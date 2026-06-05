Während KI die Suchlandschaft und damit auch das Affiliate Marketing verändert, gewinnen Plattformen wie TikTok weiter an Relevanz für Publisher, und Netzwerke feilen an zukunftssicheren Attributionsmodellen. Wer den Anschluss nicht verlieren will, muss die aktuellen Entwicklungen präzise analysieren und im Austausch bleiben. Unser Tipp: das könnt ihr auch beim Affiliate Stammtisch am kommenden Donnerstag, den 11. Juni, in Leipzig. Unseren exklusiven Rabattcode, mit dem ihr Last Minute nochmal 30 % auf eure Tickets spart, findet ihr weiter unten in unseren Affiliate News! 😉

Neuigkeiten aus der Branche

Perspektiven für die Zukunft des Affiliate Marketings

Der europäische Affiliate-Markt professionalisiert sich weiter, sieht sich jedoch auch mit regulatorischen und technologischen Herausforderungen konfrontiert – insbesondere mit dem fortschreitenden Abschied von Third-Party-Cookies. Dennoch beobachten wir, dass die Branche recht optimistisch in die Zukunft blickt, da die Flexibilität des Performance-Modells nach wie vor einen hohen ROI für Werbetreibende garantiert.

Tim Lomborg, Regional Managing Director bei Awin, betont in einer aktuellen Einschätzung, dass der Schlüssel zum künftigen Wachstum in der Diversifikation des Publisher-Mixes und in First-Party-Datenlösungen liegt. Große Medienhäuser, Content-Commerce-Ansätze und innovative Tech-Publisher prägen den Markt zunehmend. Mehr Details zu Wachstumstreibern und regionalen Unterschieden lassen sich im Zukunftsausblick für das europäische Affiliate Marketing von Awin nachlesen. Werbetreibende müssen auf jeden Fall bereit sein, technologische Upgrades (wie Server-to-Server-Tracking) zügig zu implementieren, um messbar zu bleiben.

Affiliate Stammtisch 2026 am 11. Juni: Jetzt noch mit Last-Minute-Rabatt euer Ticket sichern!

Hand aufs Herz: Wo ihr euch aktuell eure Strategien und echten Erfahrungswerte, wenn Google-Updates, KI-Suchergebnisse und neue rechtliche Spielregeln die Affiliate-Welt gefühlt wöchentlich auf den Kopf stellen? Alleine vorm Bildschirm?

Am kommenden Donnerstag, den 11. Juni 2026, bringt der Affiliate Stammtisch bei uns in Leipzig wieder die wichtigsten Akteure der Affiliate-Branche zusammen – eure nächste Gelegenheit, um euch mit tiefgehenden Insights auf den aktuellsten Stand zu bringen und neue, wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Unser Speaker-Line-up im Überblick

Maik Schindler , Head of SEO bei B+M Webworks: „Damals war Affiliate einfacher. Heute ist es ehrlicher. Ein Status-Bericht zu AI Search & Affiliate-Modellen 2026“

, Head of SEO bei B+M Webworks: „Damals war Affiliate einfacher. Heute ist es ehrlicher. Ein Status-Bericht zu AI Search & Affiliate-Modellen 2026“ Tilman Herbrich , Rechtsanwalt bei Spirit Legal: „Neue Spielregeln für Online-Marketing: Was Digital Omnibus und EU-AI-Act für dich bedeuten“

, Rechtsanwalt bei Spirit Legal: „Neue Spielregeln für Online-Marketing: Was Digital Omnibus und EU-AI-Act für dich bedeuten“ Tobias Sökefeld , Autor & Affiliate Marketing bei F.A.Z. Kaufkompass GmbH: „Trust als Conversion-Treiber: Die Rolle von Testportalen bei der Kaufentscheidung“

, Autor & Affiliate Marketing bei F.A.Z. Kaufkompass GmbH: „Trust als Conversion-Treiber: Die Rolle von Testportalen bei der Kaufentscheidung“ Torsten Leidloff, Senior Specialist Affiliate Marketing und AI Ambassador bei Artefact: „Die Post-Klick-Ökonomie: Das Affiliate-Playbook für Agentic Commerce“

Unsere Expert*innen bei der Panel-Diskussion

Neben den vier hochkarätig besetzten Speaker-Slots erwartet euch außerdem eine Panel-Diskussion, bei der wir die Expertise unserer Speaker in einem offenen und intensiven Austausch bündeln. Dabei wird kein Blatt vor den Mund genommen – unsere Panel-Teilnehmer diskutieren die Realitäten, Hürden und handfesten Cases im Marketing-Jahr 2026 und gehen dabei direkt auf Fragen aus dem Publikum ein.

