Google startete mit einem massiven Serviceausfall in den März … Dafür wurden aber auch einige spannende Feature angekündigt, darunter neue Berichtsspalten für Performance Max und Demand Gen. Außerdem haben wir einen ersten Blick auf die neuen Search Max-Einstellungen für Suchkampagnen werfen können. Bei Microsoft haben wir eine Deadline für die Implementierung des Consent Mode.

Google Ads

Googles Fahrplan für 2025

Während unser SEA-Teammitglied Alexander Bitterlich letzte Woche direkt vor Ort in Dublin beim Think Measurement 2025 neue Insights einsammelt, haben wir uns vor der großen Google Marketing Live Konferenz im Mai schon mal perspektivisch Gedanken über die wichtigsten Themen gemacht die sich der Suchriese für 2025 vorgenommen hat.

Thema Nr. 1 ist natürlich AI: Hier hat Google Ads im Vergleich zu anderen Tools bereits ordentlich aufgeholt. Außerdem bekommen YouTube Creator die Möglichkeit, mit VEO 2 für Shorts-Beiträge kurze Videos zu generieren. Wir warten darauf, dass das Tool auch bald in den Google Ads-Videobuilder wandert.

Ein weiteres Fokusthema sind YouTube-Nutzer*innen als Zielgruppe. Laut Google vertrauen Nutzer*innen auf Empfehlungen von Creatorn bei YouTube um 98 % mehr als denen auf anderen sozialen Plattformen. Genutzt werden kann dieser Vertrauensbonus mit Partneranzeigen, bei denen der Produktdatenfeed in organische Beiträge von YouTube-Creatorn eingebunden werden kann. Zu guter Letzt wird sich dieses Jahr noch einmal stärker die Art, wie wir auf Google suchen, ändern. AI Overview wurde nun auch in Deutschland und der Schweiz gesichtet und dank Circle to Search und Lens sind komplexere Suchen bereits deutlich leichter geworden. Neue Möglichkeiten im Bereich Shopping wie virtuelle Anproben gestalten das Einkaufserlebnis noch persönlicher. Mit dem Google Premier Partner Status gehören wir weiterhin zu den führenden 3 % der Google-Partner in Deutschland und werden unsere Kund*innen 2025 wieder tatkräftig bei allen Google-Neuerungen unterstützen.

Aber auch unsere Werbeplätze werden sich durch die neuen Suchoptionen ändern. Neben bereits gelaunchten Shoppingmöglichkeiten in Lens denkt Google nun auch über Anzeigen im neuen, sich noch in der Betaphase befindenden AI Mode nach.

Das nächste Google Marketing Live für EMEA findet am Donnerstag, den 22. Mai 2025, statt. Die Anmeldung ist bereits möglich. Wer das Google Marketing Live direkt aus Mountain View, Kalifornien, kann sich auch schon anmelden. Das US-Event findet am Mittwoch, den 21. Mai 2025 um 17:00 Uhr, statt.

Technische Probleme zum Start in den März

Google Ads startete mit erheblichen technischen Problemen in den Monat. Am Wochenende vom 1. und 2. März berichteten Werbetreibende weltweit von nicht ausgelieferten Anzeigen, Fehlermeldungen und Verzögerungen. Der Fehler war nach dem Wochenende zum Glück schnell wieder behoben, führte aber auch bei uns im Team für Aufregung.

Eine hilfreiche Ressource war dafür definitiv das Status-Dashboard für Google Ads, mit dem man schnell überprüfen kann, ob die Services von Google eingeschränkt oder gar nicht funktionieren.

Qualität der Landingpage

Die Navigationsmöglichkeiten auf Landingpages sind für Suchkampagnen im letzten Monat deutlich wichtiger geworden. Seit März bezieht Google die Landingpage-Navigation mit in die Bewertung der Anzeigenqualität ein. Dafür wurde ein Vorhersagemodell entwickelt, das bewerten kann, ob Anzeigen zu den versprochenen Landingpages führen und über Navigationsmöglichkeiten verfügen, die Nutzer*innen beim Besuch der Seiten helfen.

