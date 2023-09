Das neuste Google Core Update hat die SEO-Welt wieder in Bewegung gebracht: Wir zeigen euch in unseren SEO News, wie es sich auf die Performance ausgewirkt hat und welche Muster sich abzeichnen. Zudem beleuchten wir die Macht von negativen Schlüsselwörtern in Googles Autocomplete-Funktion und verraten euch unsere Top 3 Learnings von der SMX Advanced. Außerdem diesmal für euch dabei: ein kostenloses Whitepaper von unserer Kollegin Sarah aus dem Social Media Advertising Team, denn das Q4 mit großen Shopping-Events wie Black Friday und Weihnachten steht wieder an. Von Tipps und Tricks bis zur praktischen Checkliste findet ihr im Guide alles, was ihr für ein erfolgreiches Quartal braucht. 🛍️

News der Suchmaschinen

Wie in unseren SEO News von August erwähnt, wurde das Google Core Update jetzt vollständig ausgerollt. Wir haben uns näher angeschaut, wie sich das Update auf die Performance von Webseiten auswirkt. Laut einem Artikel von SEO-Südwest zeichnen sich zwei Trends ab:

Websites mit Experience gewinnen an Sichtbarkeit. Websites ohne Original-Inhalte verlieren an Sichtbarkeit.

Experience steht für Erfahrung. Neben Fachwissen, Autorität und Vertrauenswürdigkeit gehört Expertise zum E-E-A-T Bewertungssystem von Google. Das Update betont, dass Produkttests, Produktbewertungen oder Reiseblogs zunehmend eine größere Rolle spielen, wenn es um die Bewertung von Webseiten geht.

Zu den Webseiten ohne Inhalte gehören Seiten, die z. B. Content von anderen Domains übernehmen. Dass diese Seiten an Sichtbarkeit verlieren, zeigt, wie sehr Google minderwertige und künstliche Inhalte eindämmen will.

Die Auswirkungen des neuen Core Updates beweisen, was Google schon lange empfiehlt: Webseiten müssen einzigartige Inhalte mit Mehrwert bieten und dabei gleichzeitig Erfahrung, Vertrauenswürdigkeit, Autorität und Sachkenntnis vermitteln, um an Sichtbarkeit gewinnen zu können.

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Google rollt ein weiteres Update aus – das Helpful Content Update, welches darauf abzielt, Inhalte auszusortieren, die Nutzer*innen keinen Mehrwert bieten. Zwar zeigt das Update schon erste Auswirkungen, für eine abschließende Bewertung ist es allerdings noch zu früh.

Der Shopping Tab Report in der Google Search Console bekommt ein Update: Der neue Bericht hilft dabei, den Status der Produkte zu monitoren und mögliche Optimierungspotenziale aufzuzeigen.

Goodbye Rich Results: Seit dem 13. September 2023 stellt Google in der herkömmlichen Suchmaschine keine Rich Results für FAQs und How-tos mehr dar. In Googles neuem experimentellen Suchdienst SGE hingegen sind How-tos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen weiterhin verfügbar, selbst für Webseiten, die keine strukturierten Daten für How-tos verwenden. Wir vermuten, dass in Zukunft strukturierte Daten auch für andere Arten von Rich Results obsolet werden könnten. Bis es aber so weit sein sollte, empfehlen wir euch vorerst, weiterhin strukturierte Daten zu verwenden.

Kostenloses Whitepaper für euch zum Download

Social Media Ads für Black Friday, Weihnachten & Co.

Mit unseren SEO News seid ihr diesen Monat wieder auf dem aktuellen Stand, aber wie sieht’s denn mit der Vorbereitung eurer Social Ads für Q4 aus? Von Black Friday über Cyber Monday bis Weihnachten: Das letzte Quartal des Jahres ist so vollgepackt mit großen Shoppingevents wie kein anderes. Das bedeutet gerade im Social-Ads-Bereich vor allem eins: viel Konkurrenz und zum Teil steigende CPMs. Umso wichtiger ist es, einen konkreten Fahrplan zu haben. Im neuen Whitepaper unserer Kollegin Sarah aus dem Social-Media-Advertising-Team von Projecter findet ihr alles, was ihr braucht, um euer Q4 erfolgreich zu gestalten – lade dir den Guide hier kostenlos herunter! Unsere Kollegin Sarah gibt euch Tipps und einen praktischen Fahrplan für erfolgreiche Ads in Q4 mit auf den Weg.

