Die Affiliate-Branche steht vor einem massiven Umbruch: Während das Ende der DeutschlandCard bis 2026 die Risiken großer Partner-Abhängigkeiten verdeutlicht, formiert sich mit dem neuen Affiliate & Partner Marketing Circle (APMC) im BVDW eine starke institutionelle Stimme für den Markt. Parallel dazu sorgt Google mit dem Verbot von „Back Button Hijacking“ für Unruhe bei Publishern, was den Ruf nach neuen Standards und technischer Innovation verstärkt. Alle Updates erfahrt ihr wie immer hier.

Neuigkeiten aus der Branche

Das Ende einer Loyalty-Ära: DeutschlandCard stellt Betrieb bis Ende 2026 ein

Die DeutschlandCard GmbH wird ihren operativen Geschäftsbetrieb spätestens zum 30. November 2026 vollständig einstellen (wir berichteten auch in unserer PJ Weekly Ausgabe #15). Darüber hat das Management die Öffentlichkeit und die Belegschaft in München informiert. Der Medienkonzern Bertelsmann zieht damit die Konsequenzen aus einer wirtschaftlichen Entwicklung, die dem Unternehmen auf absehbare Zeit keine realistische Möglichkeit mehr geboten hat, die Verlustzone zu verlassen. Für das Affiliate- und Partnermarketing zeigt dieser Schritt eindrücklich die Risiken von starken Abhängigkeiten in Netzwerken auf.

Den Anfang vom Ende markierte der Wegfall des größten Handelspartners Edeka, der Anfang 2025 zum Konkurrenten Payback wechselte. Damit entzog sich dem Programm massiv die nötige Reichweite und Frequenz, womit die wirtschaftliche Grundlage des bisherigen Geschäftsmodells quasi über Nacht wegbrach. In der Folgezeit versuchte das Unternehmen mit Neuausrichtungen eine Positionierung als skalierbare Commerce-Media-Plattform für Werbetreibende und Partner sowie als digitaler Shoppingbegleiter. Trotz Investitionen und modernisiertem Kampagnenmanagement blieben jedoch die notwendige Nutzerakzeptanz und Nachfrage im B2B- sowie B2C-Bereich aus.

Für die Nutzer*innen und Partner gibt es erst einmal eine Entwarnung, was die gesammelten Punkte betrifft. Bis zur endgültigen Einstellung im November 2026 bleibt der Betrieb in einer geordneten Übergangsphase bestehen.

Mit der geplanten Einstellung verschwindet ein langjähriger Akteur aus dem deutschen Loyalty- und Bonusprogramm-Markt. Das Prinzip der Kundenbindung über Treuepunkte hat hier fast zwei Jahrzehnte lang Millionen von Konsument*innen begleitet. Für die Branche zeigt sich daran aber auch überdeutlich, wie fragil Geschäftsmodelle sein können, wenn sie in ihrer Reichweite stark von einzelnen, dominierenden Partnern abhängig sind. Wir als Agentur waren immer unheimlich gerne mit den Ansprechpartner*innen der DeutschlandCard im Austausch und hoffen sehr, dass für die Mitarbeitenden neue Perspektiven bei Bertelsmann oder innerhalb der Branche gefunden werden. Ein riesiges Dankeschön schon einmal an dieser Stelle für die stets sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit! Falko Reß, Senior Specialist Affiliate Marketing

Ein Meilenstein für die Branche: Gründung des Affiliate & Partner Marketing Circle (APMC)

Die Affiliate-Branche rückt enger zusammen: Unter dem Dach des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) wurde offiziell der Affiliate & Partner Marketing Circle (APMC) mit einer Gründungssitzung ins Leben gerufen. Der APMC verfolgt drei konkrete Ziele:

Sichtbarkeit durch Thought Leadership und Präsenz

Vertrauen durch Standards, Code of Conduct und Transparenz

Gestaltung durch aktive Mitwirkung an Markt- und Regulierungsthemen

Unter dem Vorsitz von André Koegler, Strategic Partnerships & Country Lead DACH bei impact.com, und einem starken, namhaften Gremium aus Branchenexpert*innen soll die Branche insgesamt als strategische Säule im Marketing-Mix gefestigt werden.

