Affiliate trifft AI – Das habe ich von der OMR 2025 mitgenommen

Inhaltlich hatte die OMR dieses Jahr einiges zu bieten. Besonders spannend fand ich die „Predictions 2025“ von Scott Galloway: OpenAI und Nvidia führen die Tech-Branche an, während die EU an Einfluss gewinnt und Meta weiterhin (fast) alle erreicht. Podcasts werden zum Medium Nummer eins – mit einer ausgabefreudigen und jungen Zielgruppe. Interessanter Gedanke: Investitionen in Rüstung könnten auch Innovationsmotor sein – wie einst bei Internet oder Mikroprozessoren.

Ein weiteres Highlight: Philipp Klöckner mit „Beyond the AI Hype“. Er stellte nicht nur das chinesische KI-Tool Deepseek vor, sondern zeigte auch, wie KI-Entwicklung aktuell Energie frisst, Entwickler*innen ersetzt und ethische Fragen aufwirft – zum Beispiel, wie 1:1-Kommunikation künftig reguliert werden kann, wenn jeder Mensch mit seinem eigenen Chatbot spricht. Spannend und gleichzeitig etwas unheimlich.