SEA Auslese April 2023

Nachdem sich Microsoft und Google in den letzten Monaten ein Wettrennen in Sachen AI geliefert haben, war die Nachrichtenlage im April vergleichsweise entspannt. Google fuhr einen ersten Test mit AI im Ads-Interface. Apple räumte bei Safari auf und schloss ein Schlupfloch, das es ermöglichte, Third-Party-Cookies zu verschleiern – alle News aus dem SEA gibt es wieder in unserer neuen Auslese.