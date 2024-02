Realness is King ‒ auch im Marketing: BeReal als Brand für sich nutzen

„Real“ zu sein, heißt auf BeReal: keine Uploads aus der Galerie, Kommentare werden nicht gelöscht und Fotos werden mit Vorder- und Rückkamera gemacht (Bad Hair Day hin oder her). Außerdem ersetzt das eigene Gesicht das Emoji (bei BeReal „Realmoji“ genannt). Es gibt (noch) keine Werbeanzeigen auf der Plattform und einmal am Tag verschwinden alle Bilder aus dem Feed.

Denn dann erhalten alle Nutzer*innen zeitgleich eine Benachrichtigung mit der Aufforderung, genau jetzt ihr BeReal zu posten. Dafür haben sie allerdings nur zwei Minuten Zeit: Wer es schafft, wird mit der Möglichkeit belohnt, bis zum nächsten Alarm zwei weitere BeReals zu veröffentlichen. Wer es nicht schafft, dessen BeReal wird als „late“ gelabelt – diejenigen Nutzer*innen müssen sich mit einem Foto für diesen Tag zufrieden geben.

Und entgegen aller Befürchtungen ging der Plan der Gründer Alexis Barreyat und Kévin Perreau sowie der Investor*innen auf: mit Hilfe einer Brand-Ambassador-Kampagne im August 2022 verbreitete sich das Netzwerk auf dem Globus, landete auf Platz 1 der deutschen App-Download-Charts und wurde mittlerweile weit über 100 Millionen Mal heruntergeladen (Stand: Sommer 2023).

Der Clubhouse-Effekt bleibt bisher aus: BeReal ist gekommen, um zu bleiben. Laut Consumer Insights von Statista zählt die Plattform aktuell zwar nicht zu den zehn meistgenutzten Social-Media-Plattformen in Deutschland. Dafür sei BeReal aber vor allem in der Gen Z beliebter als andere Netzwerke.

Gerade die Features, die die Authentizität des Netzwerkes ausmachen, sind gleichzeitig auch die, die es Unternehmen auf BeReal schwer machen werden, Fuß zu fassen. So kommentiert die Wirtschaftsredakteurin Hannah Schwär auf capital.de:

Während BeReal Unternehmen nie auf seiner Plattform verboten hat, ist es doch schwierig, damit zu arbeiten – ohne Backend, wie der Meta Business Suite, ohne den Upload von vorproduziertem Content, ohne Werbeschaltung oder ohne zu wissen, wann man Content posten kann. Darüber hinaus, gibt es keine Hashtags, keinen Explore-Feed und keinen Content Push – alles in allem kein guter Nährboden für Marketer*innen und Firmen. Um auf BeReal Fuß zu fassen, müssen Firmen komplett neu denken, sich neu organisieren und selbstgesteckte Grenzen überschreiten:

„BeReal needs to embrace advertisers. But it doesn’t need to embrace advertising. Look at the brands getting the most success out of platforms like TikTok. They don’t make promotional ads. Instead, they make fun TikToks that fit seamlessly into the content that real users are making and consuming.

BeReal needs brands – but just like with its users, it needs brands to be their authentic selves. No filters, no high-end production. Just content that naturally fits into a feed.“

Mick McConnell, CEO bei Superunion North America, auf thedrum.com