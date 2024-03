Der Februar ist im Affiliate Marketing von Prognosen und Jahresplanungen bestimmt, allem voran Prognosen zur Nutzung von KI auf Seiten der Merchants, aber auch der Publisher-Netzwerke. Darüber hinaus hat Klarna eine spannende Konsumentenstudie zur Kreislaufwirtschaft veröffentlicht, die zeigt: Konsument*innen stehen auf Nachhaltigkeit! Alle Updates aus der Branche findet ihr wie immer in unseren Affiliate Marketing News.

Neuigkeiten aus der Branche

Revolution im Affiliate Marketing durch KI?

In unseren letzten Affiliate Marketing News haben wir u. a. den Affiliate Marketing Trend Report für 2024 thematisiert, aus dem deutlich hervorgegangen ist, dass KI eines der wichtigsten Themen der Branche ist. Passend dazu greift der Affiliate Blog KI in einem aktuellen Beitrag auf und beschreibt umfassend, welche Vorteile, Herausforderungen und Trends die Nutzung von KI mit sich bringt.

Gerade, wenn es um die Automatisierung von alltäglichen Arbeitsabläufen im Affiliate Marketing geht, kann die KI zukünftig von großem Nutzen sein. Der große Haken liegt aber nach wie vor beim Thema Datenerhebung und Datenschutz. Wie risikofrei ist die Nutzung von KI gegenüber der Erhebung von Daten und liefert sie tatsächlich so qualitativ hochwertige Ergebnisse, wie sie verspricht? Das sind Fragen, die die Marketer an einer verstärkten Nutzung zweifeln lassen.

Ein Blick in die Prognosen und Trends des Affiliate Blogs verrät, dass KI vor allem bei der Erzeugung personalisierter Empfehlungen bei gesprochen Anfragen über Sprachassistenten, bei umfangreichen Datenerhebungen oder bei der erhöhten Nachfrage der Konsument*innen nach Nachhaltigkeit eine übergeordnete Rolle spielen könnte. Habt ihr auch Vermutungen, wo Künstliche Intelligenz im Affiliate Marketing zukünftige glänzen wird? Teilt es uns in den Kommentaren mit. Künstliche Intelligenz: das Allerheilmittel in der Affiliate-Branche und im Online Marketing allgemein?

Klarnas Umfrage-Ergebnisse zu Trends in der Kreislaufwirtschaft

Dass Nachhaltigkeit mehr als nur ein vorübergehendes Thema der Öffentlichkeit ist und sein sollte, zeigt ein neuer Bericht über aktuelle Trends in der Kreislaufwirtschaft von Klarna. Der Zahlungsanbieter mit Affiliate-Extras ist für seinen Shopping-Assistenten und die KI-gesteuerten Zahlungsnetzwerke für Endverbraucher*innen bekannt.

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass ein wachsendes Bewusstsein in Kreislaufpraktiken, wie der Reparatur von Gegenständen oder Second-Hand-Produkten, gerade bei jüngeren Generationen vorhanden ist. Trotz der hohen Awareness gibt es eine Kluft zwischen den Einstellungen zur Kreislaufwirtschaft und dem tatsächlichen Verhalten. Grund dafür sind Faktoren wie Machbarkeit, Kosten und Bequemlichkeit. In Folge des Berichts empfiehlt Klarna Unternehmen, Strategien und Bildung zu nachhaltigeren Praktiken, um Konsument*innen dazu zu bewegen, die Vorteile der Kreislaufwirtschaft stärker zu nutzen.

Wie Nachhaltigkeit im Affiliate Marketing funktionieren kann, darüber haben wir schon genauer in unserem Blogbeitrag gesprochen.

Teil der Strategie ist auch die Art der Bewerbung und die Kommunikation an die Konsument*innen, die im Affiliate Marketing bspw. über nachhaltig orientierte Publisher erfolgen kann. Darüber hinaus zeigt der Bericht von Klarna einmal mehr, dass das Konsumentenverhalten sich immer stärker ethischen und umweltfreundlichen Käufen zuwendet, die auch in der Affiliate-Strategie zu berücksichtigen sind.

Ingenious Technologies‘ Themen und Trends zum Anschauen

Ingenious Technologies könnte euch ein Begriff sein, wenn ihr unsere News häufiger lest. Falls nicht: Das Unternehmen ist als SaaS-Anbieter in der Branche etabliert und bietet eine Plattform an, die es Partner*innen und Unternehmen ermöglicht, sich zu vernetzen, ihr Netzwerk auszubauen und vertriebliche Geschäfte automatisiert durchzuführen. Ingenious ist dementsprechend auch ein von Veränderungen der Technologie-Branche geprägtes Unternehmen.

