Projecter ist 2023 erneut Google-Premium-Partner

Unternehmen, die diesen Status besitzen, haben einige Anforderungen erfüllt und zählen, um Premium zu sein, zu den besten 3 % jedes Landes. Damit haben wir erneut unter Beweis gestellt, dass wir unseren Kund*innen eine große Produktvielfalt anbieten und gewisse jährliche Werbeausgaben auf Ads umsetzen – was Google freut.

Was außerdem zu Googles Anforderungen zählt: das Gewinnen neuer und die Bindung bestehender Kund*innen. Der Status ist für uns das wertvolle Feedback, welches unsere tägliche Arbeit an den Kundenprojekten widerspiegelt. We love feedback!

Steffen Jecke, Geschäftsführer bei Projecter