Beim anschließenden Stammtisch mit Tombola und Grillbuffet im offenen Innenhof der Leipziger Moritzbastei wird genau darüber weiterdiskutiert. In entspannter Atmosphäre könnt ihr hier Kontakte knüpfen und Kooperationen anstoßen, die ihr per Mail oder LinkedIn einfach nicht erreicht.

30 % Rabatt auf eure Tickets gefällig?

Macht am besten jetzt noch eure Tickets fix: 30 % Rabatt für Kurzentschlossene mit unserem PJ Rabattcode „ASL-PJNEWS-26“. Einfach beim Checkout eingeben und euren Platz für das wichtigste Branchen-Event der Region sichern!

Lasst uns am nächsten Donnerstag gemeinsam netzwerken, lernen und das Business vorantreiben. Wir freuen uns, euch in Leipzig zu sehen! 🎉

Merchants

Die Stellschrauben für den Erfolg: So lässt sich die Performance eures Partnerprogramms steigern

Ein Affiliate-Programm aufzusetzen ist der erste Schritt – es dauerhaft profitabel und attraktiv für Top-Publisher zu gestalten, die eigentliche Arbeit. Viele unterschätzen, wie viel Potenzial durch mangelnde Datenpflege, starre Provisionsmodelle oder schlechte Kommunikation mit den Partnern verloren geht.

Wie wir es stets empfehlen, hilft ein strukturierter Ansatz dabei, ungenutzte Umsatzpotenziale zu bergen. Dabei kommt es vor allem auf eine transparente Datenbasis, die gezielte Aktivierung von inaktiven Publishern und die Bereitstellung optimierter Werbemittel an. Wer hier systematisch vorgeht, kann die Effizienz seines Programms signifikant steigern.

Einen praxisnahen Leitfaden mit konkreten Handlungsempfehlungen findet ihr auf OMR Reviews: Malte Hannig, Teamleiter Key Account Management bei DeutschlandCard GmbH, gibt in seinem Gastartikel strategische Tipps für einen Performance-Boost des Affiliate-Programms. Für das Partnermanagement bedeutet das ganz klar: Standardlösungen greifen zu kurz; eine individuelle Betreuung der wichtigsten Umsatzträger ist Pflicht.

PS: Ihr wünscht euch Unterstützung? Wir schauen uns eure Affiliate-Marketing-Strategie gern genauer an – schreibt uns einfach! ✉️

Online Masterclass: GEO & Future-Proof Ads

Deine Strategie für die nächste Generation der Suche

Die Suche verändert sich fundamental – und wer jetzt nicht handelt, verliert Sichtbarkeit an Konkurrenten mit der besseren Strategie. In unserem Masterclass Webinar am Mittwoch, den 24. Juni, bündeln wir für euch die wichtigsten Strategien und Insights rund um GEO und zukunftsfähiges Performance Marketing. Konkret, praxisnah und direkt aus dem Agenturalltag, mit echten Kampagnen und belastbaren Daten für euer restliches Jahr 2026 im Online Marketing. Jetzt kostenfrei anmelden.

Publisher

KI-Agenten in der Google-Suche: Was veränderte Nutzerströme für den Affiliate-Traffic bedeuten

Die Integration von KI in die Suchmaschinenoberflächen – etwa durch Google AI Overviews – verändert das Nutzerverhalten grundlegend. Anstatt sich durch eine Liste von blauen Links zu klicken, erhalten User jetzt direkt auf der Suchergebnisseite synthetisierte Antworten. Für Content-Publisher, die stark von organischem Suchmaschinen-Traffic abhängig sind, wirft das natürlich existenzielle Fragen auf. Wenn KI-Agenten die Informationsbeschaffung übernehmen, verschiebt sich der Klick-Traffic weg von klassischen, informationalen Keywords hin zu tiefergehenden, transaktionalen Abfragen.

