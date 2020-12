Time to celebrate: Projecter gewinnt der Awin Agency Award

Wir sind noch ganz aus dem Häuschen und freuen uns wie Bolle – denn vor wenigen Tagen hat das global agierende Affiliate-Netzwerk Awin bekanntgegeben, dass unser Affiliate Marketing Team mit dem Awin Agency Award für Deutschland ausgezeichnet wurde.

Bereits zum zehnten Mal hat Awin diesen Award unter den erfolgreichsten Affiliate-Marketing-Agenturen in Deutschland verliehen. Aufgrund der aktuell vorherrschenden Pandemie wurden die Awards nicht persönlich übergeben, sondern die Gewinner-Agenturen erhielten ein Überraschungspaket per Post. Insgesamt konnten sich die Affiliate-Marketing-Agenturen in den Kategorien

Best Agency Performance

Best Agency Support

Best Agency Campaign Innovation

qualifizieren. Die Gewinneragenturen wurden dabei durch Performance-Berechnungen sowie einem Urteil von Awin selbst auserkoren.

Unser Affiliate Marketing Team konnte sich in der Kategorie „Best Agency Campaign Innovation“ durchsetzen und gemeinsam mit unserem langjährigen Kunden SportScheck zu den vergangenen Orange Days ein wahres Feuerwerk an Sales generieren. Gemeinsam mit PartnerInnen wie z. B. Prinz Sportlich oder auch Dealbunny stand das Ende des Oktobers ganz unter dem Stern der „Orangenen Tage“. Insgesamt konnten wir im Vergleich zum Vormonat

Traffic um 160%

Sales um 172%

Umsatz um 153%

steigern. Eine nachhaltige und erfolgreiche Planung der Kooperation ist das „A und O“ im Affiliate Marketing und steht bei uns in der Agentur an oberster Stelle. Denn nur mit genügen Vorlaufszeit, neuen Ideen und innovativen Ansätzen können sich Unternehmen von der Konkurrenz abheben. Wir werden auch weiterhin den Fokus auf ein solches Vorgehen legen und für unseren Advertiser wie z. B. neckermann, smartphoto, hagebau, GASTROBACK, futalis, ottonova und viele weitere unser Bestmögliches geben.

Lange Rede, kurzer Sinn: Lassen wir die Beteiligten zu Wort kommen und stoßen wir gemeinsam an!