Falls das Modell die Anforderungen an die Seite als nicht erfüllt bewertet, werden die Anzeigen weniger ausgespielt, sodass das Nutzungserlebnis verbessert wird. Überrascht hat uns die Meldung jedoch nicht, da die Nutzererfahrung mit Landingpages auch davor in die Bewertung der Anzeigenqualität einbezogen wurde.

Neue Search Max-Einstellungen

Zum ersten Mal wurden in diesem Monat die Einstellungen für die neue Search Max-Option für Suchkampagnen gesichtet. Mit der Aktivierung der Option bekommt die Google AI die Erlaubnis, nach neuen Trafficquellen abseits der in der Kampagne hinterlegten Keywords zu erschließen.

Dank eines geteilten Screenshots von den Einstellungsmöglichkeiten wissen wir nun auch, dass die AI zusätzlich passende Assets erstellen und passende Landingpages suchen kann. Wie bei Performance Max können auch in Suchkampagnen unpassende Zielseiten als mögliche Landingpages bereits vorab ausgeschlossen werden.

Die Einstellungsmöglichkeiten für Search Max (Quelle: PPC News Feed)

Kanal-Reporting für Performance Max

Bestätigt wurde die neue Reporting-Option noch nicht, aber auf einer offiziellen Think Google-Veranstaltung in den Niederlanden wurde Kanalreporting für Pmax auf einer Folie vorgestellt. Auch einige größere Accounts scheinen bereits Zugriff erhalten zu haben. Die originalen Beiträge auf LinkedIn und Twitter sind wieder verschwunden – wir hoffen trotzdem, dass wir Kanal-Reporting bald auch in unseren Accounts sehen werden.

Obergrenze für negative Keywords für Performance Max

Google Ads erweitert die Obergrenze für negative Keywords pro Pmax-Kampagne. Bislang konnten nur 100 negative Keywords hinzugefügt werden, die neue Obergrenze liegt bei 10.000. Die neue Obergrenze macht die Option, negative Keywords in Pmax zu hinterlegen, erst richtig nutzbar, sodass wir froh sind, dass Google hier auf Feedback reagiert hat. Ausgerollt wird die neue Obergrenze in den kommenden Wochen.

Neue Berichtsspalten für Demand Gen

Google hat neue Berichtsspalten speziell für Demand Gen angekündigt, die bis Ende dieses Monats weltweit ausgerollt werden. Die Spalte „Conversions (plattformübergreifend vergleichbar)“ soll uns helfen, die Leistung unserer Demand Gen-Kampagnen im Vergleich zu Social-Media-Kampagnen auf anderen Plattformen wie Meta besser zu verstehen. Dies wird erreicht, indem der Einfluss von View-Through-Conversions berücksichtigt und gleichzeitig der Einfluss von Demand Gen von anderen Google Ads-Kampagnen isoliert wird, um eine kanalübergreifende Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Google informierte im März per E-Mail, dass der Google Tag Manager aktualisiert wird. Ziel des Updates ist es, sicherzustellen, dass ein Google-Tag geladen wird, bevor Ereignisse ausgelöst werden. Das Update ist für den 10. April geplant.

Microsoft Ads

Der Consent Mode wird verpflichtend

Werbetreibende, die den Consent Mode noch nicht bei Microsoft Ads implementiert haben, haben noch bis zum 5. Mai Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Der Consent Mode muss in Konten genutzt werden, die Konsument*innen im Europäischen Wirtschaftsraum, UK und der Schweiz adressieren. Wichtig ist, dass die genutzte Consent Management Plattform in der Lage ist, Informationen über die Nutzereinwilligung weiterzugeben und dass diese Informationen dynamisch an Microsoft Ads weitergegeben werden.

Microsoft verkündete die Deadline diesen Monat per E-Mail, wobei auch Konten informiert wurden, die die Lösung bereits umgesetzt hatten. Konten, die keine Informationen über den Nutzereinwilligung teilen, können z. B. Remarketingmöglichkeiten einbüßen.