Social Ads Auslese Juli 2023

Bei Meta waren diesen Monat vor allem der Digital Markets Act und das Thema Datenschutz sehr präsent. Das Unternehmen plant neue Funktionen, um App-Downloads direkt über Facebook-Anzeigen zu ermöglichen, und liefert wertvolle Einblicke in die optimale Nutzung von First-Party-Daten. Währenddessen geht Norwegen entschlossen gegen personalisierte Werbung auf Facebook und Instagram vor. Pinterest und LinkedIn haben mit neuen Möglichkeiten überrascht, während TikTok uns hilfreiche Guides und Insights mit an die Hand gegeben hat. Die Social Ads News aus dem Juli 2023 gibt es wieder in unserer neuen Auslese!

Der Digital Markets Act wirbelt die Branche auf und eröffnet gleichzeitig ganz neue Möglichkeiten: So plant Meta zukünftig, App-Downloads direkt über Facebook-Anzeigen zu ermöglichen, ohne dass dafür das Netzwerk verlassen werden muss. Der Weg in den App- oder Play-Store soll damit entfallen.

Hier will Meta für dieses Jahr noch erste Tests mit einigen ausgewählten Android-Entwickler*innen durchführen. Die Umsetzung von Tests in iOS wird zunächst auf sich warten lassen, bis Apple seine Betriebssysteme für alternative Store-Möglichkeiten geöffnet hat.

Wenn die direkten App-Downloads bei Meta zukünftig umgesetzt werden können, könnte diese neue Funktion einen merklichen Boost für App-Install-Kampagnen und Conversion-Rates bedeuten. Nutzer*innen müssen so nicht mehr aus Facebook in den Store weitergeleitet werden, sodass weniger Schritte bis zur Conversion nötig sind.

In Norwegen sieht es für Meta gerade nicht ganz so gut aus. Nachdem der Europäische Gerichtshof entschieden hatte, dass der Konzern weiterhin mit seiner Auslegung der DSGVO europäisches Recht verletzt, greift nun die norwegische Datenschutzaufsicht durch und verhängt ein dreimonatiges Verbot personalisierter Werbung.

Wichtig ist dabei zu beachten, dass weder die Netzwerke Facebook oder Instagram in Norwegen verboten werden, noch personalisierte Werbung als Ganzes gebannt wird. Es ist weiterhin möglich, Werbeanzeigen auf Basis von Daten zu erstellen, welche Nutzer*innen selbst in ihrer Biografie angegeben haben, wie zum Beispiel Alter oder Geschlecht. Auch das Tracking von personalisierten Anzeigen ist weiterhin möglich, wenn hier eine klar informierte Einwilligung vorliegt.

Die norwegische Datenschutzaufsicht setzt damit ein erstes Zeichen Richtung Meta und ist darüber hinaus bereit, bei weiteren Verstößen über die dreimonatige Sperre hinaus Geldstrafen in Höhen von bis zu 1 Mio. NOK pro Tag zu verhängen. Es bleibt also spannend, wie sich Meta zukünftig in Sachen Datenschutz aufstellen wird und wie die Behörden darauf reagieren werden.

Wir bleiben direkt beim Thema Datenschutz: Hier ist Meta nicht ganz untätig geblieben und hat einen Report herausgegeben, wie Werbetreibende ihre First-Party-Daten optimal und datenschutzkonform für ihre Werbemaßnahmen nutzen können.

Der auf Untersuchungen von Deloitte basierende, 40-seitige Bericht enthält einige Informationen darüber, wie aus den gewonnen Daten optimale Ergebnisse erzielt und diese in den Werbeprozess eingebunden werden können. Der Bericht liefert auch weitere Insights zur Optimierung von Werbeanzeigen und zum Targeting. Ebenfalls spannend ist auch eine umfassende Übersicht darüber, wie die Daten bei Meta integriert werden können und welche Ziele diese unterstützen. Einblicke in die Erkenntnisse bekommt ihr hier.

Pinterest

Pinterest hat die Möglichkeiten erweitert, wie Nutzer*innen von Werbeanzeigen weitergeleitet werden können. Die Mobile Deep-Links ermöglichen es, die User auf eine bestimmte Seite in der gewünschten App weiterzuleiten. Das bringt sie näher an den Kaufabschluss, da überflüssige Klicks in der App eliminiert werden, was wiederum zu höheren Conversion Rates führen kann. Falls die App nicht auf dem Gerät der Nutzer*innen installiert ist, werden diese zur gleichen Seite im Browser weitergeleitet.

