Viel Furore im Affiliate Marketing – diesmal um die Social-Media-Plattformen: Bei YouTube gibt es neue, spannende Features, die Affiliate-Partnerschaften künftig vereinfachen sollen, während die Marketer in den USA ein mögliches TikTok-Verbot fürchten. Neben Neuigkeiten zum Thema KI verraten wir euch, wo ihr uns als nächstes treffen könnt. Das und weitere Updates aus der Affiliate-Branche gibt’s wie immer hier in unseren Affiliate Marketing News!

Neuigkeiten aus der Branche

TikTok-Verbot in den USA? Mögliche Folgen für Affiliate Marketer

Die amerikanische Regierung diskutiert derzeit über ein mögliches TikTok-Verbot, das die Affiliate-Branche vor Ort unruhig werden lässt. Grund für die Sorge der Affiliate Marketer sind die Auswirkungen, die ein tatsächliches TikTok-Verbot für die Branche mit sich bringen würden.

In einem Interview teilen Lisa Riolo von Impact.com und Jim Nichols von Exclamation Marketing dazu ihre Gedanken. Dabei wird unter anderem hervorgehoben, wie wichtig die Diversifizierung und die Qualität eines Partnerprogramms und deren Marketingstrategien sind. So könnten bspw. die folgenden drei Taktiken die Abhängigkeit der Affiliate Marketer von TikTok in den USA verringern:

die Diversifizierung der Werbemöglichkeiten und Partnerschaften, der Fokus auf Qualität statt Quantität (hiermit ist gemeint, dass sich die Merchants auf hochwertige Inhalte und Partnerschaften sowie Nischenmärkte fokussieren sollten) und die rechtzeitige Krisenplanung im Falle eines TikTok-Verbots.

Obwohl ein tatsächliches Verbot der beliebten Social-Media-Plattform unwahrscheinlich ist, halten wir die genannten Maßnahmen in jedem Fall für sinnvoll, um sich nicht nur von einer Werbestrategie und einem (Publisher-)Segment abhängig zu machen. Es bleibt abzuwarten, ob die Sanktionen tatsächlich in Kraft treten und die Affiliates vor Ort entsprechend vorbereitet sein werden.

Neue Shopping Features bei YouTube

Schon im letzten Jahr hat sich YouTube damit beschäftigt, das Taggen für Content Creator zu vereinfachen und das Affiliate-Programm zu erweitern. Die Erfolgsquote der Shopping-bezogenen Videos war im letzten Jahr mit einer Viewtime von 30 Milliarden Stunden überragend hoch. Daher bringt das Videoportal mit Einzug des Frühlings einige neue Shooping Features an den Start, die gleichermaßen Vorteile für Marken und Creator bieten sollen.

So wird es bspw. die Möglichkeit geben, dass Creator Produkte ihrer Lieblingsbrands direkt kuratieren können: Ein neuer Affiliate-Hub ermöglicht es, die neuesten Angebote der Advertiser sowie wettbewerbsfähige Provisionssätze, Rabattcodes und Produktproben von Marken zur Verfügung zu stellen. Weitere Infos und noch mehr neue Features von YouTube findet ihr hier.

YouTube bringt neue Shopping Features an den Start (Quelle: YouTube).

Tradedoubler macht gemeinsame Sache mit AdPolice

Das Netzwerk Tradedoubler hat die Partnerschaft mit dem Fraud-Protection Tool AdPolice bekannt gegeben. Das Ziel der Partnerschaft ist klar: Langfristig soll AdPolice dabei helfen, dass Partner*innen schnellstmöglich auf betrügerische Aktivitäten im Rahmen der Zusammenarbeit aufmerksam gemacht werden. Tradedoubler räumt damit nicht nur dem Thema Markenschutz eine hohe Priorität ein, sondern bietet auch die Möglichkeit, Fraud-Fälle wie Ad Hijacking und Brand Bridding schnell aufzudecken und zu isolieren.

Merchants

Vorteile für Advertiser durch Partnerschaften mit Increasingly und Searchspring

Zugegebenermaßen geht es hierbei um Awin-Advertiser, die sich die Zusammenarbeit zwischen dem KI-Tool Increasingly (Ende 2023 übernommen von Searchspring) und dem Affiliate-Netzwerk zunutze machen dürfen. Increasingly bietet einige Möglichkeiten, bei denen Merchants die Ohren spitzen sollten. Advertiser bei Awin erhalten Zugang zum Searchspring Predictive Product Bundling, einen umfassenden Lösungsansatz, um den durchschnittlichen Warenkorb als auch die Conversionrate im Partnerprogramm zu erhöhen. Eine innovative Produktbündelungsstrategie, die den Advertisern im Rahmen der Partnerschaft zur Verfügung gestellt wird – so können sowohl das Engagement als auch der Umsatz gesteigert werden.