In einem aktuellen YouTube-Video geht es um die Veränderungen, Durchbrüche und Entwicklungen des letzten Jahres. Mitunter werden serverseitige Nachverfolgungs-Möglichkeiten vorgestellt, um eine zuverlässige Datenerhebung trotz Auflösung der 3rd-Party-Cookies zu gewährleisten. In diesem Zuge wird auch der erleichterte Übergang zu 1st-Party-Tracking thematisiert, was es insbesondere Affiliate-Netzwerken möglich macht, den Wechsel mit ihren Advertisern besser planen und gestalten zu können. Mehr zu den Entwicklungen bei Ingenious, z. B. zu dynamischen Datenansichten, einer mobilen UI für Partner*innen oder dem Data-View-Projekt, könnt ihr euch auf YouTube anschauen.

Apropos Tracking: lasst uns zusammen lernen!

Wenn wir schon mal beim Thema Datenerhebung sind: in unserem neuen, kostenlosen E-Mail-Kurs lernt ihr von unseren Kolleg*innen aus dem Web Analytics Team in nur sieben Tagen und mit jeweils fünf Minuten eurer Zeit mehr über die Grundlagen des Trackings – von den Gründen für Serverside Tracking bis hin zur Prüfung eurer Event Match Quality. Neben exklusivem Fachwissen erhaltet ihr praktische Beispiele und Tool-Tipps sowie ein offizielles Zertifikat. Tracking ist ein Thema, mit dem ihr euch gerade 2024 genauer beschäftigen solltet: Also, worauf wartet ihr noch? 🚀 Und wenn ihr jetzt schon Fragen habt: wir helfen euch gerne!

Merchants

Rakuten als Vorreiter in Sachen KI?

Das Affiliate-Netzwerk Rakuten bietet seit Kurzem eine Affiliate Intelligence unter dem Namen Rakuten Advertising an, welche KI, Daten, menschliche Intelligenz, Beziehungen, Verbindungen, Bewusstsein und Kreativität zusammenbringt, um ungeahnte Potenziale im Affiliate Marketing auszuschöpfen. Dazu zählen u. a. Features wie Audience Engine und Affiliate Conversion Journey, mit denen bspw. maßgeschneiderte Angebote für Verbraucher*innen und gezielte Kampagnen auf Pay-per-Performance-Basis ausgesteuert werden können. Auf Basis von Insights und Analysen schaffen sie ein noch tieferes Verständnis über das Kaufverhalten der Kund*innen.

Um die Erfolgschancen in der Nutzung von Rakuten Advertising im Rahmen einer Affiliate-Partnerschaft zu veranschaulichen, wurde eine Studie in der Zusammenarbeit zwischen shopping24 und dem Merchant Superdry durchgeführt. Unter Reduzierung des CPCs für shopping24 bei gleichzeitigem Einsatz eines ROAS-Trackers seitens Rakuten Advertising konnten eine Steigerung des ROAS um 219 % in den ersten vier Wochen nach Kampagnenstart und eine Umsatzsteigerung von 104 % erreicht werden. All diejenigen, die jetzt neugierig auf Rakuten Advertising sind, können hier mehr dazu lesen.

Neue Insights von Awin

Am 13. Februar hat Awin neue Insights aus der Affiliate-Branche in einem Webinar vorgestellt: Themen waren z. B. ein Recap für 2023 und Trends für dieses Jahr. Uns interessierten besonders die zehn Insights zu Konsumverhalten, Entwicklungen nach der Pandemie, Publisher-Segmenten und Branchen, die sich wieder erholen oder an Beliebtheit gewinnen.

Spannend war für uns vor allem die Erkenntnis, dass das Pandemie-Kaufverhalten wohl auch nach der Pandemie weiter fortbesteht und zu einer neuen Gewohnheit geworden ist. Zu den Verkaufsschlagern, die seit Pandemie-Beginn an wachsender Beliebtheit gewinnen und vorrangig online gekauft werden, zählen u. a. Bücher, Haustier-Zubehör oder Waren des alltäglichen Bedarfs.

Außerdem sind die Käufe über unterschiedliche Publisher-Segmente diverser als im Vergleich zum Jahr 2022. Dabei konnten Comparison Shopping Services und Shopping Content ihre Anteile hinsichtlich ihrer Performance steigern.

Neben nahezu gleichbleibenden Warenkörben je Branche und Publisher Verticals wurde auch die steigende Performance der Tech-Partner erwähnt. Zu den Top-Tech-Partnern zählen Awins Report zufolge ShopForward, usemax, Bounce Commerce, The Reach Group und Recova.