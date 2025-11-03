SEO News 10/2025: Vom Google AI Mode in Deutschland bis zu OpenAIs neuem KI-Browser „Atlas“

Stella Moore 03.11.2025 5 min SEO
Googles neuer AI Mode ist jetzt auch in Deutschland verfügbar – und eine aktuelle Analyse gibt Aufschluss darüber, wie er das Suchverhalten maßgeblich verändern könnte. Wir zeigen euch in diesen SEO News, warum Erwähnungen innerhalb der KI-Antworten zur neuen Währung werden und geben Einblick in die Ranking-Faktoren des AI Mode und der AI Overviews. Außerdem: ChatGPT Atlas und Perplexity Comet betreten als neue KI-Browser die Bühne.

1 Google AI Mode in Deutschland: Warum jetzt Sichtbarkeit statt Traffic zählt
1.1 Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie
2 KI-Sichtbarkeit: Externe Signale als entscheidender Faktor
3 Insights von Google: Liz Read zum Ranking in AI Mode & AI Overviews
3.1 Query Fan-Out & die Tiefe des Contents
4 Kurz & knapp: Google-Ticker Oktober
5 Branchen News: Reddit klagt & KI-Browser kommen

Google AI Mode in Deutschland: Warum jetzt Sichtbarkeit statt Traffic zählt

Der Google AI Mode wurde endlich auch in Deutschland ausgerollt. Zeitgleich lieferte eine Studie zum Nutzerverhalten in diesem Modus ernüchternde Fakten zum Klickverhalten. Das Fazit: Der KI-Modus bringt so gut wie keine Klicks.

Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie

Die Analyse von Growth Memo zeigt deutlich, wie der KI-Modus das Suchverhalten der Nutzer*innen verändert:

Auch wenn die Studie mit nur 37 Teilnehmer*innen keine statistische Repräsentativität beanspruchen kann, zeichnet sich dennoch eine klare Tendenz ab: Mit dem Aufkommen von AI-basierten Suchergebnissen sinkt die Zahl der klassischen Klicks – Sichtbarkeit und Erwähnungen innerhalb der Antworten gewinnen dagegen deutlich an Bedeutung.

KI-Sichtbarkeit: Externe Signale als entscheidender Faktor

Es wird immer klarer, dass externe SEO-Signale in der KI-Suche eine zentrale Rolle spielen. Zwei aktuelle Studien zeigen, wie stark externe Erwähnungen und Backlinks die Sichtbarkeit von Marken in generativen Suchergebnissen beeinflussen. Der Blick über den eigenen Webseiten-Tellerand lohnt sich also:

85 Prozent der Marken-Erwähnungen in der KI-Suchen kommen aus Erwähnungen von Dritt-Websites (Quelle: airops.com).

Insights von Google: Liz Read zum Ranking in AI Mode & AI Overviews

Wie schaffen wir es, im AI Mode sichtbar zu sein? Liz Read, Vice President Search bei Google, gab in einem Interview tiefe Einblicke in die Funktionsweise der KI-Suche.

Query Fan-Out & die Tiefe des Contents

Wer im AI Mode und den AI Overviews erfolgreich sein will, muss mehr bieten. Liz Read betont drei zentrale Aspekte:

Kurz & knapp: Google-Ticker Oktober

Branchen News: Reddit klagt & KI-Browser kommen