Eine Partnerschaft mit Increasingly zu starten ist simpel: Einfach im Awin-Konto anmelden und nach dem KI-Tool im Plugin Store suchen. Weitere Infos zu Increasingly und Searchspring sowie der richtigen Anbindung findet ihr hier.

Publisher

Was wäre unsere Auslese ohne das Thema KI? UNITE.AI stellt zehn gut funktionierende KI-Tools im Affiliate Marketing vor und lädt so dazu ein, Künstliche Intelligenz stärker in den Arbeitsalltag zu integrieren: Damit soll es Affiliate Marketern leichter fallen, passende Content-Inhalte verschiedener Art zu erstellen und Partnerprogramme automatisiert verwalten zu können. Alle vorgestellten Tools inklusive näherer Erläuterung findet ihr im Beitrag.

Wie sieht es bei euch aus? Nutzt ihr eins der aufgelisteten KI-Tools bereits bei alltäglichen To-dos oder setzt ihr nach wie vor auf die bereits etablierten, teils manuellen Arbeitsprozesse ohne KI? Schreibt es uns!

Gutscheinpony.de goes Trimexa

Nachdem Trimexa bereits das Deal- und Gutschein-Portal Schnäppchenfuchs übernommen hat, gehört seit kurzem auch Gutscheinpony.de zum stetig wachsenden Affiliate. Aktuell sind noch keine großen Veränderungen bei der Gutschein-Seite zu sehen. Es scheint jedoch so, dass Trimexa hier bereits an großen Plänen arbeitet und zeitnah mit einem neuen Portfolio an Aktionsmöglichkeiten an den Start geht. Warten wir ab, was kommt.

Events

OMR 2024: lasst uns treffen!

Auch 2024 sind wir von Projecter wieder auf dem größten Online Marketing Event des Landes dabei und freuen uns auf spannende Vorträge, Events und Networking beim beliebten Hamburger Online Marketing Festival. Ihr wollt euch gerne mit uns vor Ort austauschen? Dann schreibt Robert, Mathias oder Marius aus unserem Affiliate Marketing Team einfach auf LinkedIn und wir finden einen gemeinsamen Termin zum Austausch – bis bald auf der OMR!

Awin ThinkTank 2024

Vom Partner Marketing über das Affiliate Tracking bis zu neusten Daten-Insights des Netzwerks: Von Dienstag, den 11. Juni, bis Mittwoch, den 12. Juni 2024, findet auf dem TEC Event Campus in Berlin der diesjährige Awin ThinkTank statt. Euch erwartet ein Event mit spannenden Brancheneinblicken, hochkarätigen Referent*innen, interaktiven Workshops und vielen Networking-Möglichkeiten. Tickets und weitere Infos zum Event gibt es direkt bei Awin. Wir sehen uns dort!

Vom 11. bis 12. Juni findet der Awin ThinkTank 2024 statt.

Reminder: Affiliate Stammtisch 2024

Der Affiliate Stammtisch in Leipzig ist und war für uns als Leipziger Agentur schon immer eine Herzensangelegenheit und umso mehr freuen wir uns, dass wir dieses Jahr gemeinsam mit Adseed als einer weiteren Leipziger Agentur das Comeback des Events am Donnerstag, den 12. September 2024, in der Moritzbastei feiern dürfen.



Mit dem Affiliate Stammtisch kehrt eine wichtige Networking-Veranstaltung der Affiliate-Marketing-Szene zurück. Freut euch auf spannende Insights und Networking-Kontakte. Hier nochmal der Termin zum Vormerken:

Affiliate Stammtisch 2024

Donnerstag, 12. September 2024

Moritzbastei, Kurt-Masur-Platz 1, 04109 Leipzig

Ihr wollt keine Updates verpassen? Dann meldet euch zum Affiliate-Stammtisch-Newsletter an.

Am Donnerstag, den 12. September 2024, findet der Affiliate Stammtisch statt – jetzt schon mal vormerken!