Projekt. Demzufolge verlieren Unternehmen mit jedem investiertem Euro bis zum 35 Cent bei Kampagnen, die sich rein auf den ROAS oder Last Click Conversions beziehen.



Events

Awin ThinkTank 2023 Recap

Auch in diesem Jahr haben vier Affiliate-Kolleg*innen eines der größten Events in der Affiliate-Branche besucht – den Awin Think Tank 2023. Marius, Denise, Franzi und Doro haben zwei Tage lang interessanten Vorträgen gelauscht und sich mit Publishern ausgetauscht, die sie sonst nur aus Emails und Zoom-Calls kennen.

In schöner Location in Berlin, wechselhaftem Wetter, kühlen Getränken und leckerem Essen haben wir uns unter Publisher, Advertiser, Agenturen, Technologiepartner*innen und weitere Mitwirkende der Branche gemischt. Das Organisations-Team des Events bekommt auch in diesem Jahr wieder einen dicken Daumen nach oben – die Vorträge waren gut geplant, der Gesamtablauf stringent. Einen besonderen Mehrwert haben wir durch die direkte Kommunikationsmöglichkeit mit Publishern wie DeutschlandCard, &Charge, Checkout Charlie oder Gruner + Jahr schöpfen können, die direkt über die Event-App eingeplant werden konnten.

Trotz spannender Panels und Vorträge zu Themen wie Datentrends, Tracking oder Premium-Content im Partnermanagement, fehlte es uns hier ein wenig an Substanz und frischem Wind. Wir sind uns aber sicher, dass Awin beim nächsten Think Tank neue spannende Elemente im Gepäck hat, die unsere Arbeit mit Advertisern und Publishern inspirieren werden.



Das sagen die Kolleg*innen:

Denise: Für mich war es der erste Think Tank, es war unglaublich spannend zum ersten Mal bei so einem Event dabei zu sein. Besonders wertvoll war es, mit Ansprechpartner*innen in den persönlichen Austausch über unsere Zusammenarbeit zu gehen und den vielseitigen Vorträgen zu lauschen.

Franziska: Es war für mich als Trainee der erste Think Tank und die erste Affiliate-Konferenz generell. Ich konnte vor allem meine Neugier in den vielen Sessions stillen und habe bestehendes Wissen weiter ausgebaut. Meine Highlights waren die Vorträge zum Energiemarkt und zum Tracking.

Dorothea: Ich habe insbesondere aus den persönlichen Gesprächen mit Publishern als auch den Vorträgen zum Beispiel über die Datentrends von Awin oder den Mythen zum Tracking einiges an Mehrwert schöpfen können. Ich freue mich, nachdem es dieses Jahr mein erstes Affiliate-Event war, im nächsten Jahr neue und bekannte Gesichter aus der Affiliate-Branche (wieder)zutreffen und mich auszutauschen.

Marius: Der Awin Thinktank ist immer wieder ein gut strukturiertes, angenehmes Event mit einer schönen Mischung aus Vorträgen und Networking. Gerade im Vergleich zum letzten Jahr zählte der TEC Event Campus weit mehr Besucher als noch 2022, was deutlich für die Planung und Gestaltung des Events spricht. Meine persönlichen Highlights waren das Agency Meetup am Tag davor, der Vortrag über Trackingmythen von Juliane und Thomas sowie der Vortrag über die rechtlichen Situationen rund um Awin und die Affiliate Arbeit. Bis zum nächsten Jahr!

Affiliate Events auf einen Blick

Affiliate-Urgestein Tibor Bauer hat eine eigene Website für alle wichtigen Events ins Leben gerufen. Super, um sich über aktuelle Treffen up-to-date zu halten. Unser Highlight? Natürlich der Affiliate-Stammtisch in unserer Heimatstadt Leipzig, für den wir in Zukunft noch ein paar Überraschungen bereithalten dürfen. Stay tuned!