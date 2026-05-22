Von AI Commerce und Partnerschaften auf Augenhöhe: Das war der Awin ThinkTank 2026

Nach einem Jahr im globalen Kontext feierte der Awin ThinkTank am 21. Mai 2026 sein eigenständiges Comeback in Berlin im Motorwerk – neue Location inklusive, und für unsere Kolleg*innen Hanna Bürger und Falko Reß stand schnell fest: Das Warten hat sich definitiv gelohnt.

Bereits am Vortag durfte Falko beim Awin Agency Advisory Board dabei sein, wo in kleinerer Runde über die strategische Netwerk-Ausrichtung und den zukünftigen Umgang mit KI-Traffic diskutiert wurde.

Das Hauptevent, der ThinkTank, selbst glänzte durch eine hervorragende Organisation, eine intuitive Event-App und ein perfekt strukturiertes Programm: Während der Vormittag für fachlichen Input reserviert war, bot der Nachmittag reichlich Raum für Deep Dives, Publisher Pitches und Networking. Neben der grandiosen Stimmung und exzellentem Streetfood machten liebevolle Details wie ein Berliner Späti, eine Carrera-Bahn, Affiliate Bingo und integrierte Massage-Pausen das Event zu einem echten Erlebnis.

Unsere Projecter-Teammitglieder Hanna und Falko beim Awin ThinkTank 2026

Inhaltlich machten Tim Lomborg und Gareth Powell in ihren Keynotes deutlich, dass sich die Branche von der einfachen Pixel-Welt verabschiedet und sich hin zu einer Multi-Signal-Infrastruktur bewegt. Ein zentrales Learning: Bereits 49 Prozent der Antworten von KI-Modellen auf die Frage nach passenden Produkten basieren auf Affiliate- und Review-Inhalten. Somit liefert hochwertiger Content also das qualitative Futter für die großen Sprachmodelle. Awin arbeitet folglich intensiv an Frameworks wie CDN-Monitoring, um diesen KI-Einfluss messbar zu machen.

Wo andere Events breite Fläche bieten, setzt der Think Tank auf Tiefe – und die bewusst gehaltene Teilnehmerzahl war genau der Grund, warum Gespräche hier selten an der Oberfläche blieben. Ein feierlicher Höhepunkt war zudem die Verleihung der Awin Agency Awards, bei denen wir den Gewinnern herzlich gratulieren.

Wir nehmen aus Berlin vor allem mit, dass sich die technologischen Rahmenbedingungen durch AI Commerce rasant verändern, solide Partnerschaften auf Augenhöhe aber das verlässliche Fundament für die nächste Affiliate-Ära bleiben. Vielen Dank an Awin für einen großartigen ThinkTank und bis zum nächsten Mal! 👋