Affiliates müssen deshalb ihre Content-Strategie anpassen: Weg von oberflächlichen Texten, die eine KI leicht replizieren kann, hin zu echtem Expertenwissen, tiefen Produkttests und Community-basiertem Vertrauen. Einen analytischen Blick auf diese Verschiebung bietet die Analyse zu Google-Such-KI-Agenten und dem Affiliate-Traffic auf Affiverse. Wer hier frühzeitig auf „Information Gain“ – also den einzigartigen Mehrwert eines Beitrags – setzt, wird sich auch im veränderten Suchökosystem behaupten.

Faire Vergütung im KI-Zeitalter: Tradedoubler tritt OpenAttribution bei

Die veränderte Customer Journey, die, wie schon im vorherigen Artikel aufgezeigt, zunehmend durch KI-gestützte Touchpoints geprägt ist, verlangt auch nach neuen Wegen in der Erfolgsmessung. Es gilt sicherzustellen, dass Publisher, deren Inhalte als Datenbasis oder Empfehlungsquelle für KI-Modelle dienen, auch adäquat vergütet werden. Das Last-Click-Modell stößt hier endgültig an seine Grenzen.

Um eine faire und transparente Zuordnung von Sales in einer von KI beeinflussten Marketingwelt zu unterstützen, ist das Netzwerk Tradedoubler jetzt der Initiative OpenAttribution beigetreten. Ziel dieses Zusammenschlusses ist es, einen quelloffenen Standard für die Multi-Touch-Attribution zu etablieren, der plattformübergreifend funktioniert und den realen Wertbeitrag jedes Partners abbildet. Details zu dieser Kooperation und den dahinterstehenden Zielen findet ihr in der offiziellen Pressemitteilung von Tradedoubler zum Beitritt bei OpenAttribution.

Der Schritt zeigt deutlich, dass die großen Netzwerke verstanden haben, dass technologische Offenheit das Vertrauen in den Kanal langfristig sichert.

Dass TikTok weit mehr als eine Plattform für Tanzvideos ist, dürfte in der Online-Marketing-Branche mittlerweile Konsens sein. Auch im Affiliate-Marketing etabliert sich Kurzvideo-Content als treibende Kraft für Empfehlungen und Sales. Doch die Produktion unterscheidet sich grundlegend von klassischen SEO- oder Display-Strategien: Hier zählen Authentizität, Schnelligkeit und das richtige technische Setup.

Publisher stehen oft vor der Herausforderung, mit einfachen Mitteln Content zu produzieren, der sowohl die Algorithmen bedient als auch konvertiert. Ein Blick auf die technischen Anforderungen und gängigen Tools zeigt, dass der Einstieg keine Hollywood-Ausrüstung erfordert, sondern ein gutes Verständnis für Storytelling und mobiles Editing. Wertvolle Einblicke in relevante Tools, Skripte und Umsetzungsstrategien liefert euch der fundierte Leitfaden zur TikTok-Content-Produktion bei 100partnerprogramme. Wer als Affiliate langfristig organischen Traffic über Social Media monetarisieren möchte, kommt an einer professionalisierten Video-Infrastruktur auf jeden Fall mittlerweile nicht mehr vorbei.

Events

Das war der Awin ThinkTank 2026

Nach einem Jahr im globalen Kontext feierte der Awin Think Tank DACH am 21. Mai 2026 sein eigenständiges Comeback in Berlin im Motorwerk – neue Location inklusive, und für unsere Kolleg*innen Hanna und Falko stand schnell fest: Das Warten hat sich definitiv gelohnt. Wir nehmen vom Event vor allem mit, dass sich die technologischen Rahmenbedingungen durch AI Commerce rasant verändern – solide Partnerschaften auf Augenhöhe aber das verlässliche Fundament für die nächste Affiliate-Ära bleiben. Mehr Details erfahrt ihr in unserem Blogartikel zum Event.

Unsere Projecter-Teammitglieder Hanna und Falko beim Awin ThinkTank 2026