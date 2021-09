Recap: Das war die SEO Campixx 2021

Beim Titel „Die ultimative Navigation“ wurde ich hellhörig, nicht nur weil hier oft SEO-Fehler gemacht werden, sondern auch weil mir oft aus UX-Sicht einige Fallstricke begegnen. Tobias Schwartz von Audisto hat sich dem Thema auf einer analytischen Grundlage genähert. Gezeigt wurden die verschiedenen Paginierungskonzepte und ihre Wirkung auf NutzerInnen und Suchmaschine. Was ich mitgenommen habe, ist, den Meta-Daten der paginierten Seiten mehr Aufmerksamkeit zu schenken und sie barrierefrei zu gestalten. Ein wichtiger Tipp für große Shops mit vielen Items pro Kategorie ist, mehr Unterkategorien zu schaffen, um die Klicktiefe zu minimieren. Außerdem empfiehlt Schwartz, die Items nach Verkaufskriterien zu sortieren. Sprich, die relevantesten zuerst. Um erst einmal zu prüfen, ob Google sich alle paginierten Seiten und in dem Zusammenhang auch noch alle Produkte anschaut, empfiehlt sich als Grundlage eine Logfile-Analyse.

Da ich mich selbst im letzten Jahr mit einem Vortrag zu Political SEO beworben habe, war ich besonders gespannt, wie sich Maximilian Muhr von everdrop dem Thema widmen würde. In seinem Vortrag „Parteien zur Bundestagswahl und SEO“ nahm er vor allem den technischen Status quo der Parteiseiten auseinander, identifizierte einige grobe SEO Fails und spickte seinen Vortrag mit unterhaltsamen Videos. Besonders anregend war die Diskussion im Anschluss, bei der es unter anderem darum ging, warum deutsche Parteien in ihrer Digitalkompetenz so schlecht aufgestellt sind.