Branchen Insights

Die unterschätzte Macht: negative Keywords in Googles Autocomplete

Ihr habt es sicher schon oft erlebt: Ihr googelt ein Unternehmen und plötzlich erscheinen in der automatischen Vervollständigung negative Keywords wie „Betrug“ oder „Beschwerden“ in Zusammenhang mit der Brand. Sogenannte Negative Autocomplete-Schlüsselwörter können das Image einer Marke immens prägen und sollten deshalb auch von SEO-Expert*innen regelmäßig geprüft werden.

Doch wie können negative Autocomplete-Schlüsselwörter entfernt werden, um versehentlich falsche oder irreführende Informationen zu verhindern? Hierfür sind nur zwei Schritte nötig:

Schritt 1: Gebt bei Google das entsprechende Keyword ein. Es erscheint die klassische Google Autovervollständigung. Klickt dort rechts unten auf „Unangemessene Vervollständigung melden“.

Negative Autocomplete-Schlüsselwörter über die Google-Suche prüfen

Schritt 2: Es erscheint ein Pop-up. Hier gebt ihr an, welche Vervollständigung unangemessen ist und wählt den entsprechenden Grund aus. Anschließend klickt ihr auf „Senden“.

Negative Autocomplete-Schlüsselwörter bei Google melden

Branchen News kurz & knapp

Kennt ihr schon HARPA AI? Das Tool für Google Chrome kann nicht nur euren Schreibstil nachahmen und Texte aller Art erstellen. Es hilft euch auch, lange YouTube-Videos zusammenzufassen, SEO-Audits durchzuführen, Keyword-Berichte zu erstellen oder Zielgruppen zu segmentieren. Zudem ermöglicht es euch auch die Automatisierung von Webseitenüberwachungen. Probiert es gleich mal aus!

Brodie Clark Consulting bietet eine praktische Übersicht über sämtliche Veränderungen in den SERPs, die wir euch wärmstens empfehlen. Dort findet ihr eine spannende Info: Google zeigt erstmals die Möglichkeit für KI-Antworten auch außerhalb der SGE-Suche an – direkt unter den Feature Snippets. Habt ihr diese Möglichkeit bei euch schon bemerkt?

Events

Unsere Top 3 Learnings von der SMX Advanced 2023

Im September fand die SMX Advanced statt: die Konferenz für erfahrene Online Marketer im Bereich SEA und SEO. Unser Kollege Jakob, SEO Specialist bei Projecter, war vor Ort und teilt hier mit euch seine Top-Learnings:

Experimentieren – Messen – Lernen – Anpassen

André Morys hatte in seiner Eröffnungspräsentation zur SMX-Advanced nichts geringes im Gepäck, als die Erfolgsformel für Unternehmen im digitalen Bereich. Es klingt so banal und dennoch wird es in der Praxis zu oft nicht angewendet: Experimentiere → Miss den Einfluss → Lerne aus den Daten → Passe dein Produkt (bspw. Webseite) entsprechend an.

Künstliche Intelligenz verstehen und richtig nutzen

Die rasante Entwicklung der KI-Technologie führt bei nicht Wenigen zu dem Gefühl, dass sie bei dieser Geschwindigkeit nicht Schritt halten können. Aber hier sollte man dennoch nicht den Kopf verlieren und Ruhe bewahren. Jeder Schritt, die neue Technologie und deren Möglichkeiten kennenzulernen und zu verstehen, ist ein Schritt in die richtige Richtung. So schilderte Lily Ray z. B., wie sie verschiedene KI-Tools nutzt und wie sie es geschafft hat, Inhalte für KI-basierte Search Generative Experience von Google zu optimieren.

Keine Panik bei Tool-Hinweisen

Tools gehören zur täglichen Arbeit eines jeden SEOs und nicht selten spucken sie eine ganze Reihe von bedrohlich wirkenden Hinweisen aus. Martin Splitts Appell: SEO-Tools nicht blind vertrauen, Hinweise im Kontext prüfen und ggf. einfach ignorieren.

Wer auch gern einmal etwas SMX-Luft schnuppern möchte, hat schon bald wieder die Gelegenheit – auf der SMX in München vom 12. Bis 13. März 2024. Tickets gibt es aktuell zum Super-Early-Bird-Tarif (noch bis zum 27. Oktober 2023). Also am besten gleich zuschlagen!