Somit wandelt sich das Verständnis von reinem Performance Marketing hin zu einem ganzheitlichen Wachstumstreiber entlang des gesamten Funnels. Durch die enge Kooperation mit der Affiliate & Partner Marketing Association (APMA) wird zudem eine wichtige europäische Perspektive geschaffen, um die institutionelle Heimat der Affiliate-Welt nachhaltig zu stärken.

Nach der ChatGPT-Integration folgt das Werbegeschäft: idealo bringt die „idealo Ads“

Der Preisvergleicher idealo erweitert sein Geschäftsmodell: Mit dem Launch von „idealo Ads“ und dem Konzept „Decision Media“ tritt idealo als eigenständige Werbeplattform auf. Der Ansatz zielt darauf ab, Nutzer*innen in aktiven Kaufentscheidungsphasen für Advertiser kontextuell adressierbar zu machen – mit dem Argument, dass Werbebotschaften genau dann wirken, wenn die Kaufentscheidung noch offen ist.

Für Advertiser ist das Angebot vor allem dann relevant, wenn dedizierte Media-Budgets jenseits klassischer CPC- oder Affiliate-Modelle vorhanden sind. Wie sich idealo Ads in bestehende Performance-Setups integrieren – oder mit ihnen konkurrieren – dürfte in den kommenden Monaten eine der interessanteren Fragen für den Markt sein.

Mit dieser Vorschau kündigt idealo die neuen Platzierungen an (Quelle: idealo).

Publisher

Google verschärft seine Spam-Richtlinien und stuft das sogenannte „Back Button Hijacking“ ab sofort als bösartige Praktik ein. Dabei handelt es sich um Techniken, die verhindern, dass Nutzer*innen über den Zurück-Button des Browsers zur ursprünglichen Seite zurückkehren. Stattdessen werden sie auf Werbeseiten umgeleitet oder in Navigationsschleifen festgehalten. Laut Google untergräbt dies das Nutzervertrauen und führt zu einer manipulativen User Experience.

Ab dem 15. Juni 2026 wird diese Praxis konsequent sanktioniert. Betroffenen Websites drohen manuelle Maßnahmen oder automatisierte Ranking-Verluste. Das sind durchschlagende News für entsprechendes Affiliate-Geschäftsmodells unseres Kanals.

Das Branchen-Echo ist dementsprechend groß

Hendrik Seifert, Geschäftsführer der Marketing-Agentur KUPONA, warnt vor den Folgen der neuen Google-Spam-Richtlinie zum „Back Button Hijacking“. Zwar begrüßt das Unternehmen den Schutz vor manipulativer Navigation, kritisiert jedoch die fehlende Differenzierung. Laut Hendrik stellt die pauschale Formulierung auch legitime, konsentierte Technologien unter Generalverdacht. Tools wie „ReBounce“, die Nutzern nach expliziter Einwilligung im selben Shop-Umfeld Mehrwerte bieten, würden so fälschlicherweise mit betrügerischen Praktiken gleichgesetzt.

ADCELL zum Back-Button-Verbot: Aufruf zu aktiver Mitgestaltung

Gregor Janik, Geschäftsführer des Affiliate-Netzwerks ADCELL, nutzt seine Reaktion auf die Google-Maßnahmen für einen Aufruf: Es sei nun notwendig nicht nur zu reagieren, sondern anzufangen aktiv zu gestalten. Zwar seien technische Anpassungen – etwa durch alternative Trigger wie Mouse-Flow – machbar, doch binde das ständige Reagieren auf Google-Vorgaben wertvolle Innovationsressourcen. Laut Gregor ist es für Publisher und Advertiser nun entscheidend, nicht nur passiv auf regulatorische Änderungen zu warten.

Der Appell: Marktteilnehmer*innen sollten sich im neu gegründeten APMC innerhalb des BVDW organisieren. Ziel ist es, Praxiserfahrungen zu bündeln und die Rahmenbedingungen der Branche aktiv mitzugestalten, statt lediglich auf externe Restriktionen zu reagieren. Nur durch eine institutionelle Zusammenarbeit könne echte Innovationskraft und nachhaltiges Wachstum für den Affiliate-Markt langfristig gesichert werden.