Diese Mobile Deep-Links können für das Ziel „Katalogverkäufe“ auf statischen Bildern und für die Ziele „Markenpräferenz“ und „Conversion“ sowohl für statische Bilder, Videoformate und für Idea Ads angewendet werden. Wie genau die Links in die Anzeigen eingebaut werden, zeigt Pinterest hier.

LinkedIn

Thought Leader Ads

Mit den neuen Thought Leader Ads bietet LinkedIn eine neue Möglichkeit, Werbeanzeigen zu schalten. Mithilfe dieser Ads können organische Beiträge von verifizierten Mitarbeiter*innen des Unternehmens mit Budet gepusht werden. Um Beiträge von Mitarbeiter*innen promoten zu können, müssen diese das Unternehmen als aktiven und derzeitigen Arbeitgeber im Profil hinterlegt haben. Gleichzeitig wird beim Erstellen einer Thought Leader Ad die Erlaubnis der jeweiligen Kolleg*innen abgefragt. So sehen die neuen Thought Leader Ads aus (Quelle: LinkedIn).

Derzeit können Thought Leader Ads für die Ziele „Brand Awareness“ und „Engagement“ ausgewählt werden und müssen hier erstmal ohne Call-to-Action auskommen. Dafür ist es jedoch möglich, URLs im Text zu hinterlegen.

Nach Angaben von LinkedIn haben die neuen Ads eine beachtliche Wirkung. Nach ersten Tests konnte mit dem Format eine 1.7-fache Click-Through-Rate und eine 1.6-fache Engagement Rate erzielt werden. Wir bleiben natürlich dran und werden das ganze selbst intensiv austesten.

TikTok

TikTok for Business: der Starter Guide

Für alle Werbeanzeigen-Neulinge auf TikTok hat das Unternehmen jetzt ein interaktives Einsteiger-Tool veröffentlicht, das durch die ersten Schritte der Kampagnenerstellung führt.

Zu Beginn gilt es ein paar Fragen zu beantworten, damit TikTok besser abschätzen kann, welche Ziele Werbetreibende mit ihren geplanten Kampagnen verfolgen möchten und welche Voraussetzungen bestehen. Basierend auf den Antworten stellt TikTok dann einen personalisierten Leitfaden zusammen.

Für jeden Schritt gibt es eine eigene kleine Anleitung, die nach erfolgreichem Abschluss abgehakt werden kann. Wenn die bereitgestellten Infos trotzdem noch nicht ausreichend sind, liefert TikTok am Ende direkt noch weitere Ressourcen an Informationen und Inspirationen mit. Für alle, die den Starter Guide gerne selbst mal testen wollen, geht‘s hier entlang.

TikTok Commercial Content Library

Mit einer neuen Ads Library möchte TikTok mehr Transparenz über bezahlte Werbung auf der Plattform schaffen. In der Werbebibliothek lassen sich gezielt Werbeanzeigen auf der Plattform suchen, inklusive Informationen und Metadaten der Anzeigen.

Bei der Suche nach spezifischen Ads kann anhand verschiedener Kriterien, wie Land, Anzeigentyp, Veröffentlichungsdatum der Anzeige und/oder nach Keywords oder Accounts, gesucht werden.

Wurde eine interessante Werbeanzeige gefunden, können weitere Informationen zu dieser angezeigt werden. Dabei werden verschiedene Daten bereitgestellt, darunter die geschätzte Reichweite, Targeting und Standorte sowie eine Aufschlüsselung darüber, über welchen Account die Anzeige hochgeladen wurde und wer die Kosten dafür getragen hat.

Aktuell lassen sich nur Anzeigen einsehen, die in Europa ausgespielt wurden. Laut TikTok sollen aber weitere Regionen und Länder folgen. Nichtsdestotrotz ist die neue Werbebibliothek ein sehr nützliches Tool für alle Werbetreibenden, um den Markt genau im Auge zu behalten und sich Inspirationen für die eigenen Werbeanzeigen zu holen.

Und sonst so?

Projecter ist beste Affiliate-Agentur bei den PerformixX Awards