Affiliate Marketing News 03/2026: Idealos Antwort auf die Zukunft des Shoppings

Während Idealo mit einer eigenen App für ChatGPT den Preisvergleich direkt in die KI-Suche bringt, rüstet Meta seine Plattformen mit Affiliate-Tools auf. Außerdem haben wir für euch auch diesmal wieder Artikel- und Podcastempfehlungen zu Themen wie First-Party-Tracking als essenzielles Fundament und Affiliate Marketing für B2B dabei. Ihr habt noch kein Stammtisch-Ticket? Dann wird es Zeit – wir freuen uns, euch am 11. Juni in Leipzig zu treffen!

Neuigkeiten aus der Branche

Preisvergleich per Prompt: Idealo integriert sich in ChatGPT

Die Verzahnung von künstlicher Intelligenz und Affiliate Marketing nimmt weiter an Fahrt auf. Idealo hat eine eigene App für ChatGPT veröffentlicht, die den klassischen Preisvergleich direkt in die dialogbasierte KI-Suche integriert. Nutzer*innen können ab sofort in ihren Unterhaltungen bei ChatGPT nach konkreten Produkten suchen oder sich beraten lassen. Die App reichert die Antworten der KI dann mit strukturierten Produktinformationen und aktuellen Preisen aus der Datenbank der Preisvergleichsplattform an.

Für euch zeigt dieser Schritt sehr deutlich das Potenzial, das in der Verbindung von KI und E-Commerce steckt. Konsument*innen erhalten nicht nur eine interaktive Kaufberatung, sondern können Optionen und Preise direkt in einem Chat abwägen. Dabei werden die gesuchten Produkte mit direkten Verlinkungen inklusive der entsprechenden Tracking-Parameter zu den Partnerseiten ausgespielt. Händler*innen profitieren hierbei von einem neuen Touchpoint innerhalb der Customer Journey. Da die Bedürfnisse der User im Dialog mit der KI bereits stark eingegrenzt werden, gelangt Traffic mit einer sehr konkreten Kaufabsicht in die Onlineshops. Das dürfte sich positiv auf die Conversion-Wahrscheinlichkeit auswirken. Die Produktsuche verschiebt sich damit einmal mehr von der klassischen Suchmaschine hin zu einer interaktiven, fragebasierten Beratungsumgebung.

Wir halten das für einen der interessantesten Moves der Branche des bisherigen Jahres. ChatGPT erlaubt jetzt Publishern, Apps in deren Appstore zu integrieren. Idealo nimmt das mit Pauken und Trompeten als erster Player in DACH wahr. Wenn diesem Beispiel weitere Publisher folgen, könnte sich hier ein neues Eco-System aufbauen. Diese Chance sollte sich unsere Branche nicht entgehen lassen.

Idealos App in ChatGPT (Quelle: Idealo)

Impact gewinnt neuen Sales Director DACH für sich

Und der ist ein bekanntes Branchengesicht: Hakan Özal wird ab sofort den Sales-Bereich in DACH verantworten. Hakan, der zuvor berufliche Stationen bei Awin, FinanceAds, der DKB und bunq hatte, ist ausgewiesener Finance-Experte und wird demzufolge seinen ersten Fokus für Impact genau hier setzen. Im DACH-Markt gebe es noch großes Potenzial, vor allem in Branchen, in denen komplexe Customer Journeys, hohe Datenschutzanforderungen und regulatorische Vorgaben transparente und nachvollziehbare Partnerschaftsprogramme besonders relevant machen – Finance ist genau so ein Vertical. Wir wünschen ihm und Impact dabei vollstes Gelingen! 😊

Metas neue Affiliate-Strategie für Creator*innen

Meta greift im Bereich Social Commerce an und orientiert sich mit massiv erweiterten Affiliate-Tools für Instagram und Facebook an der Konkurrenz, dem TikTok Shop. Creator*innen erhalten künftig die Möglichkeit, Produkte von ausgewählten Partnerunternehmen direkt in ihren Reels, Stories und Posts zu verlinken.

Das neu vorgestellte Affiliate-Partnership-Programm startet zunächst mit großen Marktplätzen wie Amazon in den USA und Shopee im asiatischen Raum. Weitere Anbindungen an Plattformen wie eBay und Temu sollen demnächst folgen. Nutzer*innen gelangen durch einen Klick auf die markierten Produkte direkt zum Checkout der jeweiligen Shops, während die Creator*innen im Gegenzug klassische Affiliate-Provisionen kassieren. Zusätzlich testet Meta eine Tagging-Option, mit der bis zu 30 spezifische Artikel aus verknüpften Brand-Katalogen direkt in einem Reel markiert werden können. Diese Tagging-Funktion soll in insgesamt 22 Märkten ausgerollt werden, wozu auch Deutschland gehört.

