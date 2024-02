Während uns TikTok zum Jahresstart einen neuen Guide zur Verfügung gestellt hat, führt Meta Richtlinien für einen verantwortungsbewussten Umgang mit KI-generierten Inhalten ein. Außerdem bringt Meta weitere KI-Optimierungen im Werbeanzeigenmanager auf den Weg – was wäre das auch für eine News-Ausgabe, ganz ohne KI-News? Aber auch LinkedIn startet mit Neuerungen im Kampagnenmanager ins Jahr. Hier können wir uns zukünftig auf ein weiteres Anzeigenformat freuen. Wie gewohnt, gibt es auch 2024 alle wichtigen Updates in unseren Social Ads News für euch zum Nachlesen.

Kennzeichnung von KI-erstellten oder -veränderten Medien

Am 11. Januar 2024 ist eine neue Richtlinie bei Meta in Kraft getreten, die Werbetreibende dazu verpflichtet, offenzulegen, wenn Anzeigen zu politisch oder gesellschaftlich relevanten Themen mithilfe von KI erstellt oder verändert wurden. Das betrifft u. a. Anzeigen, die fotorealistische Bilder, Videos oder realistisch klingende Audioaufnahmen enthalten, von Personen oder Szenen, die so in der Realität nicht stattgefunden haben.

Übliche Bearbeitungen, wie Größenanpassungen oder Farbkorrekturen, sind von dieser Richtlinie ausgenommen, vorausgesetzt, sie sind nicht wesentlich für die Werbeaussage. Meta kennzeichnet diese Bearbeitungen mit KI entsprechend. Falls hier Verstöße vorkommen sollten, drohen die Ablehnung der Anzeigen oder sogar Sanktionen. Zusätzlich prüfen externe „Faktenprüfer*innen“ mögliche Fehlinformationen und bewerten Anzeigen entsprechend.

Mehr Flexibilität bei Tagesbudgets für den Algorithmus

Meta testet derzeit eine erhöhte Flexibilität beim täglichen Budget für neue Kampagnen. Das festgelegte Tagesbudget kann dabei um bis zu 75 % überschritten werden, wobei wöchentlich nicht mehr als das 7-fache des täglichen Budgets ausgegeben wird. Damit soll dem Algorithmus künftig mehr Freiheit gestattet werden, das Budget zu erhöhen, wenn dadurch eine verbesserte Performance zu erwarten ist. Ebenfalls nicht unrelevant: falls diese Neuerung im Werbekonto für euch ausgerollt ist, kann diese Funktion nicht deaktiviert werden.

Neue automatische Optimierungen auf Anzeigenebene

Eine bereits im letzten Jahr vorgestellte, generative KI-Optimierung wurde jetzt in unseren Werbekonten ausgerollt. Die Expand-Image-Optimierung ist Teil der Advantage+ Anzeigengestaltung und ermöglicht es, das Seitenverhältnis hochgeladener Bilder automatisch anzupassen, um sie besser in verschiedenen Platzierungen einzusetzen. So kann zum Beispiel ein Bild im 1:1 Format auf 9:16 erweitert werden, indem das Bild generativ erweitert wird. Hier gilt die Empfehlung, die endgültige Anzeige zu überprüfen, um unschöne oder nicht Brand-konforme Ergebnisse zu vermeiden.

SMX 2024 – Suchmarketing in Zeiten von KI und TikTok

Wir haben diesmal sogar noch ein paar News aus dem Team für euch: Unsere Team Lead Kathi Schmid spricht auf der SMX, die vom 12. bis 13. März in München stattfindet, live auf der Bühne über die Formate und Potenziale von TikTok Ads. In ihrer Session zeigt sie euch, welche Art von Werbung auf der Plattform funktioniert und wie ihr die Marketing-Chancen von TikTok auch mit geringerem Zeitbudget optimal für euch nutzen könnt.

Mit über 70 weiteren Speaker*innen, mehr als 60 Sessions zu aktuellen Themen aus den Bereichen SEO, SEA, Analytics, E-Commerce, Content und Generative AI und bis zu sechs parallelen Tracks an zwei Konferenztagen bietet euch die SMX, Europas größte Suchmarketing-Konferenz für Professionals, ein Rundum-Paket, das ihr 2024 auf jeden Fall mitnehmen solltet.

Mit unserem Code „24projecter“ erhaltet ihr außerdem 15 % Rabatt auf euer Konferenzticket – meldet euch am besten direkt schon mal an. Wir freuen uns darauf, euch in München zu treffen!

TikTok

Best Practices Guide für Konto- und Kampagnenoptimierung

TikTok hat den „Web Auction – Best Practices Guide“ veröffentlicht. Dieser spricht verschiedene Aspekte an, z. B. die Kontostrukturierung, Kampagneneinrichtung, kreative Gestaltung und Attributionsstrategien. Es werden ebenfalls Tipps für eine optimale Datenverbindung und Budgetierung sowie für Gebotsstrategien und kreative Diversität mitgeliefert. Auf jeden Fall ein paar spannende Themen und Insights, um die Struktur und Performance der eigenen TikTok-Kampagnen zu optimieren. Reinschauen lohnt sich! (Quelle: TikTok)

LinkedIn

Es wurde ganz frisch ein neues Anzeigenformat auf LinkedIn vorgestellt, welches zukünftig Awareness-, Engagement- und LeadGen-Ziele unterstützen soll: Sponsored Articles. Dieses Format ermöglicht das Verfassen und Bewerben von Artikeln direkt auf LinkedIn. Der große Vorteil: Nutzer*innen müssen nicht mehr extern auf einen Blog oder Ähnliches weitergeleitet werden, sondern können direkt auf LinkedIn auf die Inhalte zugreifen.

Das soll natürlich u. a. für mehr Engagement sorgen, indem direkt unter dem Artikel Meinungen ausgetauscht werden können. Auch bestehende Beiträge können auf diese Weise weiter gepusht werden. Aktuell kann dieses Format aber nur von Unternehmensseiten genutzt werden.