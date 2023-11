Innovative KI-Tools für Affiliate-Netzwerke, neue Cashback-Apps, die auf Basis von Creator-Empfehlungen funktionieren sollen, und Affiliate-Events, die im November auf uns warten: In unseren neuen Affiliate Marketing News erfahrt ihr von allen Themen und Updates, die uns aktuell beschäftigen – natürlich abseits des Feinschliffs der Q4-Planung im Oktober und des Starts in die heiße Phase des Jahres in diesem Monat.

Neuigkeiten aus der Branche

Neue GA4-Reports helfen, Probleme im Checkout-Prozess zu identifizieren

Google Analytics 4 stellt seit kurzem neue Reportings zur Verfügung, die Merchants dabei helfen können, zu identifizieren, ob Probleme in der Purchase Journey oder beim Checkout-Prozess vorliegen.

Sie zeigen z. B., wo Kund*innen dazu neigen, einen potenziellen Kauf abzubrechen, bieten Einblicke in die Ausstiegsraten und helfen dabei, häufiger auftretende Probleme kontinuierlich im Auge zu behalten. So können etwa Probleme in der Navigation vorliegen oder Optimierungsmöglichkeiten beim Kaufprozess sichtbar werden.



Hier und da einen Blick in GA4 zu werfen und die Reports zu erstellen, ist damit also sehr sinnvoll, wenn es um die Verbesserung und Analyse des Kaufprozesses geht. Die Seite Practical E-Commerce gibt dazu einen tieferen Einblick und Praxistipps zur Erstellung der Reports in GA4.

Chatten mit dem Partnernetzwerk? KI macht’s möglich

Wir stellen uns folgendes Szenario vor: Nach dem Login in das Partnernetzwerk öffnet sich unten rechts ein Chatfenster. Hier steht kein/keine Mitarbeiter*in für einen kurzen schriftlichen Dialog zur Verfügung, sondern die KI des Netzwerks. Fragen wie „Welche Publisher schlägst du mir für Advertiser XY vor?“ wären damit in wenigen Sekunden beantwortet und das Programm könnte noch unentdeckte Möglichkeiten und Potenziale ausschöpfen.



Klingt für euch nach einer Utopie? Ist es aber nicht, denn der Drittanbieter affiliate.ai macht genau dieses Szenario jetzt zur Realität, indem Affiliate Marketer den Daten der Netzwerke künftig über eine KI jegliche Fragen stellen können. Wie das Konzept genau funktioniert, was das für den Datenschutz bedeutet und wo die Grenzen von affiliate.ai liegen, erfahrt ihr auf der Website.

Promptate Ads – Advertising x Affiliate x KI?

Passend zum bereits vorab erwähnten KI-Thema bieten die Münchner Online Rebels (MOR) jetzt die Möglichkeit, beim Chatbot ChatGPT Anzeigen zu schalten. Die sogenannten Promptate Ads wurden Anfang 2023 von der Promptate Inc. ins Leben gerufen und sind nun exklusiv über die MOR seit Juli auch in Europa verfügbar.

Varianten von Promptate Ads (Quelle: mor.team)

Bei den Promptate Ads handelt es sich um native Werbeanzeigen. Passt eine Anzeige thematisch zur Fragestellung eines Users, wird sie mithilfe von differenzierten Targeting-Mechanismen passend im Chat eingefügt.



Interessiert an dem Konzept und weiteren Infos? Dann könnt ihr hier direkt die Präsentation von Promptate Ads downloaden. Die Bewerbung mit ausgewählten Werbepartner*innen hat schon begonnen. Es wird per Click abgerechnet und im Q4 gibt es nach Aussage der MORs einen Rabatt von 25 %.

Ad pepper group und solute: Das neue Bündnis im Performance Marketing

Seit Oktober gehören der ad pepper media International N.V. knapp 26 % der Anteile der solute Holding GmbH & Co. KG, Gründer der bekannten Publisher-Plattform billiger.de. Darüber hinaus steht ad pepper bereits mit weiteren Gesellschafter*innen von solute im Rahmen des Erwerbs von mehr Anteilen an der GmbH & Co. KG in Kontakt – mit dem Ziel, eine Mehrheitsbeteiligung zu erlangen.