Für die Affiliate-Branche bedeutet diese Entwicklung eine spürbare Verschiebung der Touchpoints. Wenn der Übergang von der Produktentdeckung im Video-Content bis hin zum Kaufabschluss immer nahtloser wird, entstehen neue, provisionsbasierte Vertriebswege abseits der klassischen Netzwerke. Marken können ihre Produktkataloge so direkt an die Reichweite von Creator*innen koppeln. Ein genauer Starttermin für die deutschen Nutzer*innen wurde noch nicht offiziell bestätigt, allerdings wird ein Launch im Laufe des Jahres 2026 erwartet.

Webinar

Während die KI-Modelle sich rasant weiterentwickeln, schöpfen nur 5 % der Marketing-Teams bisher das volle Potenzial wirklich aus. Doch nicht die KI ist das Problem für fehlenden Impact – viele nutzen sie einfach noch nicht richtig.

Unsere CEO Katja von der Burg und Nicklas Lindby, Engagement Partner bei Obsidian, zeigen euch im wie ihr die KI wirklich für euch arbeiten lasst. Freut euch auf gebündeltes Spezialwissen zum Thema AI & Automation aus unserer Agenturgruppe und erfahrt, wie ihr weg von einfachen Prompts hin zu echten „KI-Partnern“ kommt.

Merchants

First-Party-Tracking im Affiliate Marketing – das Fundament

In einem Gastbeitrag auf dem Oliro-Blog verdeutlicht Markus Wigbels (easy Marketing), warum sauberes Tracking heute weit mehr als nur ein technisches Detail ist. Da Browser wie Safari und Firefox Third-Party-Cookies blockieren, verlieren Advertiser ohne modernes Setup systematisch Conversions und das Vertrauen ihrer Partner. First-Party-Tracking über eine eigene Subdomain sowie Server-to-Server-Lösungen (S2S) sind daher essenziell, um Tracking-Quoten von über 95 % zu erreichen und unabhängig von Ad-Blockern zu agieren.

Ein zentraler Punkt ist zudem die Diskrepanz zu Google Analytics 4. Markus warnt davor, GA4 als alleinige „Wahrheit“ für Affiliate-Sales zu nutzen, da unterschiedliche Attributionsmodelle und Consent-Einstellungen die Daten verfälschen. Wir zitieren Markus direkt:

Typische Tracking-Fehler

Kein S2S-Tracking: Ausschließlich clientseitiges Tracking ist fragil. Jeder Ad-Blocker kann es aushebeln.

Ausschließlich clientseitiges Tracking ist fragil. Jeder Ad-Blocker kann es aushebeln. Subdomain ohne SSL: Ohne Zertifikat blockiert der Browser die Verbindung. Sieht korrekt aus, funktioniert aber nicht.

Ohne Zertifikat blockiert der Browser die Verbindung. Sieht korrekt aus, funktioniert aber nicht. Cookie-Laufzeit zu kurz: Ein Cookie, der nach 24 Stunden verfällt, sorgt für massive Attributionslücken.

Ein Cookie, der nach 24 Stunden verfällt, sorgt für massive Attributionslücken. GA4 als Affiliate-Wahrheit: Wer auf Basis von GA4 storniert, verliert Publisher.

Wer auf Basis von GA4 storniert, verliert Publisher. Kein Monitoring: Browser-Updates oder Shop-Migrationen können das Setup jederzeit beeinträchtigen.

Browser-Updates oder Shop-Migrationen können das Setup jederzeit beeinträchtigen. Fehlende Team-Abstimmung: Affiliate-Management, IT und Datenschutz müssen gemeinsam aufsetzen.

Für Advertiser gilt: Wer beim Tracking spart, verliert langfristig den Zugang zu leistungsstarken Publishern.

Podcast-Tipp: B2B im Affiliate Marketing

Dass Affiliate Marketing auch für B2B interessant ist, wissen wir in der Agentur schon seit einigen erfolgreich gelaufenen Partnerprogrammen mit diesem Fokus. Ihr wisst das spätestens nach der Lektüre des Blogartikel-Zweiteilers von Marius Hasselkus, Partner Marketing Manager bei Sage. Außerdem spricht Marius über das Thema in der aktuellen Folge von Affiliate-TalkxX. Anhören lohnt sich!

Events

Affiliate Stammtisch 2026: Schon euer Ticket gesichert?

Am 11. Juni 2026 heißt es in der Leipziger Moritzbastei wieder: starkes Networking, spannende Vorträge und echter Austausch. Gemeinsam mit adseed freuen wir uns schon jetzt darauf, die Affiliate-Szene wieder beim Affiliate Stammtisch in Leipzig, dem bewährten Networking-Event der Branche in Mitteldeutschland, zu begrüßen. Sichert euch jetzt euer Ticket – wir freuen uns, euch zu sehen!

Speaker werden bei der TactixX und Affiliate Conference

Für die beiden Konferenzen TactixX und Affiliate Conference ist das Team von Oliro aktuell auf der Suche nach spannenden Speaker*innen. Du hast Lust, auf der Bühne zu stehen und dein Wissen sowie praxisnahe Cases mit dem Publikum zu teilen? Dann melde dich gerne bei ihnen.