COUPONS.DE übernimmt Webgears-Assets und expandiert in sieben neue Märkte

Das Gutscheinportal COUPONS.DE wächst: Mit der Übernahme wesentlicher Website-Assets der Webgears Group erweitert die COUPONS4U GmbH ihr Portfolio um acht etablierte Domains in sieben Ländern. Dazu gehören neben dem deutschen Gutscheinportal gutscheinsammler.de auch internationale Seiten wie couponbox.com (USA), reduc.fr (Frankreich), cupones.es (Spanien) sowie weitere Portale in Italien, Großbritannien, Dänemark und Schweden. Unterzeichnet wurde der Vertrag am 15. April 2026 in Berlin.

Wie er auf LinkedIn teilte, hatte Gründer und CEO Torsten Latussek für 2026 lediglich den Launch von COUPONS.AT geplant. Die Gelegenheit der Übernahme der Webgears-Assets hat den ursprünglichen Plan in deutlich größerem Maßstab ersetzt. Für den deutschen Affiliate-Markt bedeutet der Deal unter anderem, dass gutscheinsammler.de als etabliertes Publisher-Asset an einen im Markt verwurzelten Akteur übergeht.

Webinar

KI einzusetzen ist leicht. Eine rechtssichere und skalierbare Lösung für das gesamte Unternehmen zu finden, die eigentliche Herausforderung.

Catayoun Azarm, Customer Engineer bei Google, und Projecter-CEO Katja von der Burg stellen euch in unserem nächsten AI Update am Dienstag, den 19. Mai, Gemini Enterprise vor. Mit Fokus auf eine sichere und datensouveräne Nutzung zeigen sie Anwendungsfälle und Beispiele, wie die Implementierung in eurem Unternehmen funktionieren kann.

Merchants

Paukenschlag im Affiliate-Markt: Rakuten und Impact.com verkünden strategische Allianz

Die Branchenschwergewichte Rakuten International und Impact.com bündeln ihre Kräfte in einer weitreichenden Allianz. Ziel der Partnerschaft ist die globalen Partnerbeziehungen und Managed Services von Rakuten Advertising, die Cashback-Shopping-Plattform und Konsumentendaten von Rakuten Rewards sowie die Plattformtechnologie und den Marktplatz von Impact.com zu kombinieren. Durch die Verknüpfung von Rakutens „Performance Intelligence“ und Impacts Marktplatz entsteht eine schlagkräftige Alternative zu klassischen Performance-Kanälen, die Werbetreibenden eine präzisere Attribution und Optimierung der gesamten Shopping-Journey ermöglicht.

Interessant: Es handelt sich nicht um eine Übernahme, sondern um eine Kooperation auf Augenhöhe. Während Rakuten seine KI-Tools weiter schärft, profitiert Impact von Rakutens exklusivem Publisher-Inventar. Details zur Umsetzung werden auf den kommenden Branchen-Events in Scottsdale und Austin erwartet. Noch bleibt offen, wie tiefgreifend z.B. der Datenaustausch bzgl. Touchpoints wirklich ist. Offiziel ist Impact für Rakuten Technologiepartner und Rakuten für Impact Service-Agentur.

„Partner-Renaissance“: Neues Standardwerk zur Partnerökonomie erschienen

Mit seiner Buch- und Onlineveröffentlichung „Partner-Renaissance“ wirft André Koegler einen tiefgreifenden Blick auf die strategische Bedeutung des Partner-Marketings. Das Fachbuch, ergänzt durch eine dynamische Online-Plattform, analysiert Affiliate-Modelle nicht mehr nur als reinen Performance-Kanal, sondern als essenzielle ökonomische und gesellschaftliche Infrastruktur. Koegler beschreibt darin, wie Partnerbeziehungen das digitale Gleichgewicht und moderne Konsumverhaltensmuster prägen.

Das Werk beleuchtet die gesamte Customer Journey – von der ersten Inspiration bis zur Weiterempfehlung – und ordnet die Branche in den Kontext von KI-basierten Journeys und neuen Commerce-Interfaces ein. Wir loben den Tiefgang der Arbeit von André, in den seine gesamte Erfahrung in unserer Branche eingeflossen ist. Für Entscheider markiert das Projekt den Wandel des Kanals hin zu einem ganzheitlichen, vertrauensbasierten Ökosystem der digitalen Wertschöpfung. „Partner-Renaissance“ von André Koegler (Quelle: andre-koegler.de)