Warum der Zusammenschluss? Zwar betreiben ad pepper und solute verschiedene Geschäftsmodelle, sie wollen sich aber in ihren technischen Fähigkeiten, geografischen Ausrichtungen und Kundenbeziehungen ergänzen, um einen führenden börsennotierten Marktführer im Performance Marketing sowie digitale Marktplätze zu schaffen. Wir sind gespannt, welche Neuheiten der Zusammenschluss für Affiliate Marketer bereithält.

Publisher

zave.it: eine Cashback-App, die Affiliate Marketing für Creator lukrativ macht?

Zave.it ist eine neue App, gegründet von dem YouTuber Dave. In der App erhalten Nutzer*innen beim Kauf von Waren Cashback. Das ist erstmal nichts Neues und in Deutschland mit Publishern wie Shoop, DeutschlandCard oder Payback ein beliebtes und weit verbreitetes Affiliate-Geschäftsmodell.

Doch zave.it hat ein Ass im Ärmel, denn getragen wird die Idee von der Beteiligung verschiedenster Creator, die personalisierte Codes in der App generieren und mit ihren Follower*innen teilen. Dadurch treten nicht nur die Creator als Affiliate-Akteur*innen mit in den Ring ein und verdienen durch Werbeleistungen an den Käufen der Kund*innen mit. Auch die Kund*innen erhalten die Möglichkeit, etwas dafür zurückzubekommen. So sollen 80 % der von den Shops gezahlten Provision an die User gehen und 20 % an die Creator.

Was halten wir nun von zave.it? Ein Pluspunkt ist, dass eine Plattform geschaffen wird, die den Fokus besonders auf die hundertprozentige Ausschüttung des Cashbacks an die Käufer*innen und Creator (hier in Form einer Provision) legt. Zave.it selbst hat keinen Anteil an der Provision. Die Zielgruppe der App ist hier ganz klar die Generation Z – ein Milieu, das klassische Cashback-Systeme eher seltener nutzt. Die App bietet Merchants also die Möglichkeit, ihr Angebot auch den jüngeren Generationen auf einfache Weise näher zu bringen. Das bietet zum einen unausgeschöpfte Potenziale, die man als neuer Anbieter auf dem Gebiet mit Reichweite nutzen kann, und bringt frischen Wind gegenüber den Affiliate-Platzhirschen.

Allerdings ist der Gewinnanteil für Creator, die durch eigene Empfehlung ihre Community auf die App aufmerksam machen, mit nur 20 % Provisionsanteil bei einer möglicherweise niedrigen Cashback-Provision eher gering. Empfehlen die Creator die Produkte von Merchants direkt über einen Affiliate-Link auf ihren Kanälen, erhalten sie mit hoher Wahrscheinlichkeit einen größeren Anteil vom Kuchen. Die Kund*innen sparen außerdem dann den Zwischenschritt zur App und gelangen stattdessen direkt zum empfohlenen Produkt ihrer Wahl.

Ist die Idee also wirklich so innovativ wie gedacht und bietet den Creatorn eine höhere Gewinnbeteiligung als Affiliate Marketer? Es bleibt abzuwarten, wie sich das Konzept hinter zave.it entwickelt. Wir verfolgen das Geschehen mit Interesse weiter. Was sind eure Gedanken zu der Neugründung?

Der Hotspot der Hochsaison: Black-friday.de

Black-friday.de ist ein Publisher, der seine Plattform nutzt, um die Black Friday Deals verschiedenster Branchen und Unternehmen vorzustellen. Wenn ihr als Merchants Aktionen rund um den Black Friday plant, lohnt es sich also, das Platzierungsangebot von Black-friday.de genauer unter die Lupe zu nehmen.

Die Veröffentlichung der Deals erfolgt entweder als Basis- oder Premiumeintrag auf CPO- und/oder WKZ-Basis. Der Preis für die Platzierung hängt unter anderem davon ab, ob die Partner*innen ein Affiliate-Programm haben oder nicht. Der Countdown bis zum Black Friday läuft – werft gerne mal einen Blick auf Black-friday.de und das DACH-Angebot des Publishers: Nähere Infos, Factsheets & Co. gibt es hier.

