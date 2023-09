SEO Auslese August 2023

Google reduziert die Anzeige von FAQs und How To Rich Results: Wir zeigen euch, wie ihr eure Klickraten dennoch optimieren könnt. Außerdem geben wir euch neue Einschätzungen von Google zum Thema KI-Content und dessen Einfluss auf die Rankings mit an die Hand. Plus: Wir zeigen euch hilfreiche SEO-Templates, mit denen ihr euren Content optimal aufbereiten könnt, sodass dieser für User und Suchmaschinen relevant ist. Los geht’s!