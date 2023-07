SEO Auslese Juni 2023 

Nachdem Google im Mai seine neue Vision der zukünftigen Suche vorgestellt hat, gibt es nun erste Erfahrungsberichte. Ob die hohen Erwartungen erfüllt werden konnten, verraten wir euch in unserer aktuellen Auslese. Neben weiteren News aus der SEO-Welt zeigen wir euch eine Möglichkeit, wie man Traffic durch eine erweiterte Keyword-Recherche steigern kann.

News der Suchmaschinen

Die zukünftige Google-Suche – hält sie, was sie verspricht?

Wie bereits in der letzten SEO Auslese beschrieben, war die Präsentation der neuen Google-Suche schon recht beeindruckend. Im neuen AI-generierten Bereich, welcher über den klassischen Suchergebnissen erscheint, sollen Nutzer*innen künftig die Möglichkeit haben, chatbasiert zu suchen – mit Vorschlägen für weitere Informationen, Folgefragen oder erweiterten Funktionen wie Produkt-Karussells.

Einblicke in die Search Generative Experience (SGE) (Quelle: Google)

Die Einschätzung des bisherigen Testerkreises scheint aber eher ernüchternd zu sein. Die Search Generative Experience (SGE) bleibt wohl in ihren Funktionalitäten hinter den Erwartungen zurück. Mark Traphagen berichtet in seinem Erfahrungsbericht von nicht wirklich qualitativ hochwertigen Inhalten. Vielmehr werden in den Ergebnissen oftmals Inhalte unterschiedlicher Websites zu Antworten miteinander kombiniert, ohne eine konkrete Quelle zu nennen.

Wie Google aber selbst schon ankündigte, stehen die Tests zur SGE noch am Anfang und werden sicher noch bin Ende des Jahres andauern.

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Google aktualisiert den Bericht zur Videoindexierung in der Google Search Console. Es werden nun drei spezifischere Gründe ausgegeben, warum ein Video nicht indexiert werden kann. Probleme bei der Videoindexierung können somit gezielter angegangen werden.

Die neue Metrik Interaction to Next Paint (INP), welche Google ab März 2024 als neue Kennzahl für die Core Web Vitals mit aufnehmen wird, ist ab sofort auch in der Google Search Console einsehbar. Damit besteht eine gute Möglichkeit, diesen Wert auch jetzt schon im Blick zu haben und zu optimieren.

Auch abseits des SGE-Bereiches optimiert Google das Sucherlebnis stetig weiter. Nutzer*innen in den USA steht seit Mitte Juni ein zusätzliches Feature für Google Shopping zur Verfügung: Mittels einer AI-basierten Technologie können Oberteile an verschiedensten Modeltypen „anprobiert“ (Virtual try on – VTO – Feature) werden. Stil, Körpermaße, Hautfarbe, Haare – die Optik des Models kann der eigenen angepasst werden. Bisher ist das Feature nur für Damenoberbekleidung und eine kleinere Auswahl an Marken in den USA verfügbar. Eine Ausweitung auf andere Marken ist aber geplant – für den Herrenbereich noch in diesem Jahr.

Google hat im Juni ebenfalls Anpassungen an der Anzahl der Suchergebnisse und Suchoptionen vorgenommen. Was Mobile schon längst Standard ist, wurde nun für Desktop ebenfalls angepasst: Es wird keine Trefferanzahl zur Suchanfrage mehr angezeigt, die Sortierung nach Datum ist nicht mehr verfügbar und seit einigen Wochen gibt es wohl viele Keywords, zu denen Google weniger als 100 Treffer anzeigt. Laut Sistrix fokussiert Google mit weniger Suchoptionen, aber auch Suchergebnissen die Aufmerksamkeit und die Verweildauer noch stärker auf die ersten Suchergebnistreffer.

Branchen Insights

Keyword-Recherche weitergedacht

Die Keyword-Recherche ist eine der wichtigen Grundlagenanalysen im SEO und dient dem Erstellen von nutzerorientierten Inhalten, die genau zur eigenen Marke und dem eigenen Produkt passen. Nun werden die Märkte aber immer gesättigter – suchvolumenstarke Keywords sind hart umkämpft und es wird zunehmend schwerer, dafür Rankings zu generieren. Andy Chadwick vom Search Engine Journal kommt dafür passend zur „Google-Update-Sommerpause“ mit einem spannenden Ansatz zur Keyword-Recherche daher: „Tangential SEO“.

Dabei geht es darum, nach relevanten Keywords zu suchen, die nicht direkt mit der Marke oder dem Produkt zu tun haben, trotzdem aber im weiteren Sinne für Nutzer*innen relevant sein können. Für Starbucks wären dann beispielsweise nicht nur Themen rund um Kaffee relevant, sondern auch Themen zu Situationen, in denen man gerne Kaffee trinkt: beim Lesen zum Beispiel. Andy wirft die Idee für einen Buchclub in den Raum – mit Rezensionen, Autoreninterviews und Buchbesprechungen. Für Kaffee-trinkende Nutzer*innen durchaus interessant! Und eine gute Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben.

Nur wie kommt man zu diesen peripheren Content Ideen und welche Rolle spielt dabei das Suchvolumen? Andy beschreibt in seinem Guide sehr detailliert den Prozess vom Erstellen von Buyer Personas bis zum Finden relevanter Keywords. Abseits von stark umkämpften suchvolumenstarken Keywords schlägt er interessante Ansätze zum Recherchieren neuer Themenfelder vor. Lesenswert, finden wir!

Branchen News kurz & knapp