Merchants

Kampagnenplanung für ein erfolgreiches Q4 mit Webgains

Das Q4 ist mit Veröffentlichung dieser Affiliate Marketing News zwar schon in vollem Gange – dennoch möchten wir euch nicht die wertvollen Tipps des Netzwerks Webgains für das umsatzstärkste Quartal der Affiliate-Branche vorenthalten. Neben einer frühzeitigen Planung und den wichtigsten Terminen für den Jahresendspurt, hält Webgains folgende neun Tipps für besonders entscheidend:

ein Affiliate-Programm an den Start bringen, schon im Sommer in die Planung für das Q4 gehen, die Optimierung des Produktdatenfeeds, Sonderplatzierungen bei Top-Publishern buchen, neue Partnerschaften mittels KI-Tools erschließen, Logistik und eigene Kapazität während des Q4-Geschäfts im Auge behalten, Aktionen gezielt einplanen, eine breite Spanne an Werbemitteln für deine Publisher bereitstellen und die Chancen auf Platzierungen durch Provisionserhöhungen und exklusive Gutscheincodes erhöhen.

Events

Webinar: Tracking nach dem Release von iOS 17 – Herausforderungen und wie ihr sie lösen könnt

Wenn es um das Thema Tracking geht, lässt sich mit dem Release von iOS 17 feststellen: Solltet ihr im digitalen Marketing arbeiten, ist Apple wieder hinter euch her. Vor allem bei der Arbeit mit Affiliate-Netzwerken oder beim Schalten von Ads auf Plattformen wie Facebook, Instagram und Google Ads solltet ihr sowohl die Probleme als auch die Lösungen kennen.

Am Dienstag, den 21. November 2023, um 10:00 Uhr führen euch Johannes Rauner, Head of Partner Management, SEO & Web Analytics bei Projecter, und Halfdan Timm, Partner bei Obsidian Digital, in einem Webinar durch die zentralen Herausforderungen zum Thema Tracking nach dem Release von iOS 17 und geben euch dabei vor allem zu folgenden Punkten ihr Know-how mit auf den Weg:

Was Apples neustes Update beinhaltet und was es für euer digitales Marketing bedeutet,

Wie ihr mit Apples aktuellsten Datenschutzfunktionen verfahren solltet, einschließlich der Entfernung von Klick-IDs aus URLs im Inkognito-Modus und erweitertem Schutz, sowie der Blockierung von Tag-Management, Analyse- und Werbeskripten,

Welche Auswirkungen das neue Safari-Update auf Affiliate-Netzwerke, den Google Tag Manager, Google Analytics und Google Ads hat,

Welche Vorteile Server-seitiges Tracking mit einer eigenen Domain, um Safaris Einschränkungen zu umgehen, mit sich bringt und

Wie ein ‚custom loader‘ euer Tracking verbessern, First-Party-Cookies setzen und GTM und GA4 resistent gegen Ad-Blocker und Intelligent Tracking Prevention machen kann.

Bis zum Webinar ist noch etwas Zeit, aber hier könnt ihr euch schon mal kostenlos anmelden und einen Platz sichern. Und keine Sorge, wenn ihr nicht live dabei sein könnt: Angemeldete Teilnehmer*innen erhalten im Nachgang Zugriff auf die Aufzeichnung und die verwendeten Materialien des Webinars.

Die Affiliate Conference am 13. November 2023 – wir sind dabei!

Am Montag, den 13. November 2023, findet wieder die Affiliate Conference in München statt. In der diesjährigen Panel Discussion spricht unser Team Lead Affiliate Marketing Robert Förster mit weiteren Expert*innen über die Pain Points und Herausforderungen im Affiliate Marketing. Wer dieses und weitere spannende Themen rund um Affiliate Marketing in Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden nicht verpassen möchte, kann sich auf der Website der Affiliate Conference noch schnell ein Ticket sichern. Neben Robert werden auch unsere Kollegen Marius Hasselkus und Mathias Heins aus dem Afffiliate-Marketing-Team vor Ort sein – wir freuen uns auf den Austausch mit euch! 👋 Unser Affiliate-Marketing-Team auf der Affiliate Conference 2022 – auch in diesem Jahr sind wir wieder dabei, Team Lead Robert (2. v. r.) sogar direkt auf der Konferenzbühne.

Thementipps für die folgenden Monate

Auf der Suche nach Inspiration? Wir haben bis Jahresende 2023 noch einige Thementipps, damit ihr im Q4 den Überblick behaltet: