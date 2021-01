AFBMC 2021 – All Things Social mit 15 % Rabatt

Auch die AFBMC geht 2021 in eine neue virtuelle Runde. Und Projecter ist mit zwei Speakern beim Social Media Highlight am 20. und 21. April 2021 dabei! Darüber hinaus spart ihr mit unserem Rabattcode noch einmal gewaltig bei den Tickets – aber mehr dazu im Beitrag.

Für alle, die auch nur irgendetwas mit Social Media Marketing am Hut haben, gehört die Allfacebook Marketing Conference (AFBMC) zum jährlichen Pflichtprogramm – egal, ob in München, in Berlin oder digital im Netz. Dementsprechend ist die AFBMC auch die größte Social-Media-Marketing-Konferenz im deutschsprachigen Raum und brachte stets über 1000 EntscheiderInnen und MacherInnen aus Konzernen, Unternehmen und Agenturen unter einem Dach zum Wissensaustausch zusammen.

Für die nächste virtuelle Ausgabe müsst ihr zum Glück auf kein Quäntchen Wissensinput verzichten: Das Team von Rising Media arbeitet hinter den Kulissen bereits fleißig daran, euch wieder ein fesselndes Programm zusammenzustellen. Ende Januar dürft ihr die Details dazu erwarten – wir sind schon ganz gespannt!

Speaker-Power von Projecter auf der AFBMC 2021

Was wir bereits verraten dürfen: Wir sind bei der AFBMC 2021 dabei! Auf der virtuellen Bühne könnt ihr Max und Susanne als Speaker erleben. Gemeinsam mit Daniel Keppler vom ISPO-Team präsentiert Susanne euch die „B2B-Marketing Case Study: ISPO auf Instagram“. Max zeigt in „Charakterstark: Strategie mit Brand-Archetypes“, warum ihr eure Marke als Archetyp ausrichten solltet.

All Facebook – for all Social Heads?

Die VeranstalterInnen zaubern für jede Ausgabe ein vielversprechendes Programm rund um Social Media Marketing und Advertising aus dem Hut. Kein vages Generikum – hier ist der Fokus klar und liegt eindeutig bei der Zielgruppe im DACH-Raum. Dementsprechend tummeln sich auch in den virtuellen AFBMC-Weiten im April vorwiegend Social-Media-ManagerInnen und -BeraterInnen. Ungefähr die Hälfte davon sind In House Experts, die andere Hälfte setzt sich aus selbständigen sowie in Agenturen tätigen Social Pros zusammen.

Projecter-Fans sparen bei der AFBMC 2021 doppelt

Am 1. Februar erhöhen sich die Preise, also seid lieber schnell! Das Schmankerl: Wenn ihr unseren Rabattcode PROJECTERAFBMC benutzt, spart ihr noch einmal 15%. Unten seht ihr zusätzlich eure aktuellen Ticketoptionen.

