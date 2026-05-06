SEA News 04/2026: Video-KI-Power für Google Ads und Bewegung bei Anzeigen in ChatGPT

Die letzten Wochen haben uns gezeigt, dass die Evolution der Werbeplattformen unaufhaltsam in Richtung Full-Automation weitergeht. Während Google Ads das Asset-Studio mit Video-KI aufrüstet, wagt OpenAI den nächsten Schritt in den Werbemarkt. Wir haben die wichtigsten Entwicklungen bei den Plattformen wieder für euch zusammengefasst.

Google Ads

Zehnsekündige Videoclips

Durch die Kombination aus VEO und Nano Banana Pro erhalten wir erstmals die Möglichkeit, zehnsekündige Videoclips direkt innerhalb der Google-Ads-Asset-Library zu generieren. Die Qualität der KI-generierten Clips hat sich in den letzten Monaten deutlich gesteigert, sodass sie nun eine ernstzunehmende Option für das Testing als Video-Assets in Performance Max oder Demand Gen werden. Mit den bisherigen sechssekündigen Videos war aufgrund der Formatvorgaben nicht viel anzufangen.

Besonders für Unternehmen mit geringem oder nicht vorhandenem Videobudget ist dies ein Gamechanger. Wir empfehlen jedoch weiterhin, die generierten Clips im Detail zu prüfen – in KI-Videos können Menschen weiterhin plötzlich durch Wände gehen, um nur ein Beispiel für Halluzinationen zu nennen …

Asset Group Theming in Performance Max

Für Performance Max wurde das Asset Group Theming (Deutsch: Nach Thema organisierte Asset-Gruppen) gelauncht. Google ermöglicht es damit, saisonale oder thematische Bildvariationen und Texte mithilfe von KI zu erstellen. Die originale Asset-Gruppe wird dabei nicht überschrieben. Das Tool ist vor allem eine große Hilfe, wenn z. B. Sales-Aktionen wie aus dem Nichts auf dem Redaktionsplan auftauchen. Aber auch bei High-Season-Events wie Black Friday kann es die Erstellung von Assets zeitlich effizienter gestalten.

Auto-Apply in Experimenten

Google Ads hat im April eine neue „Auto-Apply“-Einstellung für Experimente eingeführt. Ist diese aktiviert, wird der „Gewinner-Arm“ eines Tests nach Abschluss automatisch auf die Originalkampagne angewendet. Hier ist sehr große Vorsicht geboten!

Nur weil ein „Arm“ in einem spezifischen Zeitraum statistisch besser abgeschnitten hat, bedeutet das nicht, dass die Änderungen automatisch übernommen werden sollten. Ein manueller Check der Ergebnisse bleibt weiterhin Best Practice, um Anomalien (z. B. Salesaktionen während des Tests) auszuschließen. Im besten Fall toggelt man die Einstellung aus und geht bei der Auswertung wie gewohnt vor.

Von DSA zu AI Max

Die Umstellung rückt immer näher: Ab September werden Dynamische Suchanzeigen automatisch auf AI Max für Suchkampagnen umgestellt. Google Ads treibt damit den Wechsel von Keyword-basierten Strategien hin zu einer absichtsbasierten Aussteuerung durch KI weiter an.

Vereinfachtes Tracking & Conversion

Das Thema Tracking stand bei Google Ads im letzten Monat unter dem Zeichen Vereinfachung, um die technischen Hürden beim Setup für Nutzer*innen noch mehr zu senken.

Vereinfachung beim Setup der Enhanced Conversions : Enhanced Conversions for Web und Enhanced Conversions for Leads werden zusammengeführt. Ab Juni gibt es zudem einen zentralen On/Off-Schalter, was sowohl das Management als auch das „Setup“ (wenn man davon noch sprechen kann) deutlich übersichtlicher macht.

Enhanced Conversions for Web und Enhanced Conversions for Leads werden zusammengeführt. Ab Juni gibt es zudem einen zentralen On/Off-Schalter, was sowohl das Management als auch das „Setup“ (wenn man davon noch sprechen kann) deutlich übersichtlicher macht. GTM-Direkt-Integration: Die Verbindung zwischen Google Ads und dem Google Tag Manager (GTM) wird vereinfacht. Mit einem Klick soll dann das gesamte Setup ermöglicht werden, was eine enorme Erleichterung für viele Unternehmen wäre. Wie sich die Vereinfachung mit nicht ganz standardisierten Setups verträgt, bleibt abzuwarten.

KI News

OpenAI weitet das Anzeigengeschäft für ChatGPT aus

OpenAI testet CPC-Anzeigen in ChatGPT. Bislang war hier Anzeigenschaltung über einen CPM möglich und die Preise lagen bei 25 US-Dollar. Bei den CPC-Anzeigen lagen die Klickpreise den ersten Berichten zufolge zwischen drei und fünf US-Dollar. Aktuell ist die Option aber nur für eine begrenzte Anzahl an Werbetreibenden verfügbar gemacht worden. Die Anzeigentests umfassen darüber hinaus seit diesem Monat auch Nutzer*innen, die nicht eingeloggt sind.

Lesetipps

Passend zu den Entwicklungen bei OpenAI empfehlen wir den aktuellen Leitfaden zum Universal Commerce Protocol, der von Google im Merchant Center für US-Werbetreibende verfügbar gemacht wurde. Er gibt erste Einblicke, wie Produkt-Datenfeeds in Zukunft plattformübergreifend – also auch in KI-Tools – genutzt werden können.