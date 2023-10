SEA News September 2023: Bessere Videoanzeigen mit KI und Performance Max Updates

Google Ads

Konkurrenz-Kampagnen

Google begrenzt die Reichweite von Wettbewerber-Kampagnen für neue Werbetreibende auf der Plattform. Es wird für neue Werbetreibende in dieser Hinsicht nun eine Art “Kennenlernphase” geben, während der Google die Anzahl der erzielten Impressionen womöglich einschränkt. So sollen seriöse Wettbewerber die Zeit bekommen, ihre Markenstrategie zu klären, bevor sie mit der vollen Reichweite belohnt werden. Die strengeren Richtlinien namens “Limited Ads Serving” sollen bei den Nutzer*innen das Vertrauen in Marken stärken.

URL-Filter und HTML5-Anzeige für Pmax

Ab sofort können in Performance Max Kampagnen Ziel-URLs von Assetgruppen nach einer Logik (“URL enthält”…) gefiltert werden. Die Möglichkeit ist aus den Dynamischen Suchanzeigen Kampagnen bereits bekannt. Außerdem kann ab sofort allen Asset-Gruppen jeweils ein HTML5 Banner hinzugefügt werden.

HTML5-Anzeigen, Quelle: Google Ads

Neues AI-Tool für Videoanzeigen

Kreativität und Vielseitigkeit ist das Credo für Assets. Verschiedene Formate, Längen und Stile sollten hinterlegt werden. Das gilt auch für alle Assets in YouTube-Kampagnen. Ein neues KI-gesteuertes Tool kann Best-Practice-Elemente in einem Video erkennen – oder eben nicht – und auf dieses Manko hinweisen. Folgende Inhalte können geprüft werden:

Erscheint ein Markenlogo in den ersten fünf Sekunden prominent?

Hat das Video ein Voiceover?

Entspricht das Video der empfohlenen Länge?

Welches ist das Seitenverhältnis des Videos?

Der Werbetreibende erhält einen Hinweis, sollte ein Best Practice diesbezüglich fehlen.

Privacy Sandbox APIs finalisiert, Tests nun möglich

Die Privacy Sandbox bietet einerseits die Möglichkeit, die Privatsphäre der Nutzer*innen im Internet weiter zu verbessern und gibt andererseits Unternehmen Werkzeuge an die Hand, um online erfolgreich zu sein. Ab sofort stehen alle APIs der Privacy Sandbox allen Chrome-Usern zur Verfügung. IT-Spezialist*innen können nun skalierte Tests auf Basis von realen Daten durchführen, um sich auf die Welt ohne Drittanbieter Cookies vorzubereiten.

Welche weiteren Schritte wann folgen, lest ihr hier: Die nächsten Schritte der Privacy Sandbox: Allgemeine Verfügbarkeit der APIs und Unterstützung skalierter Tests.

Microsoft Ads

Zielgruppen im Editor nun verfügbar

Neue Zielgruppentypen sind jetzt auch im Microsoft Editor verfügbar. Das Erstellen und Verwalten sollten Werbetreibende weiterhin über die Online Oberfläche vornehmen. Der Editor kann jetzt jedoch verwendet werden, um Zuordnungen, vor allem in großen Mengen, zu aktualisieren.

Automatisch generierte Assets und Multimedia-Anzeigen

Außerdem veröffentlicht Microsoft diesen Monat zwei Neuerungen für Responsive Suchanzeigen. Automatisch generierte Assets und die Erstellung von Multimedia-Anzeigen (MMA).

Die erste Neuerung muss in den Kampagneneinstellungen aktiviert werden. Zusätzlich zu den händisch eingepflegten Assets, tauchen dann auch automatisch generierte auf, die zur Verbesserung der Anzeigenleistung beitragen. Laut interner Daten von Microsoft (Juni – Juli 2023) soll die Klickrate bis zu 8,3% ansteigen.

Desweiteren gibt es nun die Möglichkeit mit vorhandenen RSA-Assets Multimedia-Anzeigen zu erstellen. Einfach eine bereits vorhandene RSA markieren, und im Menü unter “Bearbeiten” auf “Responsive Suchanzeigen in Multimedia-Anzeigen kopieren“ klicken und anpassen.

Multimedia-Anzeigen aus RSA-Assets, Quelle: Microsoft Ads

Auf alle Fälle noch ein Lesetip für diesen Monat: Time to reevaluate your matchtypes: Search Engine Land hat auf eine Studie aufmerksam gemacht, die zeigt, bei welchen Key Performance Indicators die Keywordoption Exact Match die Variante Broad Match in den meisten Accounts schlecht aussehen lässt. Lest mal rein, falls ihr nicht sowieso schon unentschieden seid, was effiziente Keywordtaktiken in Zeiten von Performance Max betrifft.

