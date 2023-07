SEO Auslese Juli 2023

News der Suchmaschinen

Google Bard ist jetzt auch in Deutschland verfügbar

Wie schon in unserer SEO Auslese im Mai berichtet, war der KI-Chat-Bot und ChatGPT-Konkurrent Google Bard bisher in über 180 Ländern verfügbar – jetzt wurde er endlich auch für Nutzer*innen in Deutschland freigeschaltet.

Wir haben uns Google Bard bereits angeschaut: Auf den ersten Blick fiel uns die starke Ähnlichkeit der Benutzeroberfläche mit ChatGPT auf. Doch beim genaueren Hinsehen gibt es einige Unterschiede zu ChatGPT, was die Funktionen von Google Bard betrifft:

Antworten können bei Bard angehört werden: Das ist z. B. hilfreich, um die richtige Aussprache eines Wortes zu erfahren.

Alternative Textvorschläge werden unmittelbar angezeigt: Dadurch findet ihr schnell weitere Formulierungen für eure Anfrage.

Text wird schneller angezeigt: ChatGTP „sieht man beim Tippen zu“. Bei Bard hingegen erscheint nach einer gewissen „Denkzeit“ direkt der gesamte Text.

Die Einführung von Google Bard zog die Aufmerksamkeit vieler Medien auf sich. Doch trotz der positiven Resonanz gibt es auch kritische Stimmen. So zeigen erste Erfahrungsberichte deutliche Schwachstellen von Google Bard auf: Zum einen sind Antworten häufig fehlerhaft und ohne Quellenangabe. Zum anderen wird das Thema Datenschutz scharf kritisiert: Google Bard soll eingegebene Daten von Nutzer*innen speichern, um die KI zu trainieren. Überlegt vorab also, welche Informationen ihr in die KI eingeben wollt.

Google Bard wurde jetzt auch in Deutschland ausgerollt.

Google selbst labelt seinen Chat-Bot noch als „Experiment“ und weist darauf hin, dass weiter an Bard gearbeitet wird, um das Tool für Nutzer*innen so nützlich wie möglich zu machen. Wir sind gespannt, wie sich Google Bard im Vergleich zu ChatGTP schlägt: Wir werden die beiden Tools auf jeden Fall noch ausgiebiger testen und euch bei den weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten!

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Google schafft den Sitemap Ping ab: Neben dem Einreichen in der Search Console waren „Pings“ eine weitere Möglichkeit, Google eine neue Sitemap zu übermitteln. Gleichzeitig gab Google bekannt, dass das „lastmod“-Element für eine Sitemap wieder eine größere Rolle spielt.

Google hat seinen Bericht zur Seitenindizierung in der Google Search Console mit „detaillierteren Problemen“ aktualisiert. John Mueller, Senior Search Analyst bei Google, schrieb dazu auf Twitter, dass es sich dabei nicht um eine Änderung bei der Verarbeitung der Website für die Suche handelt, sondern lediglich um die Berichterstellung. Es kann also bei euch zu einem sprunghaften Anstieg von nicht indexierten Seiten kommen – wenn euch Änderungen am Bericht aufgefallen sind, hängt dies möglicherweise mit den Berichtsänderungen in der Search Console zusammen.

Seit Wochen gibt es stärkere Bewegungen in den SERPs, die auf ein (unbestätigtes) Update hinweisen könnten. Eine Vermutung war, dass ein neues Helpful Content Update verantwortlich sein könnte. Jetzt reagierte John Mueller auf die Update-Gerüchte: Er bestätigte, dass wir in diesem Sommer mindestens ein Google-Update erhalten werden. Wir sind gespannt, wann das Update kommt und wie es sich auf die Suchrankings auswirkt.

Branchen Insights

Es gibt eine neue Version von Screaming Frog: Das Update beinhaltet viele spannende Änderungen – Segmente und Custom Extractions gehören dabei zu unseren Highlights. Mit Segmenten könnt ihr URLs jetzt clustern und euch Fehlerberichte nur für bestimmte Arten von URLs anzeigen lassen (z. B. Blogseiten, Kategorieseiten etc.). Das spart euch ungemein viel Zeit bei der Datenaufbereitung.

Wer noch nicht ganz so vertraut mit XPath-Befehlen ist, der wird sich jetzt freuen: Dank der Custom Extractions könnt ihr die URL in den Frog laden und schon klickt ihr in der gerenderten Ausgabe der Seite einfach das (HTML-)Element an, das extrahiert werden soll. XPath-Befehle sind nicht mehr zwingend nötig. Beide neuen Funktionen sind z. B. sehr hilfreich für Content Audits oder gezielte Analysen. Probiert es doch mal aus! 🐸

Branchen News kurz & knapp

Das Ende von Universal Analytics ist da: Bei einigen Properties laufen nun keine Daten mehr bei Google Analytics ein. Bis Juli 2024 soll der Account aber noch zur Verfügung stehen. Mehr Infos dazu findet ihr auch in unserer aktuellen Web-Analytics-Auslese. Ihr braucht noch Unterstützung bei der Finalisierung eures GA4? Wir helfen euch gerne.

Wenn ihr euch für internationales SEO interessiert, dann haben wir eine super Lese-Empfehlung für euch: Seokratie gibt im Ratgeber-Artikel „Internationales SEO: so bestehst Du auf dem globalen Markt“ wertvolle Tipps und Tricks, wie ihr auf dem internationalen Markt durchstarten könnt – verständlich und umfangreich aufbereitet.

Warum ihr nicht bei jedem Google-Update in Panik verfallen solltet? Der Algorithmus mag immer wieder angepasst werden, die grundlegenden Optimierungsansätze bleiben aber oft die gleichen. Das bestätigte der Tech-Blogger Barry Schwartz jetzt mit einem Vergleich der wichtigen SEO-Empfehlungen von vor 20 Jahren und heute. Schon damals war die Empfehlung von Google, Inhalte für Menschen zu erstellen, nicht für Suchmaschinen. Geändert hat sich also nicht viel, oder?

Events

Die CAMPIXX 2023: unsere SEO- und Content-Highlights

Vollgepackt mit spannenden Vorträgen und innovativen Ideen an zwei Konferenztagen: Die CAMPIXX vereint SEO-Konferenz und Content-Marketing-Konferenz zu einem Festival. Im Juni war das SEO-Team wieder vor Ort in Berlin dabei: Im Recap teilen wir unsere größten Highlights und wichtigsten Take-aways mit euch.

Michael Brumm, Team Lead SEO, und Mandy Einicke, Content Specialist & Konzepterin, haben für das SEO-Team von Projecter die CAMPIXX 2023 besucht.

Und sonst so?

Projecter ist beste Affiliate-Agentur bei den PerformixX Awards